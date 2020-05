Korona ei kohtele kansalaisia tasa-arvoisesti – Taantuma iskee pahiten työssäkäyviin, sanoo terveystaloustieteen professori Petri Böckerman

Koronaepidemiaan liittyy tuskastuttavan paljon epävarmuuksia. Yksi asia on kuitenkin varma: koronavirusepidemian aiheuttama taloustaantuma heikentää suomalaisen väestön terveyttä, sanoo Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professori Petri Böckerman

– Tämä selittyy sillä, että taantuman vuoksi yritykset lomauttavat ja irtisanovat työntekijöitä. Osalla työttömyys pitkittyy, ja Böckermanin mukaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa terveyteen negatiivisesti. Väestötasolla pitkäaikaistyöttömyys lisää jopa kuolleisuutta.

– Tutkimusten mukaan työttömyyden pitkittyminen lisää esimerkiksi tupakointia, alkoholin käyttöä ja ylipainoisuutta. Nämä ovat merkittäviä sairastumista lisääviä riskejä pitkällä aikavälillä, ja vaikuttavat tulevaisuudessa perusterveydenhuollon tarpeeseen, kertoo Böckerman.

Esimerkiksi päihdeongelmat ja sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisempiä työttömillä kuin työssäkäyvillä.

– Väestötasolla merkittävää on sekin, että yksi pitkä työttömyysjakso ennustaa koko tulevan työuran sirpaleisuutta. Pitkittyessään työttömyys heikentää myös ihmisen henkistä hyvinvointia merkittävästi, Böckerman sanoo.

Hänen mukaansa keskeistä koronan aiheuttaman taantuman keskellä onkin nyt pitkäaikaistyöttömyyden torjuminen kaikin keinoin. Tähän mennessä hallitus on jo muun muassa luvannut miljardiluokan tukia yrityksille ja kunnille sekä lisää rahaa sosiaaliturvaan.

Tämän lisäksi tarvitaan Böckermanin mielestä aktivoivaa työvoimapolitiikkaa, kuten kuntouttavaa työtoimintaa sekä palkkatukea työttömien työllistämiseen.

– Toki nämä toimenpiteet eivät ole aina kovin tehokkaita, mutta pienikin vaikutus olisi nyt tärkeä, huomauttaa Böckerman.

Kunnat ajautuvat talouskriisiin

Pitkäaikaistyöttömyys on terveysriski, mutta entä sitten lomautukset? Maaliskuussa kokoaikaisesti lomautettuna oli Suomessa jo ennätykselliset 65 000 ihmistä. Jopa 1990-luvun laman aikana vuonna 1993 lomautettuja oli vähemmän. Helsingin Sanomien mukaan eri mittaisia lomautusjaksoja on koronakevään aikana alkanut Suomessa 192 000 (tilanne 8.5).

Petri Böckermanin mukaan lomautukset ovat lähinnä suomalaisen työelämän erityispiirre, joten niiden vaikutuksista terveyteen ei ole kansainvälistä tutkimustietoa. Jo maalaisjärjellä voi silti päätellä, että lomautukset luovat työntekijöille epävarmuutta tulevaisuudesta, mikä voi stressata ja huolettaa.

– Jos kyse on lyhyestä lomautuksesta, jonka jälkeen henkilö voi palata työhönsä, lomautuksella ei välttämättä ole juurikaan terveysvaikutuksia. Vaikutukset ovat suurempia, jos ihmisellä on pelko joutumisesta irtisanotuksi lomautuksen jälkeen, arvioi Böckerman.

Koronakriisin on arvioitu laittavan todelliseen testiin suomalaisen terveydenhuollon kantokyvyn. Esimerkiksi tehohoitopaikkojen riittävyydestä on kannettu huolta. Böckerman ei usko, että koronapandemia itsessään romahduttaa suomalaista terveydenhuoltoa, vaikka palveluiden kysyntä kasvaisikin.

Sen sijaan koronapandemian aiheuttama taantuma ja verotulojen raju lasku ajaa useimmat kunnat talouskriisiin, jossa menoja on leikattava. Tämä vaikuttaa myös perusterveydenhuoltoon.

