Elokuva-arvio: Pennywise palaa piinaamaan — Se: Toinen luku on yksi parhaista Kingin kauhuromaanien filmatisoinneista

Se: Toinen luku (It: Chapter Two, Yhdysvallat, 2019). Ohjaus: Andy Muschietti. Käsikirjoitus: Gary Dauberman perustuen Stephen Kingin romaaniin. Rooleissa: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Bill Skarsgård, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean. Kesto: 170 min. K-16.

Stephen Kingin kauhutiiliskiveen perustuva toissavuotinen Se osoittautui suureksi menestykseksi. Se nousi kaikkien aikojen tuottavimmaksi kauhuelokuvaksi.

Alun alkaen kaksiosaiseksi suunnitellun tarinan toinen luku on siis varmalla pohjalla. Jo elokuvan pituudesta voi päätellä, että tekijöiden itseluottamus on kohdillaan. Lähes kolmetuntinen kauhuepookki on lähes ennenkuulumatonta.

Elokuva on räätälöity nimenomaan edellisestä osasta nauttineille, mutta se myös ottaa askeleen uusiin suuntiin teemojensa myötä.

Luusereiden klubi (Bill Hader, Jessica Chastain, James McAvoy, James Ransone, Isaiah Mustafa ja Jay Ryan) palaa Derryn kaupunkiin 27 vuoden jälkeen kohtaaman lapsuudesta tutun pahuuden uudelleen.

Aikuishahmojen kautta päästään käsittelemään syviä tuntoja ja traumoja tavoilla, jotka eivät lapsihahmojen kanssa olisi mahdollisia. Tällä kertaa tosielämän vaikeudet ja yliluonnollisuus ruokkivat toisiaan.

Pian lyhyiden kertausten ja aikuishahmojen esittelyiden jälkeen vyöryää valkokankaalta pakokauhu. Sen priimusmoottorina on itseoikeutetusti Bill Skarsgårdin ilmiömäisesti näyttelemä Pennywise. Klovnina pahuuden ruumiillistama olento/ilmiö piinaa päähenkilöitä uusin ja inhottavin tavoin.

Ohjaaja Andy Muschietti onnistuu tuomaan Stephen Kingin järkälemäisen teoksen kauhun määritelmät valkokankaalle. Lopputuloksena on yksi parhaista Kingin kauhuromaanien filmatisoinneista.

Menestyksen aallonharjalla tekijät ovat saaneet aikaa ja mahdollisuuksia rakentaa samaistuttavia hahmoja, jotka joutuvat helvetin pyörteeseen mitä viihdyttävimmin tavoin.

Koska kyseessä on Kingin mielikuvitusta kunnioittava elokuva, on se myös ajoittain sekava, täynnä itsetyytyväistä intertekstuaalisuutta ja outoja huumorin hetkiä. Mutta tällä kertaa nämä asiat häiritsevät harvinaisen vähän.