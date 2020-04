Suomalaiset lukivat maaliskuussa romantiikkaa ja sijoitusvinkkejä – Kirjakaupoilla menee nyt huonosti, vaikka palapelejä ja puuhapaketteja myydäänkin entistä enemmän

Mitä Suomi lukee -tilastossa näkyy merkkejä koronaepidemiasta. Kirjakauppaliitto on huolestunut kirjamyynnin heikkenemisestä.

Koronaepidemia on kyykyttänyt myös perinteisten kirjakauppojen toimintaa. Vuoden alussa hyvin käynnistynyt kirjallisuuden vähittäismyynti romahti maaliskuussa niin, että osa kivijalkakaupoista on joutunut sulkemaan ovensa. Kirjojen verkkomyynti sen sijaan on kasvanut merkittävästi.

– Kasvanut verkkokauppa ei kuitenkaan riitä paikkaamaan menetettyä myymälämyyntiä, vaikka myymälät ovatkin ottaneet käyttöön erilaisia toimintamalleja, kuten kotiinkuljetus- ja noutopalveluita, toteaa Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson tiedotteessa.

Kuukausittain kerättävä valtakunnallinen Mitä Suomi lukee -listaus paljastaa, että maaliskuussa kotimaisen kaunokirjallisuuden myydyin teos oli Pirjo Tuomisen Vallasrouva, 1800-luvun loppupuolelle sijoittuva kertomus vallasrouva Rosa Örnin perheestä. Kakkossijalle ylsi alkuvuoden myydyin, Pertti Jarlan Fingerpori 13, ja kolmanneksi Paula Norosen Tarja Kulho, Räkkärimarketin kassa.

Nyt myydään palapelejä ja puuhapaketteja

Käännetyn kaunokirjallisuuden kärkipaikalta löytyy Lucinda Rileyn Kuun sisar, suositun Seitsemän sisarta -sarjan viides osa. Merkillepantavaa listauksessa on, että dekkareiden pitkään jatkunut huippusuosio vaikuttaisi olevan hieman tasaantumassa, eivätkä ne valtaa koko luetuimpien listaa.

Kärkikymmenikössä ovat esimerkiksi Donna Leonin Anteeksiannon houkutus ja Karin Slaughterin Viimeinen leski.

Tietokirjojen kärkipaikkaa maaliskuussa pitää Seppo Saarion Miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Toiseksi eniten lukijoita on kiinnostanut Niina Laitisen Villasukkien uusi vuosi.

Kirjakauppaliiton ylläpitämä tilasto kertoo myös sen, että koronakaranteeni on lisännyt palapelien, askartelutarvikkeiden ja lasten puuhapakettien myyntiä. Länsi-Savo kertoi asiasta tässä jutussa.