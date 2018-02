Jorma Panula, 87, kouluttaa kapellimestareita Mikkelissä: "Sen tarttee muovata orkesteri siitä laumasta, soiva kokonaisuus" Panula on kapellimestareiden kouluttajana kiistaton guru. Hänen metodinsa on selkeä: ensin vispataan ja sitten katsotaan videolta, miten se homma oikein meni. Vesa Vuorela Jorma Panula seuraa tarkkaavaisesti, kuinka saksalainen Klaus Bauer selviytyy yhteistyöstä Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa.

Kapellimestari johtaa orkesteria. Kumpi on tärkeämpää, se että hän on hyvä muusikko vai hyvä johtaja?

— Johtajasta ei voi tulla muusikkoo, mutta muusikosta voi tulla johtaja, jos se salaa harjootteloo. Siihen tarttis hyvän orkesterin, joka soittaa niinku lyörään, mutta semmosten tarttee hoitaa oma hommansa ja tehrä konsertteja.

Missä ne sitten harjottelee, pianon kanssako? Piano on kuollut instrumentti, lyömäsoitin mun mielestäni, mutta semmosen kanssa harjootellaan Wienissä, Berliinissä ja Pariisissakin, kun se tuloo halvemmaksi kuin orkesteri.

Kyllähän kaikki kadunmiehet osaa heiluttaa, eikä ne tartte tikkuakaan.

Kamariorkesterilla on hyvä alottaa. Kaukoidässä on niin suuria orkestereita, ettei niillä oo mitään virkaa alkeisihmisille. Niin paljon porukkaa, että kun vähän huitasee niin aina mölähtää. En ees tierä, mitä pirun pelejä siel on.



Mistä yleisö tunnistaa hyvän kapellimestarin?

— Sillä on kontakti orkesteriin ja se musisoi orkesterin kanssa, eikä sooloile. Nykyään on tullu semmone kauhee pomppiminen ja tanssiminen. Sitten joku, joka ei oikein tierä, sanoo, että se on niin tempperamenttinen kun pomppii. Sehän vaan häirittee orkesteria ja musikaalista yleisöä.



Mihin kapellimestaria oikeastaan tarvitaan?

— Kyllähän kaikki kadunmiehet osaa heiluttaa, eikä ne tartte tikkuakaan. Jos on temponvaihroksia ja iso orkesteri, niin millä pirulla ne pääsee yhteisymmärrykseen siitä, koska lähretään, kuinka paljon hirastetaan ja soitetaanko lujaa. Tärkeintä on tasapaino jousiston ja puhaltajien välissä. Sieltä pasuunat kun tuuttaa lujaa, niin jouset hukkuu ja pienet pillit.

Sitä varten tarvitaan kapellimestari. Se tasoittaa soiton soivaksi nautinnolliseksi esitykseksi.



Onko kapellimestarin oikea paikka keskellä edessä?

— Vielä paremmin kuulisi, jos olisi orkesterin sisällä, mutta silloin sitä ei näkisi. Aika tasainen äänen laatu on edessä keskellä, mutta se riippuu akustiikasta. Täällä Mikaelissa mä siirsin sen taaemmas, koska seinä heittää hyvin. Tässä edempänä ne on kuin torilla.

Vesa Vuorela Jorma Panula, 87, on perustanut oman Panula-Akatemian, jonka suojissa kypsyy lupaavia nuoria kapellimestareita.





Voiko hyvä opettaja tehdä kenestä tahansa kapellimestarin?

— Ei voi. Mä oon yrittäny ja luovuttannu. Sanotaan yksi kymmenestä voi olla vähän parempi. Hyvä kapellimestari on yksi sadasta.



Mitä siltä yhdeltä edellytetään, että hänestä tulee oikeasti hyvä kapu?

— Sen tarttee muovata orkesteri siitä laumasta, soiva kokonaisuus. Mikä tärkeintä, säveltäjän sanomaa täytyy seurata uskollisesti. Lukea partituuria niin, ettei muuta sieltä mitään. Jotkut muuttavat tempoa ja dynamiikkaa, ei sellainen sovi. Ellei sitten soita kuolleelle Mozartille tai Sibeliukselle ja kysy.



Kun kapu tutustuu musiikkiin partituurin avulla, niin tutustuuko hän aihemaailmaan muita taidemuotoja hyödyntäen?

— Tätä mä oon yrittäny, mutta ei niillä oo aikaa semmoseen. Oon vieny niitä teatteriin ja näyttelyihin, hyvää kirjallisuttakin pitäs lukia hirviästi. Psykologiaa, filosofiaa. Niiren täytyy tutustua säveltäjän taustaan. Yllättävän harva tietää johtamansa musiikin taustoja. Partituuriakin pitää muutama sata kertaa lukea, että se aukee niin että uskaltaa mennä orkesterin eteen.



Minkä ikäisenä kapellimestarihommia voi alkaa opiskella?

— Euroopassa aloitetaan parikymppisenä, ylioppilaaksi tulon jälkeen. Sillon on jo liika vanha, jollei ole alottanu alle kymmenvuotiaana soittamaan jotain, mieluiten orkesterisoitinta. Sillon ne soittaa orkesterin mukana pienestä lapsesta lähtien. Siitä sitä kasvaa.

Partituurin lukemista pitäis alottaa 14-vuotiaana, koska se lukeminen on jo probleemi.



Ketä nuoria kapellimestareita kannattaisi seurata?

— Klaus Mäkelä on semmonen, jota seurataan nyt. Sitten mulla on kolme kappaletta, mutta en mä niitten nimiä vielä sano, parasta että ne opiskelee. Jos ne menee kilpailuihin ja sattuu pärjäämään, niin sitten saattaa putkahtaa yhtäkkiä. Mieluummin ei liian aikaasin. Pitää osata yhtä ja toista. Kyllä siinä kymmenen vuotta menee.



Jorma Panulan kapellimestarikurssin konsertti Mikaelissa to 1.2. kello 19. Vapaa pääsy.