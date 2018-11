Tammikuussa 43. kerran järjestettävällä harrastajateatterifestivaalilla nähdään niin absurdia satiiria, dokumenttiteatteria, draamaa, cabareeta kuin komediaa.

Teatteritieteen maisteri Jarkko Lahti on valinnoissaan ottanut huomioon sen, että Suomen sisällissodasta on tänä vuonna kulunut tasan sata vuotta. Teema nousi vahvasti esiin myös mukaan hakeneissa esityksissä.

— Olen halunnut kunnioittaa Suomen työväenliikettä läpileikkaamalla esitysvalinnoissa sen historiaa 1900-luvun alusta aina 2000-luvulle asti, kommentoi Lahti tiedotteessa.

Keskeinen arvo kaikkien valintojen ytimessä on moniäänisyys. — Jarkko Lahti

Mukaan valituista 13 esityksestä useamman takaa löytyy näyttämöpäivien vakiokävijöille tuttuja tekijöitä. Ryhmät edustavat maantieteellisesti koko Suomea Ylimuoniosta Helsinkiin, ja Jyväskylästä tapahtumaan tullaan jälleen useammalla esityksellä. Paikallista osaamista edustaa Mikkelin poikateatteri esityksellään Pelkompleksi.

— Valinnoissani olen halunnut tukea uusia harrastajia ja tuoreita kollektiiveja, jotta harrastajakenttä myös tulevaisuudessa on mahdollisimman rikas ja kirjava. Keskeinen arvo kaikkien valintojen ytimessä on moniäänisyys, epätäydellisyydestään riemuitseva omaleimainen ja piinallisen aito Suomi.

Jyväskylän vahva harrastajakenttä edustettuna

Viime vuonna Sarasvatin hiekkaa -esityksellä Näyttämöpäivillä vieraillut Jyväskylän huoneteatteri viettää tällä viikolla 60-vuotisjuhliaan, ja tuo tammikuussa Mikkeliin juhlanäytelmänsä Kirjopesu.

Mika Terävän käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä on tragikomedia puhumattomuuden seurauksista, anteeksiantamisen vaikeudesta, omassa elämässään hortoilevista aikuisista ja tilanteen ehdoilla luovivista lapsista.

Teatteri Rajarikko on Pohjois-Karjalan opiston näyttelijätyön opiskelijoiden ryhmä. Näytelmän Lampaat on kirjoittanut ja ohjannut Janne Hyytiäinen. Se kertoo komedian keinoin ihmisistä, jotka tavoittelevat omaa etuaan surrealistisessa ympäristössä. Näytelmä on sen esittävien lopputyö kyseisellä opintolinjalla.

Risto Hämäläinen vuoden 2018 Työväen näyttämöpäivien yleisöäänestyksen voittaneen Tikkurilan teatterin työryhmä.

Ylimuonion urheiluteatteri on mukana Näyttämöpäivillä esityksellään Ei kyyneltäkään virrannut. Urheiluteatteri on näyttämöammattilaisista ja harrastajista koostuva vapaa kollektiivi ja Ei kyyneltäkään virrannut heidän ensimmäinen produktionsa.

Hanski Lapinojan käsikirjoittamassa näytelmässä fakta ja fiktio sekoittuvat sujuvasti, mutta sen keskiössä on Suomen viimeinen teloitettu naisvanki Martta Koskinen. Näytelmän on ohjannut Anu Enqvist.

Ofelia-ryhmä tulee Hämeenlinnasta ja sen esitys Arjen yksinäiset on nähty muun muassa Hurma-monologifestivaaleilla. Esityksen käsikirjoitus ja koonti on työryhmän ja sen on ohjannut näyttelijä Ria Kataja.

Esityksen ensimmäinen puoliaika on rakenteeltaan fragmentaarinen ja toinen puoliaika esittelee Ossianin, keski-ikäisen valkoisen heteromiehen, joka joutuu kriisiin.

Pekka näkee Jeesuksen

Jyväskylästä tulee myös teatteriryhmä Lataamo, jonka esitys Ällä Bälli on monologi stereona. Käsikirjoittajia ovat Atik Ismail ja Kari Turunen, ohjaajana Anne Salmi. Esitys kertoo Atik Ismailin elämästä ja hän nousee myös näyttämölle.

Näyttämöpäiville osallistuu myös vuodesta 1907 lähtien toiminut Ykspihlajan työväen näyttämö esityksellään Punahukka. Kari Hotakaisen kirjoittamassa näytelmässä konduktööri Pekka näkee Jeesuksen Venäjän ja Suomen rajalla.

