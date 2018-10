Käsikellot soivat Kangasniemellä — Solistina vierailee tangokuningatar Jenna Bågeberg

Käsikello-orkesteri Kiden Fly me to the moon - klassikot kautta vuosikymmenten –konsertti soi sunnuntaina Kangasniemi-salissa.

Konsertin solistina vierailee tangokuningatar Jenna Bågeberg. Orkesteria johtaa Sari Eirtola-Loukola.

Konserttien musiikki koostuu kevyistä ja hartaista klassikkosävelmistä eri vuosikymmeniltä käsikelloille sovitettuna. Konsertissa kuullaan muun muassa Abban, Beatlesin, Coldplayn, Dallapén, Frank Sinatran ja Cats-musikaalin tunnetuksi tekemiä sävelmiä.

Käsikellojen konserteissa myös yleisö pääsee osallistumaan.

Konsertin päätteeksi yleisö voi tulla tutustumaan käsikelloihin ja kokeilemaan, miten niitä voi soittaa.

Käsikello-orkesterissa on 12 soittajaa. Soittimena orkesterilla on kolme oktaavia pronssiseoksesta valmistettuja käsikelloja ja viisi oktaavia Chimes-putkikelloja, yhteensä 96 kelloa. Keskimäärin yksi soittaja soittaa 2-6 kelloa.

Käsikello-orkesteri Kide on konsertoinut ja esiintynyt erilaisissa tilaisuuksissa kotimaassa ja ulkomailla muun muassa Yhdysvalloissa, Unkarissa, Espanjassa, Virossa, Venäjällä ja Ruotsissa.

Käsikellojen soittaminen on lähtöisin 1600-luvun Englannista ja tavasta harjoitella kirkonkellojen soittoa pienillä kelloilla. Käsikellot muodostavat pianon kaltaisen kokonaisuuden ja musiikki syntyy soittajien yhteistyöllä.

Käsikello-orkesteri Kide konsertoi su 28. lokakuuta klo 15 Kangasniemellä Kangasniemi-salissa.