Children of Bodomin keulahahmo Alexi Laiho on kuollut

Children of Bodom -yhtyeen keulahahmo, kitaristi Alexi Laiho (Markku Uula Aleksi Laiho) on kuollut, kertoo Laihon viimeaikaisen yhtyeen Bodom after Midnightin ohjelmatoimisto Grey Beard Concerts & Management tiedotteessaan. Laiho kuoli 41-vuotiaana kotonaan Helsingissä viime viikolla.

Laihon kärsi pitkäaikaisista terveysongelmista, kuten vatsahaavoista. Hän on kertonut kärsineensä myös alkoholi- ja mielenterveysongelmista. Tiedotteessa ei kerrota Laihon kuolinsyytä.

Children of Bodom oli ennen muuta Laihon yhtye. Hän sävelsi ja sanoitti yhtyeen kappaleet. Laiho ei koskaan määritellyt yhtyeensä musiikkia muuten kuin metalliksi.

Jo varhaislapsuudessaan musiikinopinnot ensin pianolla ja viululla aloittanut Laiho tunnettiin virtuoosimaisena kitaristina. Hän otti vaikutteita paitsi metallista laajalla skaalalla, myös klassisesta musiikista.

– Mozart sieltä varmaankin on suosikkini. Ja Vivaldin Neljä vuodenaikaa. Pidän paljon myös Bachista. Ja sitten Beethoven ja Sibelius tietysti myös, Laiho kertoi STT:n haastattelussa vuonna 2011.

Elämäkerrassaan (Petri Silas: Kitara, kaaos & kontrolli, Johnny Kniga 2019) Laiho kertoi käyttävänsä vihaa luovuuden lähteenä.

Yksi maailman tunnetuimmista metallikitaristeista

Children of Bodomin levyjä on myyty maailmanlaajuisesti useita miljoonia.

Laiho oli yksi metallimusiikin tunnetuimmista ja arvostetuimmista kitaristeista paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti. Hänet on palkittu muun muassa Metal Hammer -lehden Golden Gods -palkinnolla, Total Guitar -lehden parhaan metallikitaristin palkinnolla ja useilla muilla kansainvälisillä tunnustuksilla.

Laiho nähtiin myös Helsingin Juhlaviikkoja varten säveltämänsä, Senaatintorille sata kitaristia koonneen 100 Guitars From Hel -jättikonsertin johtajana vuonna 2015.

– Olemme musertuneita rakkaan ystävämme ja bändimme jäsenen äkillisestä poismenosta. Sanat eivät pysty kuvailemaan sitä järkytystä ja surua, jota tunnemme, sanovat Bodom After Midnight -yhtyeen jäsenet Daniel Freyberg, Mitja Toivonen sekä Waltteri Väyrynen tiedotteessa.

Kitaristi Laiho ja rumpali Jaska Raatikainen perustivat Children of Bodomin vuonna 1993, tosin silloin vielä nimellä Inearthed. Chilfren of Bodomin jäähyväiskeikka nähtiin toissa vuonna.

Viime vuonna Laiho kokosi Bodom After Midnight -kokoonpanon, joka ehti äänittää kolme kappaletta. Lisäksi Laiho vaikutti monissa eri musiikkikokoonpanoissa.

Laiholla oli perhe Australiassa.

– Alexi oli mitä rakastavin ja uskomattomin aviomies ja isä. Sydämemme ovat ikuisesti palasina, hänen vaimonsa Kelli Wright-Laiho sanoo tiedotteessa.