"Siellä kun on se nainen töissä, niin alistavatkohan ne sitä samalla tavalla kuin me sinua" – On yhä aloja, joilla naisten työura voi olla täyttä tuskaa

Mikä minusta tulee isona.

Sen hän oli tiennyt pikkutytöstä lähtien. Suvussa oli rakennusalan ammattilaisia, ja tyttökin tutustui alaan pienestä pitäen.

Tytöstä kasvoi nuori nainen, joka löysi ensimmäiset kesätyönsäkin rakennuksilta. Ammattikorkeakouluopintojen jälkeen hän sai vakituisen työpaikan suuresta rakennusalan firmasta. Vuosia kestänyt työsuhde päättyi, kun hän halusi vaihtelua, teki keikkahommia ja meni lopulta töihin pienempään rakennusliikkeeseen, sinnekin toimihenkilöpuolelle.

Työelämään astumisesta on nyt viitisentoista vuotta. Mitä on jäänyt käteen?

Tällä hetkellä päällimmäisenä se, että hän on nainen ja se on aiheuttanut päänvaivaa rakennusalalla.

Nainen, jota kutsutaan tässä jutussa Liisaksi, on turhautunut. Hän kokee, että kokemuksestaan ja ammattitaidostaan huolimatta hän on tullut rakennusalalla kohdatuksi ja kohdelluksi ensisijaisesti sukupuolensa perusteella. Kohtelu on ollut epäoikeudenmukaista ja syrjivää.

– Jo ensimmäisessä työpaikassa oli työkaveri, joka kiusasi työyhteisön kolmea naista vuosikausia. Minä olin silloin niin nuori, että en käräyttänyt häntä, mutta yksi työkavereista teki niin.

Liisa kertoo, että opiskeluaikoina sukupuoleen liittyvät asenteet tai kokemukset eivät nousseet esille, mutta työpaikoilla oli eri meininki.

– Onhan se turhauttavaa, kun nuorelle innokkaalle ihmiselle tulee vanhempi työntekijä heti ilmoittamaan, että hänen mielestään naiset eivät kuulu rakennusalalle.

Päällimmäisenä mielessä pettymys

Liisa korostaa, että on toki niitäkin, jotka ovat suhtautuneet positiivisesti ja kunnioittaen, mutta nyt vuosien jälkeen päällimmäisenä mielessä on pettymys. Esimerkiksi viimeisimmässä vakiotyöpaikassa Liisa joutui kiusatuksi heti alusta lähtien.

– Minun työtehtäväni oli uusi, joten vanhempi kollega ilmeisesti koki, että tuo tyttö saa olla kopissa ja eivätkä kaikki asiat enää kuljekaan hänen kauttaan. Huomasin, että minua testattiin niin asiakkaiden, työnjohdon kuin yhteistyökumppaneidenkin taholta. Koin, että työni hoitamista sotkettiin tahallaan, eikä haluttu tehdä yhteistyötä reilusti.

Kiusaaminen paheni vähitellen. Aluksi se oli epäasiallista käyttäytymistä, mutta paheni jopa siihen pisteeseen, että Liisan tavaroita alkoi kadota. Työkaveri lyöttäytyi myös Liisan asiakaspalavereihin mukaan ja aiheutti noloja tilanteita asiakkaan kuullen.

– Hän puuttui työtehtäviini, vaikka tiesi, että pystyn hoitamaan työt hyvin ja aikataulussa. Pyysin työrauhaa myös muiden läsnä ollessa, mutta sitä en saanut.

Esimies puolestaan kertoi, että halusi tehdä mieluummin minun työtehtäviäni kuin omiaan.

– Pohdin, oliko se syy miksi minua kohdeltiin huonosti.

Pikkujouluissa Liisa oli illan erikoisuus, sillä oli firman ainoa nainen. Ilta huipentui siihen, kun yrityksen työntekijä pyysi Liisaa saunaan.

– Huumoria pitää olla, mutta siinäkin hyvän maun rajat kannattaa miettiä, jos sitä tulee joka tuutista ja usealta henkilöltä.

Liisa kertoo, että työpaikalla suurin osa suorittavista työn tekijöistä olivat hänelle asiallisia, kunnes etätyöjakson jälkeen kaikki muuttui.

