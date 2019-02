Ristiinan metalliskene aktivoitui: Dyecrest julkaisi EP:n jatkoksi hyvin vastaanotetulle studioalbumilleen — Purified päästi maailmalle uuden singlen

Kaksi metallia moukaroivaa ristiinalaisorkesteria, Dyecrest ja Purified, ovat julkaisseet uutta tuotantoa.

Dyecrestin viiden biisin EP kantaa nimeä The Stage Is Set ja siinä kuullaan bändin kaikkia kolmea solistia kautta aikain. Janne Oksanen laulaa oman tulkintansa First Born Angel -kappaleesta ja Kimmo Blom tulkitsee Where the Light Was Born -biisin.

Dyecrestin nykyinen solisti Mikael Salo puolestaan laulaa akustisen version palkitun fantasiakirjailija Helena Wariksen Talviverinen-teokseen perustuvasta Winterblood-biisistä sekä EP:n nimikappaleen. Mukana on myös yksi aiemmin julkaisematon kappale nimeltään Truce.

— Winterblood-biisissä on sellainen yksityiskohta, että siinä soittaa viulua mikkeliläinen Pia Kontio, jonka moni tunnistaa Mikkelin seutukirjaston palvelupäälliköksi. Tutustuimme Piaan meidän joulukonserttihommassa, ja pyysimme häntä soittamaan myös levylle, kertoo Niko Takala, Dyecrestin rumpali.

Bändi julkaisi viime vuonna uutta materiaalia 13 vuodeksi venähtäneen tauon jälkeen. Are You Not Entertained? -studioalbumi sai hyvän vastaanoton ja kipusi fyysisten levyjen myynnissä seitsemännelle sijalle.

— Meillä itsellämme oli alun perin ajatuksena julkaista vain tuo The Stage Is Set vielä yhtenä singlenä viimevuotiselta albumilta. Levy-yhtiön edustajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että olisi hyvä jos julkaisu saisi vähän lisää lihaa luiden ympärille. Niinpä sitten laitettiin mietintämyssyt päähän, ja lopulta julkaisulle päätyi viisi biisiä, sanoo Takala.

Purified piti taukoa

Toinen hiljaiseloa viettänyt ristiinalaiskokoonpano, Purified julkaisi viime perjantaina uuden singlen Stay Cold.

— Yhtyeelle tyyppilinen melodisuus ja aggressiivisuus on siinä ruuvattu entistä tiukempaan pakettiin, luonnehtii yhtyeen rumpali Aleksi Paasonen, joka tunnetaan myös mikkeliläisen Balance Breach -kokoonpanon vokalistina.

Myöhemmin tänä vuonna orkesterit kapuavat lavalle yhteiskeikoilla, ensin Wilhelmissä Mikkelin keskustassa pitkäperjantaina 19. huhtikuuta, ja heinäkuun 13. päivänä Sataman valot -ravintolassa Ristiinassa.

Dyecrestin kokoonpanossa ovat mukana Mikael Salo, Henri Arola, Matti Pasanen, Pirkka Ohlis, Jukka Matilainen ja Niko Takala. Purifiedin miehityksessä ovat Eetu Kakkonen, Juuso Mattila, Pietu Nykänen, Lauri Rapo, Eetu Ripatti ja Aleksi Paasonen.

Molemmat uutuustuotannot ovat kuunneltavissa Spotify-musiikkipalvelussa:

The Stage Is Set

Stay Cold