Esimerkiksi Jyväskylässä kaupungin tulojen povataan romahtavan koronakriisin seurauksena yli 30 miljoonalla eurolla verrattuna viime syksynä hyväksyttyyn talousarvioon. Summa vastaa noin 1,5 prosentin tuloveron tuottoa. Edessä on vaikeita päätöksiä.

– Korona itsessään ei romahduta terveydenhuoltoa, vaan kyse on siitä, millaisia arvovalintoja ja poliittisia päätöksiä tehdään ja miten resursseja kohdennetaan. Eli kuinka paljon terveydenhuoltoon voidaan laittaa rahaa tilanteessa, jossa kuntien talous sukeltaa, pohtii Böckerman.

Sosiaali- ja terveysmenot muodostavat kuntien menoista suurimman potin, joten jos joudutaan leikkaamaan menoja, juuri tältä sektorilta haetaan usein säästökohteita.

Jotta asia ei olisi yksinkertainen, on muistettava Böckermanin mukaan lähtötilanne. Jo nyt suomalainen perusterveydenhuolto on hänen mukaansa kahtiajakautunut: hyväosaisilla on yleensä työterveyshuolto, johon kuuluu maksuton terveydenhuolto, kun taas matalatuloisimmat, kuten työttömät tai pienituloiset eläkeläiset, käyttävät julkisia terveyskeskuksia.

Jos kunnat taantuman vuoksi leikkaavat sote-menoistaan, vaarana on se, että osa ihmisistä saa hoitoa nykyistäkin huonommin.

Eriarvoisuus näkyy myös siinä, että Böckermanin mukaan hyvän sosioekonomisen aseman omaavat eli keski- tai suurituloiset ja korkeastikoulutetut ovat yleensä lähtökohtaisesti terveempiä kuin huono-osaisemmat.

– Huono sosio-ekonominen asema on yhteydessä suurempaan sairastavuuteen. Mitä matalampi koulutus ja tulotaso ihmisellä on, sitä todennäköisemmin henkilöllä on kroonisia sairauksia, jotka voivat lisätä haavoittuvaisuutta koronan tapaisiin infektiotauteihin sairastumiselle. Tietyt perussairaudet lisäävät riskiä saada vaikea tautimuoto koronaviruksen aiheuttamasta taudista, sanoo Böckerman.

Uskaltavatko ihmiset käyttää palveluita?

Merkittäviä eroja on Böckermanin mukaan myös siinä, kehen koronapandemian aiheuttama taantuma eniten iskee.

– Taantuman vaikutukset kohdistuvat työikäisiin, joiden tuloja taantuma leikkaa. Sen sijaan eläkkeisiin taantumalla ei ole välitöntä vaikutusta, huomauttaa Böckerman.

Toisaalta koronaviruksen aiheuttama tartuntatauti aiheuttaa suurimman kuolemanvaaran yli 70-vuotiaille, eli pääasiassa jo työelämän ulkopuolella oleville ihmisille.

– On tässä tietty ristiriita ikäryhmien välillä. Tässä joudutaan tasapainoilemaan sen välillä, mitä rajoituksia on järkevää jatkaa ja minkä verran yhteiskuntaa pitää avata taantuman negatiivisten vaikutusten lievittämiseksi. On edelleenkin järkevää suojella yli 70-vuotiaita niin, että heitä koskevat rajoitukset ovat tiukempia kuin muiden ikäryhmien, sanoo Böckerman.

Böckerman sanoo, että huolimatta hallituksen päätöksistä, joiden myötä esimerkiksi ravintolat voivat avata ovensa kesäkuussa, palvelusektorin yritysten kohtalon määrittävät viime kädessä kuluttajat.

– On paljon kiinni siitä, uskaltavatko ihmiset käyttää palveluja, vai välttelevätkö he esimerkiksi kahviloita ja ravintoloita rokotteen tuloon asti merkittävän tautiriskin vuoksi, pohtii Böckerman.

Pelkkä rajoitusten purkaminen ei siis pelasta yrityksiä. Lisäksi pelkona on Böckermanin mukaan toistuva heiluriliike, jos rajoitusten purkamisen jälkeen koronaepidemia ryöpsähtää toden teolla kesällä tai syksyllä ja rajoituksia joudutaan jälleen kiristämään.

– Kaikista huonoin tilanne yrityksille ja taloudelle on, jos toiminta on ennakoimatonta, sanoo Böckerman.