Laulua, kirjoittamista vai drone-kuvausta? Mikkelin kansalaisopiston syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa pian

Mikkelin kansalaisopiston syksyn kurssit starttaavat syyskuussa, mutta kursseille ilmoittautuminen alkaa jo pian.

Alkavan lukuvuoden kurssiesite jaetaan postin välityksellä kaikkiin kotitalouksiin Mikkelin ja Hirvensalmen alueilla tällä viikolla.

Ilmoittautuminen Mikkelin kansalaisopiston syksyn kursseille alkaa 20. päivä elokuuta. Ilmoittautuminen alkaa yleisesti kello 10, musiikin kursseille ilmoittautuminen alkaa kello 17.30.

Kansalaisopiston valikoimassa on esimerkiksi erilaisia liikuntakursseja sekä käsitöihin liittyviä kursseja. Kurssitarjottimella on myös kirjoittajapiiri, jota vetää vapaa kirjoittaja ja kirjoittamisohjaaja Heino Ylikoski. Hän on kirjoittanut muun muassa novelleja, näytelmiä, esseitä, runoja, laulunsanoituksia ja radiodokumentteja.

Kirjoittajapiirin nimi on Tekstit vetäviksi, ja siinä etsitään sanoille uusia ilmaisutapoja. Piiri kokoontuu kerran kuukaudessa lauantaisin kolme kertaa sekä syksyllä ja keväällä.

— Kirjoittajapiirissä voi sanoittaa tunteensa, jäsentää elämänkokemustaan tai ponkaista fiktiivisten tarinoiden maailmaan. Osallistumista ei tarvitse yhtään jännittää, sillä piirissä on rento, avoin ja kannustava ilmapiiri, toteaa Heino Ylikoski.

Koko kurssitarjonta löytyy Mikkelin kansalaisopiston sivuilta ja 15. elokuuta koteihin jaettavassa kurssiesitteessä. Kansalaisopistolta suositellaan, että ihmiset ilmoittautuisivat kursseilla ensisijaisesti netin kautta.