– Huomasin heti, että heidätkin oli käännetty minua vastaan. Se harmitti, sillä tykkäsin työporukasta kovasti.

Hän kertoo, että epäasiallinen kohtelu sai myös huvittavia piirteitä.

– Joulun aikaan sain asiakkaalta suklaalevyn ja siitäkin tuli sanomista. Osaa työporukasta keljutti, kun tulin asiakkaiden kanssa hyvin juttuun. Teki mieli sanoa asiakkaille, että älkää kehuko minua julkisesti, saan siitä vain ongelmia töissä.

Liisa yritti ottaa asioita puheeksi, mutta siihen suhtauduttiin välinpitämättömästi ja uhkailtiin kostolla, jos hän vie asioita eteenpäin.

– Kerran työkaveri sitten tokaisi yhdestä alihankkijasta puhuttaessa, että siellä kun on nainen töissä, niin alistavatkohan ne siellä sitä naista samalla tavalla kuin me sinua.

Ratkaisuna sairausloma

Liisa pohtii, että alistamalla häntä miehet yrittivät jotenkin pönkittää omaa egoaan. Hän kertoi kiusaamisesta lopulta työterveydessä, työsuojelussa ja työsuojeluvaltuutetulle.

– Työsuojeluvaltuutettu oli esimieheni kaveri ja heti kävi selväksi, että hän asettui hänen puolelleen.

Työterveyslääkäri kirjoitti Liisalle kuormittumisesta sairauslomaa. Pidettiin myös palaveri aiheesta, jossa esimies kertoi Liisan työn jäljen olevan esimerkillistä. Silti kävi selväksi, että esimiehen ja työkaverin tavoite oli hiillostaa Liisa irtisanoutumaan vakiotyöpaikasta.

– Kysyin toistuvasti, miksi palkkasitte minut jos ette anna työrauhaa. En saanut vastausta. He vain halusivat provosoida minua ja katsoa, milloin räjähtäisin.

Anssi Hietamaa

Etätyöjakson ja sairausloman aikaan hän toivoi, että kiusaaminen todella loppuu, koska oli menty liian pitkälle. Toisin kävi.

– Kerrankin kun kävin tekemässä hankintoja, huomasin, että minua tarkkailtiin puhelin kourassa ja suhtautuminen oli aivan erilaista kuin ennen. Kaupassa myönsivät, että työpaikalta oli soitettu sinne ja pyydetty pitämään minua silmällä.

Liisa kertoo, että homma meni niin pitkälle, että Liisan auton rekisterikilpi oli irrotettu ja myös tuulilasi sotkettiin jollain pesuaineella.

– He tiesivät, että olen herkistynyt hajusteille ja se oli jo terveydellä leikkimistä. Pesuaineen haju levisi tuulettimen kautta auton sisään.

Lopulta Liisa sai varoituksen.

– Varoituksen syyssä ei ollut mikään asia totta, se oli täysin keksitty. Ja sen yhden varoituksen jälkeen minut irtisanottiin. Laiton irtisanominen, mutta moni muukin asia oli epäreilua.

Rakennusalalle tarvitaan myös naisten näkemystä

Liisa on helpottunut, että työsuhde päättyi. Kokemukset ovat kuitenkin saaneet pohtimaan työskentelyä rakennusalalla.

– Tämä on nyt oma kokemukseni ja varmasti osin myös huonoa tuuria, mutta uskon, että naiset kokevat ennakkoluuloja rakennusalalla. Joudut joka ikisellä työmaalla todistamaan osaamisesi. Aikaa palaa liiaksi sosiaalisten suhteiden selvittämiseen.

– Nuoria ihmisiä pitäisi mentoroida ja kouluttaa sukupuolesta riippumatta. Mielestäni miehiin panostetaan rakennusalalla ja naiset jäävät sivuun.

Vaikka omat kokemukset ovat huonoja, Liisa korostaa, että varmasti on myös hyviäkin työyhteisöjä, jossa nainen on ammattilainen siinä missä muut.

– Johto näyttää esimerkillään, millainen henkilöstöjohtamisen kulttuuri yrityksessä on. Olisi todella tärkeää toimihenkilöpuolella kertoa koko organisaatiolle, mikä on kenenkin vastuualue työmaalla ja luottaa siihen, että työntekijä hoitaa työnsä varmasti hyvin.

