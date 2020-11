Mäntyharjussa adventtiaika alkaa tapahtumien merkeissä. Joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna Yhtenäiskoulun, Leijonakodan ja vesitornin ympäristö muuttuu Valoharju-tapahtuman näyttämöksi. Kahden päivän ajan, 4.–5.12. on mahdollisuus katsella erilaisia valoteoksia, jotka ovat toteuttaneet mikkeliläinen valaistussuunnittelija Elisa Hillgen ja Mäntyharjussa asuva valotaiteilija Spirit of the Forest alias Antti Arosanervo.

Teokset ovat valaistuina molempina päivinä kello 17–22. Koska tapahtuma-alue on laaja ja ulkona, voivat osallistujat noudattaa turvavälejä mahdollisen korona-altistumisen välttämiseksi. Sen lisäksi suositellaan maskinkäyttöä.

Tapahtumaan liittyy runsaasti oheisohjelmaa. Valaistuskohteiden lisäksi molempina päivinä on tarjolla Mäntyharjun Reissupolun soihtupolku ja lauantaina Mäntyharjun Virkistyksen Lehdokit-ryhmän esitys Valon magiaa. Perjantai-iltapäivänä päiväkoti Mustikkatassun sekä lapsiperheiden puistopiknikin porukalle on tarjolla omaa ohjelmaa.

Perjantaina paikalliset yritykset pidentävät aukioloaikojaan Mäntyharjun keskustassa, jotta Valoharjun kävijöillä on mahdollisuus ruokailuun ja joululahjahankintoihin.

Kuluneen vuoden palkitsemisia

Ennen Valoharjua, keskiviikkona 2.12. Mäntyharjun kulttuurisalissa järjestetään Runoja ja tekoja -tilaisuus kello 18 alkaen. Sen antia ovat Mäntyharju – Runoina ja tarinoina -kilpailun sato, Reissumiehen julkistaminen, Vuoden yrittäjän palkitseminen sekä Vuoden mediateko -palkinnon luovuttaminen.

Tilaisuudessa kuullaan myös musiikkia. Mäntykiulut-orkesteria johtaa Anu Kettunen. Esiintymässä on myös Urpo Heikkilä säestäjänään Juha Heikkilä.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen.

Itsenäisyyspäivän juhlaa ei tänä vuonna vietetä Mäntyharjun kulttuurisalissa koronatilanteen vuoksi. Lipunnosto Veteraanipuistossa on itsenäisyyspäivänä kello 9, messu alkaa kirkossa kello 10. Sen jälkeen on kunnianosoitusten vuoro hautamuistomerkeillä.