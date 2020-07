Taiteen ja muotoilun hullutteluviikonloppu MAD Weekend on katsojalle pääosin maksuton kaupunkitapahtuma.

Välivuotta viettänyt MAD Weekend palaa uusin kujein, kun syyskuussa järjestettävä tapahtuma laajenee neljän päivän mittaiseksi. Tänä vuonna kuudetta kertaa järjestettävä taiteen ja muotoilun kaupunkitapahtuma on tiiviisti Mikkelin ydinkeskustassa, sillä Mikaeliin sijoittunut MAD Design Market jää väliin koronaepidemian aiheuttaman riskitekijän vuoksi.

– Emme halunneet ottaa sitä riskiä, että ihmiset eivät uskaltaisikaan tulla paikalle, kertovat myyntitapahtuman järjestäjät Pauliina Rundgren ja Elisa Hillgen.

MAD Weekendin eli Mikkeli art & design weekendin järjestää tuttuun tapaan Etelä-Savon luovien alojen yhdistys Desavo. Taloudellista tukea yhdistys on saanut Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastolta. Sen turvin tarjolla oleva ohjelma voidaan toteuttaa pääosin yleisölle maksuttomaksi. 17.–20.9. toteutettavan tapahtuman koko ohjelmisto julkistetaan kesän lopulla osoitteessa www.madmikkeli.com.

Kuvataidetta torilla ja kauppakeskuksessa

Kirsti Vuorela Kuvataiteilija Mari Liimatainen ripustaa näyttelyn kauppakeskus Akseliin.

Osa ohjelmasta on jo tiedossa. Esimerkiksi helsinkiläinen valokuvataiteilija Mari Hokkanen ripustaa näyttelynsä toriparkin porrashuonerakennelmiin ja työt ovat esillä elo–syyskuun 2020. Ne ovat kuvallisia tarinoita, joissa kierrätetyistä materiaaleista rakennetuilla installaatioilla on merkittävä rooli.

Näyttely kantaa nimeä Set & setting ja se koostuu taiteilijan lavastetuista omakuvista.

Tapahtuman päämääränä on osallistaa ihmisiä. — Jenni Lohko

– Tyypillistä kuvissani on päähenkilöiden kasvottomuus. Anonymiteetti, joka kuvaan luodaan kasvojen puuttumisen avulla auttaa

kuvan päähenkilön etäännyttämisessä, Hokkanen kertoo tapahtuman nettisivuilla.

Kauppakeskus Akseliin ripustuu eteläsavolaisen kuvataiteilijan Mari Liimataisen taidenäyttely. Sen yhteydessä Liimatainen pitää taidetyöpajan, jonka aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Tanssia ja burlesqueta

MAD Weekend Dragtaidetta on luvassa teatteriravintola Ilon näyttämöllä. Kuvassa esiintyvät henkilöt käyttävät taitelijanimiä Whortensia ja Vilma Santeri.

Teatteriravintola Ilo kävelykadulla on näyttämönä burlesque- ja drag show -taiteelle. Perjantaina 18. syyskuuta Ilon lavalle nousee kaksi drag-artistia, Whortensia ja Vilma Santeri. Lauantaina 19.9. Ilossa on vuorossa Julma Burlesquen toteuttama show, jonka yhteydessä on mahdollisuus kokeilla elävän mallin piirustusta kuvataiteilija Hanna Vahvaselän opastuksella. Ilon tapahtumiin myydään erillisiä pääsylippuja.

Tapahtuman päätöspäivän tanssiesitys sen sijaan on yleisölle ilmainen. Yhteistyössä Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen kanssa toteutettava vierailuesitys ZOE on monitaiteellisen työryhmän luoma teos, joka avautuu katsojalle kokeellisina maisemina. Sen konseptin on luonut mikkeliläislähtöinen tanssitaiteilija Sara Gurevitsch.

– Tämän kaiken lisäksi luvassa on Desavon työpajoja, musiikkia ja paljon yllättäviä tempauksia paikan päällä sekä livestreamina. Tapahtuman päämääränä on osallistaa ihmisiä kokemaan taiteen ja muotoilun moninaisia vaikutuksia, toteaa tapahtuman tuottaja Jenni Lohko tiedotteessa.