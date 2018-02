Mitä ihmettä? Ulkona paukkuu pakkanen, mutta kohta korkataan kesäteatterikausi — Katso tästä Mikkelin ja Pieksämäen seudun kattava listaus vuodelle 2018 Kauden avaa Suomenniemen nuorisoseura pääsiäisenä. Saimaan teatteri ei lähde vesille, vaan joutuu pitämään välivuoden. Puumalan Jalkapuuteatteri juhlii pyöreitä vuosia. Vesa Vuorela Miljoonasateen musiikki soi Naisvuoren kesäteatterissa ensi kesänä. Näytelmän ohjaa Pekka Laasonen ja käsikirjoittaa Heikki Salo.

1 Naisvuoren kesäteatterissa Mikkelissä nähdään kesällä 2018 kantaesitys, Heikki Salon käsikirjoittama 506 ikkunaa, jossa on mausteena Miljoonasateen musiikkia. Salo on säveltänyt näytelmään yhden kokonaan uuden kappaleen ja bändi soittaa, mutta taustanauhalta.

— Tämä on ihan ainutkertainen juttu, en ole aiemmin kirjoittanut näytelmää jossa on Miljoonasateen biisejä. Nähtäväksi jää, onko uusi biisi tulevaa Miljoonasateen ohjelmistoa, Heikki Salo sanoo.

Ikkunatarinan ohjaa Mikkelin teatteria vuodet 2005—2011 johtanut Pekka Laasonen. Rooleissa nähdään muun muassa Riitta Havukainen, Aarni Kivinen ja Marko Nurmi.

Näytelmässä maailmanmatkaaja Anselmi saapuu Suomeen hautaamaan isänsä. Häntä odottaa kotona pikkuveli Tarmo, joka tahtoo lähteä Anselmin mukaan maailmalle. Rahapulassaan kaksikko pestautuu ikkunanpesijöiksi.

Naisvuoren katsojamäärät ovat toistuvasti kivunneet yli 10 000 ja se on yksi Suomen suurimmista kesäteattereista katsojamäärällä mitattuna. 506 ikkunaa -näytelmän ensi-ilta on 4. heinäkuuta.





Musiikki soi muuallakin

2 Mäntyharjulaisen Koirakiven nuorisoseuran kesän 2018 tuotanto kertoo Juice Leskisestä. Pieksämäkeläisen Saku Heinosen kirjoittaman musiikkinäytelmän Ollaan ihmisiksi ohjaa Auli Eskola. Pääosassa on Panu Konttinen ja musiikista vastaa Kulman Kundit -bändi.

— Kaikin käytettävissä olevin keinoin olen perehtynyt Juicen elämään ja yrittänyt päästä hänen päänsä sisään. Olen lukenut kirjallisuutta, katsonut videoita ja perehtynyt musiikkiinsa. Kyllä hän melkoisen ristiriitainen ihminen on ollut, kertoo Juicen rooliin valmistautuva Konttinen.

Arja Reinikainen Politiikasta tutumpi Jari Leppä on usein mukana Koirakiven kesäteatterin miehityksessä.

3 Pieksämäellä Halkokummun kesäteatteri työstää Markku Pölösen Onnenmaata Tuomo Salmelan ohjauksessa. Kumputalon pihamaalla 1960-luvulle sijoittuvassa näytelmässä soivat Reijo Taipaleen tunnetuiksi tulkitsemat tangot.

— Tuleeko tästä yleisömagneetti, sen näkee sitten. Meillä kun on tuo avokatsomo niin säät ratkaisevat aika lailla katsojien kiinnostuksen, linjaa Ossi Häkkinen.



Tarjolla hersyvää huumoria

5 Isopappilan pihapiirissä toimiva Mäntyharjun kesäteatteri esittää Markku Hyvösen kirjoittaman komedian Äkkilähtö Tallinnaan. Kyseessä on komedia, jonka näyttämönä on uusi halpalaivayhtiö Smile miehistöineen. Suomenlahdella risteillään, kuinkas muuten, ja pääosassa on työtön Unski.

