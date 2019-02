Ohjelmassa Tommi Liukkonen kertoo, että musiikki on ollut hänen elämässään läsnä lapsesta asti.

Mikkeliläinen Tommi Liukkonen yrittää torstaina päästä jatkoon Nelosen suositussa The Voice of Finland -laulukilpailussa. 29-vuotias Liukkonen työskentelee Mikkelissä parkettitehtaalla, mutta on ammatiltaan kokki.

Ohjelmassa Liukkonen kertoo, että musiikki on ollut hänen elämässään läsnä lapsesta asti. Hän esiintyi 8-vuotiaana musikaalissa Oz-maan taika.

— Olen esiintynyt auringonkukkana ja maissina, Liukkonen naurattaa ohjelman juontajaa Heikki Paasosta.

Laulamisen lisäksi Liukkonen kertoo osaavansa soittaa kitaraa. Hän esittää kilpailussa valmentajille Aerosmithin kappaleen Cryin’.

Tiistaina menehtynyt Yö-yhtyeen laulaja Olli Lindholm oli yksi The Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentajista. Nelonen kertoi tiistaina, että jo kuvatut jaksot lähetetään normaalisti. Ohjelma ratkeaa lopullisesti livelähetyksissä, mutta niiden järjestämistä Nelonen ei vielä kommentoi.

The Voice of Finland Nelosella torstaisin ja perjantaisin klo 20.00.