Baritoni Waltteri Torikka on jouluihminen. Joulun ei tosin tarvitse olla pramea tai täydellinen, eikä aina samanlainen.

— Olin lähiölapsi, oltiin aika pienissä oloissa. Ei joulun onneen ja iloon tarvittu mitään hirveän ihmeellistä, se tunnelma syntyi pienistä asioista.

— Joulu ei välttämättä tarvitse aina samoja perinteitä. Olenkin viime vuosina viettänyt joulua lähes joka vuosi eri paikassa ja eri tavoilla, mutta silti se jokin selittämätön tunnelma on sama, sanoo Torikka.

Keskiviikkona hän pitää Mikkelin Tuomiokirkossa Sydämeni joulu -konsertin. Kiertuetta edelsi levyn teko: Torikka ja Ville Matvejefin johtama Jyväskylä Sinfonia äänittivät joululevyn Laukaan kirkossa.

— Oli hienoa päästä levyttämään tasokkaan sinfoniaorkesterin ja Ville Matvejefin kanssa. Levyn sovitukset tuovat lauluihin uusia sävyjä, ja tämä kuuluu osittain myös konserttikiertueen kappaleissa, kertoo Torikka.

Torikka pitää peräti 17 joulukonserttia. Ne työllistävät koko joulunalusajan.

— On jännää päästä katsomaan joulun odotusta eri puolilla Suomea, tutustua erilaisiin kirkkoihin ja tunnelmiin.

Waltteri Torikan lapsuuteen kuuluivat perinteiset joululaulut. Yksi rakkaimmista oli

Sydämeeni joulun teet.

Siksi se antanut nimen kiertueelle.

— Varpunen jouluaamuna oli laulu, joka oli minusta pitkään liian synkkä. En halunnut laulaa sitä vuosiin.

— Nyt kokeilin sitä noin vuosi sitten, ja siitä löytyikin myös kaunista ja valoisaa, mitä vielä tällä kiertuetta varten tehty sovitus tukee.

Oma joululaulusuosikki on nyt Adamsin Oi jouluyö.

— Siinä on hienoa pitkää linjaa, dramatiikkaa ja valoisaa, toiveikasta tunnelmaa. Koska se on alunperin tehty tenorille, on sitä pitänyt hieman transponoida alaspäin, baritonille sopivaksi.

Konserttiohjelmassa on myös amerikkalaisia svengaavia joululauluja, kuten I’ll Be Home for Christmas –klassikko, johon Torikka on tehnyt uuden käännöksen.

— Nämä amerikkalaiset hyväntuuliset jouluiset laulut tuovat myös iloa ja lämpöä, sellaista positiivisuutta. Niissä ei ole kristillistä kuvastoa, mutta minusta niiden tunnelmassa on samaa lämpöä ja toivoa.

Kiertueella Torikkaa säestää muutaman hengen yhtye.

— Klassiset laulut laulan mahdollisesti ilman äänentoistoa. Se, miten toimitaan, riippuu kirkon akustiikasta. Näissä Hollywood-tyyppisissä amerikkalaisissa lauluissa on äänentoisto, mikä kuuluu tyyliin.

Waltteri Torikan Sydämeni joulu -konsertti Mikkelin Tuomiokirkossa ke 5.12. kello 19.