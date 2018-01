Enää vuorokausi ja Työväen näyttämöpäivät alkaa Mikkelissä Teatteritieteen opiskelija Laura Halonen on Länsi-Savon silmät ja korvat Työväen näyttämöpäivillä ja hän kirjoittaa kokemastaan kolmeen otteeseen. Viikonlopun ohjelmassa on etkot, jatkot, loppujuhlallisuudet ja tietenkin läjäpäin näytelmiä. Pihla Liukkonen Kulttuurikulma kauppakeskus Akselissa täyttyi jonottajista, kun Työväen näyttämöpäivien lipunmyynti alkoi.

Nyt sitä saa. Parhaillaan kuumana käyvän vaalikarnevaalin ohella on seuraavien kolmen päivän ajan mahdollista nauttia myös toisenlaisesta teatterista. Edessä ovat 42. kertaa järjestettävät Työväen näyttämöpäivät, joilla kolmentoista harrastajaryhmän esityksiä nähdään yhteensä viidessä eri esityspaikassa.

Äänioikeuttaan pääsee toki käyttämään myös näyttämöpäivien aikana, sillä päätös festivaalin voittajasta lepää perinteisesti yleisön harteilla. Aina yhtä kutkuttava hetki koetaan sunnuntain päätöstilaisuudessa, jossa yksi ryhmistä vie mukanaan kiertopalkintona toimivan antiikkituolin.



Työväen näyttämöpäivät on löytänyt vuosien varrella vakikävijänsä ja väkeä virtaa festivaaliviikonloppuna Mikkeliin myös muualta Suomesta. Tapahtuma tunnetaan rennosta ilmapiiristään ja kovatasoisesta ohjelmistostaan, josta tänä vuonna erottuvat erityisesti Suomea ja suomalaisuutta käsittelevät teemat.

Valitsijana Sirpa Riuttala

Valinnat on tehnyt teatteriohjaaja Sirpa Riuttala, jonka mukaan harrastajateatterin viehätys piilee esiintyjien ja esitysten moninaisuudessa. Festivaalien ryhmät koostuvat eri-ikäisistä ja eritaustaisista tekijöistä, mutta kaikkia yhdistää vilpitön halu tehdä laadukasta teatteria. Näyttämöpäivillä ollaankin harrastajia täysillä ja tosissaan.



Lipunmyynnissä on käynyt odotetusti kuhina heti avausaamusta lähtien. Suosituimmat esitykset myytiin loppuun melkein saman tien ja myös myöhemmin vapautuneet liput on viety käsistä. Toisaalta seikkailumieli ja lippujen summittainen ostaminen voivat johtaa positiivisiin yllätyksiin.

Kun ennakkosuosikkeihin ei enää ole tilaa, jokin toinen esitys pääsee tekemään vaikutuksen. Tarjolla on musikaalia ja monologeja, klassikkoja ja kestoltaan vain puolituntinen festivaalin kutsuesitys, Juha Hurmeen Otava Ensemblelle ohjaama Sanamyrsky.

Runsaasti oheisohjelmaa

Esityskalenteria täydentää oheisohjelmisto, joka pitää sisällään perinteeksi muodostuneen päätösjuhlan ja festivaaliklubin lisäksi myös runsaasti improvisaatiota. Aikaisempina vuosina runsaasti edustetut mikkeliläisryhmät puuttuvat tällä kertaa näyttämöpäivien pääohjelmistosta, mutta eivät nuoret tekijät ole silti jääneet peukaloitaan pyörittämään.

Esityspaikkojen lyhyistä välimatkoista huolimatta peräkkäisiin näytöksiin osallistuva saattaa haaveilla teleportaatiosta.

Jo torstai-iltana järjesteään yhteinen improtapahtuma kahvila Nandassa ja perjantaina luvassa ovat jatkot kulttuuriosuuskunta Kuka:n johdolla Bar Domissa. Nuorten toimijoiden innovatiivisuus ja innokkuus ovat tervetullut lisä myös festivaaliviikonloppuun.



Runsaan kattauksen edessä kulttuurinnälkäisestä katsojasta saattaa helposti kuoriutua hieman suuruudenhullu ahmatti. Esityspaikkojen lyhyistä välimatkoista huolimatta peräkkäisiin näytöksiin osallistuva saattaa haaveilla teleportaatiosta. Kiireen sijaan näyttämöpäivillä aistii kuitenkin päällimmäisenä kollektiivisen hyväntuulisuuden, joka tarttuu tekijöiltä yleisöön ja toisin päin.

Laajasta teatteritarjonnasta kannattaa herkutella, kun siihen on mahdollisuus. Kulttuurin nauttiminen ei nimittäin lihota, korkeintaan kerryttää henkisen vararavinnon määrää.