Punahukka on vakava komedia aatteista ja samalla kommentti Ykspihlajan työväen näyttämön omaan historiaan. Näytelmän ohjaus on Aku-Petteri Pahkamäen.

Mikkelin poikateatterin Pelkompleksi on Länsi-Savon teatterikriitikko Timo Heimosen mukaan esitys, joka etsii vastausta pelkoon reippain ottein: ”Omat kokemukset kootaan, käsitellään ja tuotetaan näkyväksi ja kuultavaksi. Ryhmä on jälleen täynnä tarmoa. Yksilölliset pelot saavat yhteiskäsittelyssä puhuttelevia muotoja.”

Pelkompleksi on ryhmän vetäjän Joonas Veijasen ohjaustyö, käsikirjoitus on tehty tuttuun tapaan yhteistuumin. Näyttämöllä on 14 nuorta.

Jaakko Avikainen Raadin rooli on merkittävä Työväen näyttämöpäivillä. Kiertopalkinnon saajan päättää sittenkin yleisö.

Kolmas jyväskyläläisryhmä vuoden 2019 Näyttämöpäivillä on Ad Astra -teatteri, joka tuo Mikkeliin Miko Kivisen ja Leea Klemolan kirjoittaman näytelmän Viettelyksen asuntovaunu.

Käsiohjelman mukaan Isomäen leirintäalueella Vagon de Desiressä idyllistä Suomen suvea viettävät muniaan odottava Teppo Metsäsimola sekä vaimonsa, pseudomustalainen Merita Mäki. Idyllin kruunaa paikalle pölähtävä Tepon isoveli, ammattiautoilija Kari Metsäsimola.

Kokonaisuuden on ohjannut Erika Hast.

Nuori näyttämö -satoa

Nuori näyttämö -festivaaleille osallistunut Teatteri Koomaa Keminmaalta esittää Veikko Nuutisen näytelmän On isis. Tulevan isän kasvukivuista kertova teksti on mikkeliläisille tuttu lukioteatteri Tilattoman tulkintana samasta tapahtumasta. Koomaa-ryhmän esityksen on ohjannut Hanna Littow.

Teatteri Hurmaryhmä osallistuu Näyttämöpäiville esityksellä Vuoriston kaunotar. Hurmaryhmä on kuluvana vuonna Järvenpäässä perustettu kiertävä teatteri, joka debytoi Martin McDonaghin pikimustalla komedialla Tuija Kososen ohjaamana.

Näytelmässä keski-ikäinen Maureen on juuttunut äitinsä Magin omaishoitajaksi. Näytelmätekstiä on luonnehdittu muun muassa shakespearelaiseksi vihatarinaksi.

Viime vuonna Näyttämöpäivä-neitsyytensä menettänyt helsinkiläinen Ilmaisukoulu Tuike tuo Mikkeliin Tuli-ryhmänsä, joka esittää Nina Rinkisen ohjaaman Cabaret Noir´in.

Se on devising-menetelmällä luotu esitys nuoren naisen unelmasta päästä parrasvaloihin, ja yhdistää sirkusta, teatteria ja tanssia. Koreografina on Sanna Warsell.

Teatteriryhmä Puskakollektiivi on Jyväskylästä. Se on toista vuottaan toimiva kahdeksan nuoren naisen muodostama teatteriseurue. Heidän esityksensä on nimeltään Toinen näytelmä, ja se on seurueen itsensä käsikirjoittama, ohjaama ja tuottama. Näytelmä käsittelee taiteilijuutta.

Turkulaisen Jo-Jo Teatterin näytelmä Suden nälkä tuo eteen inhimillisyyden kaikki puolet. Ohjaus ja teksti on Sara Koirasen ja Vilja Lehtosen. Keskiössä ovat erään turkulaiskutomon naiset, jotka tammikuussa 1918 tarttuvat aseisiin, ja sitten katoavat.

Näytelmän alaotsikkona on Puuvillahameet syttyvät palamaan. Se on tositapahtumiin ja -henkilöihin pohjautuva esitys, joka valottaa turkulaisten punaisten naisten vaiettuja kertomuksia työstä, nälästä ja aatteen palosta.

Työväen näyttämöpäiviä vietetään Mikkelissä 25.—27. tammikuuta ja tuttuun tapaan.jokainen festivaaleilla esiintyvä ryhmä saa palautteen raadilta. Raadissa istuvat työparit Leea Klemola ja Mikko Roiha, Taisto Reimaluoto ja Kirsikka Moring sekä Sirpa Riuttala ja Tanja-Lotta Räikkä.

(korjattu 13.11. klo 13 On isis -esityksen tekijäksi Mikkelissä teatteri Tilaton)