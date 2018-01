Syvälahdessa kantaesitetään ensi kesänä Ilpo Tuomarilan musiikkinäytelmä Muistojeni albumit Muistojeni albumit luottaa viihteeseen, iskelmiin ja vahvoihin tunteisiin. Teatteriosuuskunta Estate vahvistaa rivejään näytelmää varten kahdella taiteilijalla. Vesa Vuorela Estatelaiset Mimmi Rantala, Olli Jokinen ja Tarja Pyhähuhta odottavat malttamattomina ensi kesää.

Ensi kesänä Syvälahden tanssilavateatterissa lauletaan jälleen iskelmiä, mutta siirrytään sota-ajasta vähän lähemmäs tätä päivää. Ilpo Tuomarila kirjoittaa Muistojeni albumit -nimisen musiikkinäytelmän, jonka teatteriosuuskunta Estate kantaesittää Kangasniemellä heinäkuun alussa.

Näytelmän ohjaa tuttuun tapaan Tarja Pyhähuhta. Hän myös esiintyy siinä.

— Minulle tämä on sukupolvien tarina ja edustan näytelmässä sitä vanhinta sukupolvea. Olen isoäiti ja katselen lapsenlapseni kanssa muistojen albumia. Nostalginen matkahan siitä tulee.

Näytelmän tarina kulkee 1950-luvulta nykypäivään, tapahtumia höystää suomalainen iskelmämusiikki ja estatelaiseen tapaan myös huumori. Välillä upotaan syvälle tunteisiin.

— Näytelmä viimeinen laulu on Tuure Kilpeläisen kappale Tässä memee vielä hetki. Siinä on sanomaa: elämä ei ole valmis, vaan sitä eletään. Sen kappaleen mukaan saaminen oli minun vaatimukseni, Pyhähuhta painottaa.



Syvälahden viihdekeskuksessa on esitetty kesäteatteria erinomaisella menestyksellä vuodesta 2011 lähtien. Esitysten vetonauloina on totuttu kuulemaan hyviä laulajia, niin nytkin. Estaten porukan omaa lauluvoimaa vahvistamaan näyttämölle nousevat Tampereen teatterin näyttelijä Mari Posti ja näyttelijä-muusikko Ville KiIjunen Jyväskylästä.

— Ei silloin 2011 ollut aavistustakaan produktioiden saamasta suosion määrästä. Yritimme vain vaistota, mitä ihmiset haluavat ja missä he viihtyvät. Niin meistä tuli tanssilavateatteri-pioneereja Suomessa, Pyhähuhta sanoo.

Ensin bussillinen, ensi kesänä koko näytös

Katri-Helena, Kipparikvartetti, Harmony Sisters — näytelmät ovat kietoutuneet iskelmätaivaan historian merkittävimpien ilmiöiden ympärille ja katsojat ovat äänestäneet jaloillaan. Kesän 2017 näytelmä Rautavaara keräsi 7 450 katsojaa. Näytökset täyttyivät, katsojaennätykset paukkuivat pariin otteeseen ja ”ihmisiä vain tuli”.

— Yksi ryhmä tuli ensin yhdellä bussilla, 40 henkeä. Seuraavana kesänä heitä oli 90, sitten 116, ja nyt he ovat ostamassa koko näytöksen.



Viime kesänä teatteriyleisölle markkinoitiin mahdollisuutta ruokailuun, ensi kesänä tarjolla on myös yöpyminen. Sapluuna on yrittäjien yhteistyöverkostossa havaittu toimivaksi, mutta vaativaksi.

Kauden onnistuminen vaatii Pyhähuhdan mukaan valtavasti työtä. Tanssilavateatteria pyörittää iso porukka, sillä ruokailijoita voi olla kerralla satoja ja tilausbusseja kulkee kesän aikana kymmenittäin.

Näytöksiä heinäkuun alusta elokuun loppuun mennessä on kaksikymmentä, näytöspäiviä pääosin maanantai, tiistai, keskiviikko ja sunnuntai.

— Päivänäytökset ovat aiempina kesinä myyneet hyvin ja sunnuntaisin meillä on vain iltapäivänäytös.

Puulan rannalla sijaitseva Syvälahden tanssilava avasi ovensa juhannuksena 1952. Sen nykyinen lavaisäntä on Reijo Pynnönen.