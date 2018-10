Pari vuotta sitten Pieksämäen Jäppilään perustettu kulttuurikahvila Tahon Café sulkee ovensa vuoden lopussa. Syynä on kahvilayrittäjien ajanpuute.

Kahvilaa pyörittävän osuuskunnan jäsenet ovat kaikki yrittäjiä omilla tahoillaan, ja huomanneet, että omien töiden ja kahvilavuorojen yhteensovittaminen on yksinkertaisesti käynyt mahdottomaksi.

He päättivät alun alkaenkin sitoutua kulttuurikahvilaan vain vuodeksi kerrallaan.

— Aloittaessamme tätä toimintaa laskimme minkä verran kahvilaan tarvitaan työpanoksia per kalenterivuosi. Sitten vain jaoimme ne, kertoo Tero Vepsäläinen.

Ensimmäisenä toimintavuonna jokainen yrittäjistä teki 6—7 täyttä työviikkoa kahvilaan. Tälle vuodelle työvuorot saatiin jaettua, mutta ensi vuoden vuorolistat eivät täyttyneet.

— Ajattelimme, että tässä on hyvä kohta lopettaa. Kahvilan pyörittäminen tuntuu vielä kohtalaisen mukavalta ja olemme hyvissä väleissä keskenämme, sanoo Hanna Moilanen.

Kahvilalle ei vielä ole löytynyt jatkajaa.

Ei mikään kultakaivos

Kahvilapöydän ympärillä istuu seitsemän sopuisaa ihmistä aika monta kokemusta rikkaampana. Taloudellisesti ei niinkään. He sanovat tienneensä alusta lähtien, että kulttuurikahvila reilun tuhannen asukkaan kylässä ei olisi mikään kultakaivos, eikä sille asetettu mitään tuotto-odotuksia.

— Eihän kaiken tekemisen tarvitse perustua siihen, että tavoittelee jotakin suurta. Asioita voi tehdä myös siksi, että vain huvittaa, sanoo Vepsäläinen.

Osa osuuskuntalaisista, kuten Moilanen, on paluumuuttajia.

Me pidimme kahvilaa auki seitsemänä päivänä. — Sanna Pohjolainen

— On ollut etuoikeus tehdä näin upean porukan kanssa tätä yhteistä juttua. Ei asioiden tarvitsekaan olla ikuisia.

Kahden vuoden aikana he ovat järjestäneet pieneen maalaisyhteisöön pöhinää ihan mukavasti. Kahvilassa on ollut kirjailtoja, luentoja, musiikkiesityksiä ja tulossa on vielä ainakin teatteria. Tupa täyttyy nopeasti, kun jotakin erityistä on tarjolla.

Paraikaa seinillä on yhden osuuskunnan jäsenen, Jukka Suhosen taidetta. Tilaa onkin hyödynnetty myös kahvilaporukan päätyön tuotteiden vähittäismyynnissä. Hyllyillä pursuavat lampuri-Lauran eli Laura Suhosen villat ja taljat.

Lounasruokailu työllistää paljon

Tahon Café keksittiin, kun Ulla Hynninen päätti luopua liki vuosikymmenen tilassa toimineesta puodistaan. Kahvila haluttiin säilyttää kylällä ja joku heitti ilmaan ajatuksen, että perustetaan sellainen porukalla.

Pari vuotta myöhemmin, kahvilanpidosta viisastuneena osuuskuntalaiset antaisivat itselleen pari neuvoa toiminnan alkumetreille. Ensinnäkin, malttia aukioloaikoihin.

— Me pidimme kahvilaa auki seitsemänä päivänä. Kuvittelimme kai olevamme nuoria, Sanna Pohjolainen nauraa.

Kahvila-antimien lisäksi Tahon Caféssa on lounasruokailu. Ottilia Mäkelän mukaan se, jos mikä, on vienyt ”mummosta viimeiset mehut irti” kuluneena hellekesänä. Kesällä kun Jäppilässä pyörii väkeä aivan eri volyymillä kuin sateisena syysiltana.

— Me olemme kertoneet tästä lopettamisesta hyvissä ajoin, että muut saavat mahdollisuuden keksiä jotain. Tämä on pieni kylä, eikä kukaan haaveile kahvilan perustamisesta, jos täällä on jo yksi kahvila, Pohjolainen sanoo.