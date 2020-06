– Alkoholilaki kieltää yli 1,2 prosenttia alkoholia sisältävien juomien myymisen alle 18-vuotiaille, mutta sitä vähemmän alkoholia sisältäviä juomia alkoholilaki ei sääntele. Valvira suosittelee, että myöskään alle 1,2 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia ei myytäisi alaikäisille, koska useat tutkimukset osoittavat, että turvallisen rajan määrittäminen juoman alkoholipitoisuudelle on vaikeaa. Kokonaan alkoholittomiin juomiin emme ole ottaneet kantaa. Kauppa voi itsenäisesti ratkaista, haluaako asettaa 0,0 prosenttia alkoholia sisältävälle oluelle myynti-ikärajaa.

Aleksi Halme, Valviran ylitarkastaja

– Alkoholiton olut on mielestämme aikuisten juoma. Tämän vuoksi markkinointimme on suunnattu vain aikuisille. Alkoholiton olut on kuin mikä tahansa alkoholiton juoma eli sen juomisesta ei varsinaisesti mitään pahaa seuraa, mutta meidän mielestämme se on kuitenkin aikuisille tarkoitettu.

Alexander Sneen, Sinebrychoffin markkinointijohtaja

– En antaisi alkoholitonta olutta lapselle, ainakaan kouluikäiselle tai pienemmälle. Oluen maku on sellainen hieman katkera, etteivät lapset siitä niinkään pidä, eikä lasta mielestäni pitäisi totuttaa oluen makuun alakouluikäisenä. Tämä on kuitenkin asia, jonka kaikki päättävät vanhempina itse, koska alkoholiton olut ei sinänsä ole vaarallinen lapselle. Olen sitä mieltä, että omat lapseni (nyt 9 ja 11 vuotta) voivat maistaa olutta teini-ikäisenä.

Anikó Lehtinen, Olutliiton puheenjohtaja

– Mielestäni lapselle voi kyllä antaa alkoholitonta olutta. En näe, että siinä olisi mitään riskejä, eikä se mielestäni viettele juomaan. Ei kukaan juo alkoholia hyvän maun vuoksi eikä alkoholiriippuvuus nähdäkseni johdu alkoholin mausta. Mielestäni on hätävarjelun liioittelua kieltää alkoholittoman oluen maistaminen lapselta. Jos aikuinen juo punaviiniä ja lapsi kysyy, miltä se maistuu, lapselle voi hyvin antaa lusikallisen.

Jari Sinkkonen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri

– Näkemykseni on, että alkoholiin viittaavia tuotteita ei tarvitse eikä kannata lapsella maistattaa. Alkoholi on aikuisten maailmaan kuuluva asia. Vaikka alkoholiton olut ei sisällä alkoholia, se antaa kuitenkin mielikuvan alkoholin juomisesta. Alkoholittomilla oluilla totutetaan lapsia ja nuoria juomisen kulttuuriin sekä oluen makuun. Tutkimuksissa on osoitettu, että varhainen alkoholin käytön aloitusikä on yhteydessä alkoholiongelmien kehittymiseen aikuisiällä. Lapsia ja nuoria tulee suojella päihdehaitoilta kaikilla näyttöön perustuvilla keinoilla, eivätkä näin ollen alkoholijuomien alkoholittomat versiot kuulu alaikäisille.

UIla Siimes, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja