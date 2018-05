Metallimies Blaze Bayley taas Mäntyharjussa äitienpäiväviikonloppuna

Kymmenennen sooloalbuminsa viime talvena julkaissut brittiläinen metallimuusikko Blaze Bayley muistaa tänäkin vuonna keikkakalenterissaan Mäntyharjua. Mies esiintyy ravintola Krouvissa sekä tulevana lauantaina että sunnuntaina.



Lauantain keikka on niin sanottu full metal -konsertti. Sunnuntaina desibelit laskevat akustisen unplugged-keikan myötä.



Tänä keväänä Bayley vetää Suomen-reissullaan Mäntyharjun lisäksi ainoastaan kaksi muuta keikkaa, joista toinen on Helsingissä helatorstaina, toinen Ahvenanmaalla Maarianhaminassa.



Bayley oli tunnetuimmillaan 1990-luvulla maailman suurimman metallibändin, Iron Maidenin solistina. Nykyisin ahkerasti keikkaileva 54-vuotias hevimies on kertonut, että Mäntyharju on hänen sydämessään erityisasemassa muun muassa siksi, että joitakin vuosia sitten muilla paikkakunnilla Suomessa ei ollut kiinnostusta buukata häntä.



Blaze Bayley — Full Metal lauantaina kello 22.00.

Blazey Bayley — Unplugged sunnuntaina kello 19.00.