Liisa sanoo, että naiselle rakennusalalla on äärimmäisen tärkeää, että kohdalle sattuu hyvä esimies, joka on kannustava ja reilu.

– Jotkut miehet kokevat pätevät naiset uhkaksi omalle urakehitykselleen. Mielipiteitä ja työn hoitamista aliarvostetaan, vaikka se ei ole sukupuolesta kiinni.

Myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden suhtautuminen on ollut joskus erikoista.

– Kerran yhteistyökumppani sopi mittakäyntejä työmaalle kanssani ja ei saapunutkaan paikalle. Mittaukset olikin tehty miesporukalla, ja minut jätetty kierrokselta pois tahallaan, vaikka se kuului vastuualueelleni.

– Eräs asiakas puolestaan kyseli minulta tuntikaupalla pohjakuvien ja sähkömerkkien selityksiä työmaalla ja pohti ääneen mitä vaikeaa hän vielä keksisi minulta tentata. Tämäntyylisiä tapaamisia oli työmaalla useasti.

Liisa toivoo, että rakennusala muuttuisi niin, että kaikkia työnsä hyvin tekeviä ihmisiä arvostettaisiin ja kohdeltaisiin tasapuolisesti, sukupuolesta riippumatta.

– Sellainen työyhteisö voi hyvin ja sitä kautta yrityksen kannattavuuskin nousee. Rakennusalalle tarvitaan sekä naisten että miesten näkemystä, yhdessä tekemällä kaikki on mahdollista.

Jopa kymmenen prosenttia työntekijöistä on kokenut epäasiallista kohtelua

Työterveyslaitoksen työpaikan konflikteihin erikoistunut johtava konsultti Susanna Kalavainen toteaa yleisellä tasolla, että työpaikalla tapahtuva jatkuva huono kohtelu johtuu yleensä työnjohdon osaamattomuudesta.

– Yksittäinen huono käytös ei ole työpaikkakiusaamista, mutta jos se toistuu, se on jo kiusaamista, joka pitää tutkia.

Kalavainen toivoo, että asioita vietäisiin eteenpäin työsuojelun lisäksi myös omaan ammattiliittoon, josta saa neuvoja tilanteisiin.

– Suomalaisilla työpaikoilla on eri tutkimusten mukaan 5–11 prosenttia henkilöstöstä kokenut epäasiallista kohtelua ja häirintää.

Kalavaisen mukaan taustalla on yleensä se, että työpaikalla on jotain työhön liittyvää epäselvyyttä esimerkiksi vastuunjaossa.

– Hyvässäkin työpaikassa voi tulla tilanteita vaikkapa kiireen tuoman paineen takia, mutta ne käsitellään heti ja pyydetään anteeksi.

Kalavainen korostaa, että hyvin hoidetussa ja johdetussa organisaatiossa on luotu työnteon kulttuuri, jossa taidot ovat ajantasolla myös henkilöstöjohtamisessa.

– Ihmisten pitää voida luottaa siihen, että kaikille on samat säännöt.

Toki on tilanteita, joissa kiusaamisen kytkeytyy myös yksilötason toiminta.

– Jos työntekijällä on epävarmuutta omasta ammattitaidostaan, sitä voidaan peitellä esimerkiksi aggressiivisuudella. Etenkin jos tulee uuden koulukunnan tekijöitä, jotka hallitsevat uudet tiedot ja tekniikat, voi vanhempi tekijä kokea uudemman uhkana.

– Juuri näissä tilanteissa johdon pitää olla ajan tasalla. Aktiivinen työnantaja myös seuraa työpaikan tilanteita jatkuvasti.

Kalavainen sanoo, että epäasialliseen kohteluun pitää puuttua hyvissä ajoin eikä lykätä sitä vaikka asia onkin vaikea.

– Joissakin työpaikoissa saatetaan vain odottaa kymmenen vuotta, että joku lähtisi eläkkeelle. Asioista pitää kuitenkin puhua hyvän sään aikaan matalalla kynnyksellä. Jokaisella pitää olla hyvä ja turvallinen olo työpaikalla.