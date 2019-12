Star Wars ensi-ilta: The Rise of Skywalker tuo valkokankaalle kaikkea, mitä sarjan elokuvalta voi odottaa, arvioi Timo Alho

Avaruussaagan viimeinen luku

Star Wars: The Rise of Skywalker (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: J.J. Abrams. Käsikirjoitus: J.J. Abrams, Chris Terrio.

Rooleissa: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell.

Kesto: 142 min. K—12.

Vuonna 1977 alkanut Star Warsin niin sanottu Skywalker -saaga on tulossa päätökseensä.

Pitkä — ajoittain töyssyinen — matka päätetään massiiviseen avaruusoopperaan, joka yrittää parhaansa mukaan sitoa kaikkien juonilankojen pätkät, ja antaa monille hahmoille omat hetkensä loistaa.

Kyseessä on kuitenkin vain päätös Skywalkerien suvun tarulle. Disneyn omistama Lucasfilm ei ole lopettamassa rakastettujen ja tuottoisien elokuvien tehtailua varmasti koskaan.

Ohjaajan pallille palaa yhden osan skipannut J.J. Abrams, joka oli pääarkkitehtina uuden sukupolven Star Wars -hahmojen esittelyssä.

The Rise of Skywalkerin kanssa Abrams pelaa hyvin varman päälle. Rakenteellisilla taikatempuilla lumoamiselle ei ole aikaa, kun valtava tavarajuna puuskuttaa täyttä höyryä kohti vääjäämätöntä pääteasemaa.

Galaksin tulevaisuus vaakalaudalla

Juonen suhteen Abrams on päättänyt, että vanhassa vara parempi, ja palauttanut kuvioihin vanhan pääpahiksen.

Reyn (Daisy Ridley) harjoittelee jedi-ritariksi. Hänellä on yhä vahva telepaattinen linkki Kylo Reniin (Adam Driver). Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) ja Chewbacca (Joonas Suotamo) ovat seikkailulla tärkeiden tietojen perässä.

Galaksin tulevaisuus on vaakalaudalla ja kapinallisten on kerättävä kaikki joukkonsa yhteiseen vastarintaan. Ystävysten on selvitettävä mystisiä arvoituksia päästäkseen suurimman uhan jäljille.

Mukana on paljon uusia hahmoja, vaikka entistenkään välisiä suhteita ei olla kunnolla päästy syventämään.

Eniten hommassa harmittaa juuri se, että hahmot kyllä ovat mielenkiintoisia, mutta puuskuttavan junan vauhti on armoton.

Hahmot kyllä ovat mielenkiintoisia, mutta puuskuttavan junan vauhti on armoton.

Jopa legendaarisen Landon (Billy Dee Williams) paluu tuntuu hutaistulta.

Upeita toimintakohtauksia, eksoottisia planeettoja ja ihastuttavia droideja löytyy. Kaikki, mitä Star Wars -elokuvalta odottaakin. Eikä toiminnassakaan ole mitään moitittavaa. Osa avaruuden rähinästä tosin liikkuu jo hupaisassa mittakaavassa.

Star Wars on kerännyt monen sukupolven aikana niin kirjavan joukon faneja, ettei lopputulos tule täysin tyydyttämään ihan kaikkia.

On kuitenkin vaikea uskoa, että yksikään fani ei kokisi elokuvan aikana liikutuksen tiloja. Kyseessä on kuitenkin valtavasti kulttuuriimme vaikuttanut elokuvasarja, jonka parissa moni meistä on kasvanut.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Hienoa maailmanluontia. Komeaa toimintaa.

Huonoa: Osa hahmoista jää lähes käyttämättä.

Erityistä: Kuolleen Carrie Fisherin rooli on koottu aiemmin käyttämättömästä materiaalista.