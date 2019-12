Kun kinkkua on syöty tarpeeksi, on aika lähteä tapanintansseihin — Esimerkiksi Club Domin houseband In Dominus heittää tapanina toisen keikkansa

Tapaninpäivänä on Mikkelissä tilaisuus sulatella kinkut ja laatikot vauhdikkaan rock and rollin tahdissa.

Club Domin houseband In Dominus heittää silloin toisen keikkansa. Ja lupaa viihdyttää joulusta toipuvia koko rahan edestä.

— Hyvä show meinataan taas pistää päälle. Se on tarkoitus, että porukalla alkaa tanssijalka vipattaa, mainostaa bändin kitaristi-laulaja Tommi Liukkonen.

In Dominus syntyi syksyllä mikkeliläisittäin uudenlaisesta ajatuksesta.

— Manageri Olli Ensola otti yhteyttä ja kysyi, kiinnostaisiko perustaa tällainen houseband. Ajattelin, että mikä ettei, jos vain löytyy sopivat kaverit mukaan, Liukkonen kertoo.

Sopiviksi kavereiksi löytyikin Kim Karvonen toiseen kitaraan ja lauluun, Jonne Hirvonen laulaja-basistiksi ja Lasse Lamberg rumpuihin.

— Tämä on hyvä porukka. Kaikilla on monenlaista soittokokemusta. Kaikki ovat myös soittaneet covereita akustisesti. Se on tärkeää, koska siinä pääsee hyvin käsiksi siihen, millaisia sovituksia tutuista biiseistä kannattaa tehdä, Liukkonen sanoo.

Deep Purple -tulkinnat saivat kehuja

Orkesterin ohjelmisto koostuu tutuista, hyviksi havaituista rock-klassikoista.

Ensimmäisellä keikalla marraskuun alussa saivat kehuja muun muassa onnistuneet Deep Purple -tulkinnat.

— Se keikka onnistui paremmin kuin hyvin. Porukkaa tuli koko ajan lisää ja tuntuivat tykkäävän. Olin itsekin että ohoh, miten hyvä meininki kun ei itse osannut ollenkaan varautua siihen, mitä siitä tulee, Liukkonen sanoo.

Yleisö syttyi myös In Dominuksen punk-henkisestä versiosta A-Han klassikosta Take On Me.

— Red Hot Chili Peppersin Suck My Kiss meni myös hyvin. Ja pitihän meillä iso slovarikin olla. Sellaisena vedettiin Princen Purple Rain.

— Tapanin keikalle vähän mietittiin, että voisi ehkä jonkun muunkin balladin vetää. Mutta eihän sen isompaa slovaria oikein ole, nauraa Liukkonen.

Coverbändi soittaa puolentoista tunnin setin illassa.

— Siinä säilyy sellainen meininki ja jännite, että tämä on oikeasti bändin keikka eikä mitään taustamusiikkia.

Settilista vaihtuu keikalta keikalle sen mukaan, mitkä biisit todetaan toimiviksi.

— Yleisölle haluamme antaa kunnon show-meininkiä ja viihdyttävää laulua ja soittoa. Tulkaahan katsomaan, Liukkonen sanoo.

In Dominus Club Domissa 26.12. Showtime kello 23, liput 5 euroa.