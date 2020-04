"Minulla oli samanlaiset paksut letit kuin Lauralla, yritin löytää jopa samanlaiset lettinauhat" – Nostalginen toiveuusinta Pieni talo preerialla palaa vappuna televisioon

Aika moni meistä muistaa katsoneensa tätä 1970-luvun hittisarjaa televisiosta, kuka äitinsä, kuka mummonsa kanssa. Pieni talo preerialla kosketti ja itketti myös vähän vanhempia tyttöjä, ja sarjaa seurasivat myös perheen miehet.

Laura Ingalls Wilderin omaelämäkerrallisiin kirjoihin perustuva häpeämättömän sentimentaalinen sarja amerikkalaisen uudisraivaajaperheen elämästä 1800-luvun lopulla on nähty Suomen televisiossa moneen otteeseen. Nyt se esitetään taas, toiveuusintana koronakevään nostalgianälkäisille katsojille.

Preerialle matkataan arkisin Yle Teemalla tauolle jäävän Milanon naisten paratiisi -sarjan paikalla. Sarjan kaikki 202 jaksoa julkaistaan myös Yle Areenassa.

H-hetki on vapunpäivänä 1.5. kello 15.30, jolloin Yle esittää sarjan pilottijakson. Sitä ei itse asiassa ole nähty Suomessa koskaan aiemmin.

Yleisradio Charles ja Caroline Ingalls (Michael Landon & Karen Grassle) sarjan tuttuakin tutummassa introssa.

Sarjan jaksojen alussa nähtävä, tuttuakin tutumpi intro kertoo kaiken oleellisen ohjelman tyylilajista. On kesä, aurinko paistaa ja salaperäisesti hymyilevät vanhemmat (Michael Landon ja Karen Grassle) köröttelevät hevosvankkureilla kohti uusia maailmanparannustehtäviä. Perheen tyttäret, Laura (Melissa Gilbert), Mary (Melissa Sue Anderson) ja Carrie (identtiset kaksoset Rachel ja Sidney Greenbush) kipittävät iloisina alas viheriöivää nurmikkorinnettä David Rosen tunnusmusiikin soidessa taustalla.

"Äiti taisi olla aika kova fani"

Sosiaalisessa mediassa maininta sarjasta aikaansaa kommenttien vyöryn. Fanittaminen on helppo tunnustaa vuosikymmenten jälkeen.

"Minulla oli samanlaiset paksut letit kuin Lauralla, yritin löytää jopa samanlaiset lettinauhat", muistelee yksi. Toinen taas tunnustaa kadehtineensa Lauran paksuja lettejä. Olivatko letit aidot, sitä tuotantoyhtiö ei paljasta, mutta se on tiedossa, että ilkeän Nellie Olesonin (Alison Arngrim) korkkiruuvikampaus oli peruukki.

Monet muistavat Nellien hemmotellun ja häijyn hahmon, mutta sitä ei monikaan taida tietää, että Arngrim koekuvattiin myös sekä Lauran että Maryn rooliin. Lapsitähdelle yleisön vihan kohteena oleminen ei liene ollut helppoa. Vuonna 2010 Arngrim julkaisi teoksen nimeltään Confessions of a Prairie Bitch: How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated.

Sarjan puvustusta ihailtiin naisissa ja niitä myös jäljiteltiin. "Äiti taisi olla aika kova fani - teki sekä itselleen että mulle semmoset Pieni talo preerialla -mekot", muistelee yksi katsojista.

Näyttelijöille asut eivät aina olleet kevyet kantaa. Kalifornian auringonpaahteessa viisi kerrosta alushameita ja tiukkalierinen hattu veivät mehut pirteimmästäkin preerian lapsesta.

Fanien kannattaa matkustaa Missouriin

Sarjaan on liitetty tummempiakin sävyjä. Sen tuottaja ja ohjaaja Landon kuoli haimasyöpään vuonna 1991. Kun myös muita sarjan tuotantoryhmään kuuluvia henkilöitä sairastui syöpään, alkoivat huhut kieppua kuvauspaikan ympärillä.

Walnut Groven kulissit pystytettiin Kaliforniassa paikkaan, johon liittyy 1950-luvulla tapahtunut ydinvoimaskandaali. Asioilla ei kuitenkaan ole todettu olevan mitään yhteyttä.

Yleisradio Kuvassa: Harriet Oleson (Katherine MacGregor) & Nels Oleson (Richard Bull).

Walnut Groveen ei enää pääse tekemään turistimatkoja samalla tavoin kuin moneen muuhun kuvauspaikkaan. Kaupunki kirjaimellisesti räjäytettiin atomeiksi kuvausten päätyttyä. Fanien kannattaakin matkustaa Missouriin, missä kirjailijan koti toimii museona, tai vaihtoehtoisesti todelliseen Walnut Groven kaupunkiin, siihen, jonka läheisyydessä Ingalls Wilder lapsena eli.

Pari vuotta sitten amerikkalainen kirjallisuusyhdistys päätti muuttaa Laura Ingalls Wilderin mukaan nimetyn palkinnon nimeä. Syynä se, että 1800-luvulla eläneen kirjailijan maailmakuvassa on tänä päivänä häpeämättömän rasistisiksi tulkittavia piirteitä.

Muutakin katsottavaa riittää

Jos Pieni talo preerialla -sarjan kirkasotsaisuus ei kiinnosta, tarjoilee Yle vappuviikolla rouheampaakin kulttuurisisältöä.

Huomenna keskiviikkona Yle Teemalla näytetään ranskalainen elokuva Rodin, joka kertoo vähän toisenlaisen taiteilijan elämäntarinan. Ranskalaisen Jacques Doillonin ohjaustyö vuodelta 2017 kertoo kuvanveistäjä Auguste Rodinin ja hänen oppilaansa Camille Claudelin rakkaustarinan.

Toisenlaisen näkökulman elokuviin saa Teemalauantain ohjelmapaikalla 2. toukokuuta, kun ohjelmassa on amerikkalainen dokumenttielokuva Ääniaalloilla – elokuvien äänisuunnittelun taide. Ohjaaja Midge Costlin on tehnyt pitkän uran äänisuunnittelijana itsekin ja esittelee dokkarissa elokuvaohjaajia George Lucasista Steven Spielbergiin. Äänessä on myös alan mestari Walter Murch.