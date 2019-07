Seittiveikon katastrofaalinen lomamatka

Spider-Man Far From Home (Yhdysvallat, 2019)

Avengers: Endgame on luultavasti tämän arvostelun ilmestyessä jo kivunnut kaikkien aikojen menestyneimmäksi elokuvaksi.

Yli vuosikymmenen kehitelty tarina yltyi ennennäkemättömän eeppiseksi huipennukseksi, joka jätti monet kysymään, mitä ihmettä Marvel-studio voi tämän jälkeen enää tehdä.

Fiksusti Marvel tarjoaa raikkaan paletin puhdistajan: kepeän toimintaelokuvan, joka on täytetty vitseillä ja nuorekkaalla innolla.

Marvelin niin sanotun Phase 3:n viimeisellä elokuvalla on myös suurempi vastuu. Sen täytyy sitoa rusetti suurille tarinoille ja vihjailla tulevaisuuteen tavalla, joka saa veden herahtamaan fanien kielille.

Far From Homen konsepti on kekseliäs. Hämähäkkimies viedään Euroopan ikonisimpiin kaupunkeihin. Tekosyynä toimii Peter Parkerin (Tom Holland) luokkaretki.

Endgamen tapahtumien jälkeen Peter kaipaisi vain hieman hengähdystaukoa ja mahdollisuutta tunnustaa tunteensa luokkatoveri M.J.:lle (Zendaya).

Supersankarin osa ei ole kuitenkaan helppo. Loman pitäminen ei onnistu, jos maailman kohtalo on — taas — vaakalaudalla. Ärsyyntynyt Nick Fury (Samuel L. Jackson) painostaa Peteriä astumaan isoihin saappaisiin.

JAY MAIDMENT Peter Parker (Tom Holland) haluaisi läheltä liipanneen maailmanlopun jälkeen vain lähteä lomamatkalle ystäviensä kanssa, mutta supersankarin vastuu painaa. Ankara Nick Fury (Samuel L. Jackson) koettelee Peterin päättäväisyyttä.

Uusi tulokas Quentin Beck/Mysterio (Jake Gyllenhaal) yrittää helpottaa Peterin taakkaa. Happy Hogan (Jon Favreau) pystyy empatisoimaan Peterin läpikäymää menetystä.

Kesken Euroopan-loman suuret elementaaliset olennot alkavat tehdä tuhojaan. Peter joutuu takaisin töihin. Mystinen uusi supersankari on onneksi apuna.

Gyllenhaal on Mysteriona mahtava ja karismaattinen. Itse hahmo näyttäytyy alkuun tavanomaisena, mutta siihen on pätevä syy.

Ohjaaja Jon Watts tuo kankaalle paljon aiempaa kokeneemman Hämähäkkimiehen. Spider-Man: Homecoming -elokuvassa kompuroinut nuorukainen osaa nyt kaikki liikkeet.

Supersankarin haasteet tulevat sisältäpäin tai yllättävistä suunnista.

Far From Home on hauska lomakomedia, jonka taustalla lymyilee jatkuvasti maailmanlopulla uhkaava jättielokuva. Taidokkaasti tasapainotettu kokonaisuus toimii, vaikka sillä on heikkoutensa: liikaa hyviä ideoita, jotka on kaikki yritetty tunkea tiiviiseen pakettiin.

Toimintakohtaukset ovat upeita, mutta kohokohdaksi nousevat loistavien Hollandin ja Zendayan väliset vaivaannuttavat teinirakkauden yritykset.

Maailman tulevaisuus voi olla vaakalaudalla, mutta ihastuksen kädestä pitäminen tuntuu sitäkin suuremmalta haasteelta.