Isänpäivä lähestyy ja sen myötä perinteeksi muodostunut kirjailijakiertue saapuu Mikkeliin — Haastattelijana toimii Erkki Liikanen

Kahdeksan kirjailijaa saapuu kyykyttämään kaamosta Mikkeliin tiistai-iltana. Isänpäivää enteilevän Kirjanmerkit 2019 -tilaisuuden isännöi toista kertaa Erkki Liikanen, kirjallisuuden harrastaja ja kirjailija itsekin.

Liikanen kertoo valinneensa Mikaelissa esiintyvät kirjailijat niin, että lavalle nousee eri ikäisiä ja erilaisia näkökulmia esiin tuovia kirjoittajia. Kaikki kahdeksan kutsuttua ovat julkaisseet tänä vuonna ja heitä haastatellaan uutuusteostensa tiimoilta.

Kirjailijat ovat Antti Heikkinen, Elina Hirvonen, Sirpa Kähkönen, Johanna Laitila, Henrik Meinander, Sofi Oksanen, Matti Rönkä ja Arttu Tuominen.

Meinander on kaunokirjallisessa joukkueessa ainoa puhtaasti tietokirjailija. Heikkinen puolestaan on julkaissut viime aikoina sekä faktaa että fiktiota, muut ovat prosaisteja.

Savonlinnassa kirjailijailloilla on pidempi perinne kuin Mikkelissä ja siellä yleisöä riittää salin täydeltä vuodesta toiseen. Kirjailijat käyvät Savon-turneellaan puhumassa myös Rantasalmella, johon kiertuetta viime vuoteen pyörittäneellä Jorma Kaimiolla on siteitä.

Kirjailija Matti Rönkä on jatkanut Viktor Kärpän edesottamuksista kertovaa dekkarituotantoaan.

— Savonlinnassa ei saatu tänä vuonna isoa salia, koska kaupungissa on niin vilkasta marraskuussa. Järjestämme Kulttuurikellarissa kaksi tilaisuutta, ja ne molemmat on jo loppuunmyyty, Liikanen kertoo.

Mikkelissä esiintymisareenana on iso Martti Talvela -sali, jonne mahtuvat kaikki halukkaat kuulijat.

— Ei ollut mitään vaikeuksia saada mukaan näitä kahdeksaa kirjailijaa, kaikki suostuivat heti. Yksi syy on varmasti se, että suurilla kirjamessuilla on aina paljon hälinää. Meidän illoissamme he pääsevät puhumaan aiheestaan rauhassa ja kuulijat keskittymään.

Finlandia-valinnat kutkuttavan lähellä

Kirjanmerkit-tilaisuus osuu erittäin kiinnostavaan ajankohtaan, sillä kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat julkistetaan tällä viikolla.

On mahdollista, että seurueessa on mukana ehdokkaita ja jopa seuraava palkinnon saaja. Se selviää loppukuusta.

Liikaselle kirjailijahaastattelujen vetäminen tarkoittaa samankaltaista valmistautumista kuin Finlandia-palkinnon saajan valitsevalle Merja Ylä-Anttilalle. Kirjoihin on täytynyt perehtyä aivan eri intensiteetillä kuin yleensä. Liikanen kertoo perehtyneensä myös vieraittensa aiempaan tuotantoon.

Soila Puurtinen Kirjailija Sofi Oksasen tämän syksyn uutuus on Koirapuisto.

— Haastatteluissani käyn läpi esimerkiksi sitä, miten valtavan taustatyön kirjailija joutuu tekemään kirjaansa varten. Laitila on joutunut Lilium regalea varten perehtymään Lapin ja Pohjois-Ruotsin sodanaikaiseen muuttoliikkeeseen, jota meillä ei juuri tunneta.

Kirjallisella matkalla kierretään Suomea äärestä laitaan. Tuomisen dekkari Verivelka sijoittuu Satakuntaan, Heikkisen Maaseudun tulevaisuus Pohjois-Savoon ja Kähkösen Muistoruohossa käsitellään karjalaisten evakkotaivalta.

Hirvosen Punaisessa myrskyssa kuljetaan Suomesta Irakiin ja päähenkilön menneisyyteen. Se matka tuo muistoja Liikasen mieleen.

— Kävin Irakissa vuonna 1979 juuri ennen kuin Saddam Hussein tuli valtaan. Tunnelma oli sellainen, että mukana ollut Taisto Sinisalo totesi kahvilan terassilla istuessamme, että onhan täällä aika ahdistavaa.

Kirjanmerkit Mikaelissa 5.11. kello 19. Kirjailijat ovat tavattavissa tuntia ennen.