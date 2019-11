Moni yksin asuva syö yksipuolisesti tai jättää jopa ruoan väliin — Mauri Pirkkalainen oppi ruoanlaiton isältään, einekset eivät hänelle maistu

Yksin asuminen sopii toisille, mutta se voi myös vaarantaa terveyden. Stressiin liittyvissä tutkimuksissa on havaittu, että yksin elävien sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on korkeampi kuin avioliitossa elävillä. Tähän vaikuttaa moni asia, mutta yksi riskitekijöistä on ruokavalio.