6 Naapurikunnassa Pertunmaalla kesä alkaa etuajassa. Nuorisoseura valmistaa ensi-iltaan Tanja Puustinen-Kiljusen kirjoittaman ja Erkki Teittisen ohjaaman näytelmän Rypytön rakkaus. Sen kantaesitys on 28. huhtikuuta.

— Vapun aikaan meillä on kolme näytöstä ja toiset kolme juhannuksen jälkeen, kertoo seuran puheenjohtaja Ritva Argillander.

7 Ristiinan nuorisoseuran näyttämöllä Linnankorvassa esitetään kesällä 2018 kaksi näytelmää. Lasten oman kesäteatterin esitys on Vanhan merirosvon aarre. Sen on käsikirjoittanut Jarmo Siltaoja ja ohjaa Salla Sillanpää.

Aikuisten ohjelmana tarjoillaan Kössi Kannon ohjaustyö Nyt menee tunteisiin. Näytelmän käsikirjoittaja on Markku Hyvönen.

Tähtinäyttelijöitä ohjelmistossa

Jaakko Avikainen Janne Kyyhkynen, Pauliina Hukkanen ja Pertti Koivula näyttelevät Juvalla ja Puumalassa.

8 Juvalla Kuninkaankartanon kesäteatterissa Minä kunnanjohtaja, Pertti Koivula -näytelmän ensi-ilta on 19. kesäkuuta. Monologinäytelmän on Jari Järvelän kirjan pohjalta dramatisoinut Milko Lehto. Hän myös ohjaa Pertti Koivulan esityksen.

Teatterin tuottaja Pauliina Hukkanen heittäytyy Avomieliseksi Anneliksi ja nappaa matkaansa Keijon alias näyttelijä Janne Kyyhkysen. Avomielinen Anneli Keijon kaa on Leena Tammisen käsikirjoittama ja Kari Paukkusen ohjaama komedia. Lapsille on suunnattu Maltti ja Valtti, lupsakoiden liikennepuistopoliisien tarina, joka on ohjelmistossa kahtena iltana heinäkuun lopussa.

9 Koivula, Hukkanen, Kyyhkynen ja liikennepuistopoliisit ovat myös Sahanlahden kesäteatterin tähtiä Puumalassa. Sahanlahden kesään kuuluvat myös Teatterifestit 7.—8.7., jolloin monologeja esittävät Mika Nuojua (Veijo Meri: Yhden yön tarinoita), Tuija Nuojua (Maatilan elämää), Antti Virmavirta (Aaro Hellaakoski: Maasta tullut) ja Erkki Saarela (Dario Fo: Mysteerio Buffo).

10 Hurissalon kesäteatterissa Puumalassa puidaan ensi kesänä lakkautusuhan alla olevan kyläkaupan kohtaloa. Tuija Pitkäsen kirjoittaman näytelmän Mantteli ohjaa tuttuun tapaan Ilkka Korhonen. Näytelmän ensi-ilta on 28. kesäkuuta.

— Meillä on iso porukka jälleen mukana eli noin 20 näyttelijää. Valmisteilla on mukaansatempaava ja hauska näytelmä, sanoo Niina Väisänen.



11 Puumalan Jalkapuuteatterilla on työn alla kesäksi Joni Skiftesvikin kirjoittama Katsastus, joka on tullut tunnetuksi Matti Ijäksen legendaarisena tv-elokuvana.

Ensi-ilta on 4. heinäkuuta ja viimeinen esitys ajoittuu kemmakkasunnuntaihin 5. elokuuta.

— Tämä vuosi on Jalkapuun 40. juhlavuosi ja olemme muutaman vuoden olleet murrosvaiheessa, kun pitkäaikainen ohjaajamme Anja (Härkönen) on jäänyt sivuun aktiivitoiminnasta. Kaksi kesää on menty Hagmanin Timon teksteillä ja ohjauksella, nyt kokeillaan niin sanottua ryhmäohjausta. Katsotaan kuinka käy, toteaa Jalkapuuteatteriyhdistyksen sihteeri Sirpa Parri.

12 Teatteri Henkireikä esittää Haukivuorella Kari Kitusen kirjoittaman näytelmän Noitatohtori, jonka ohjaa Sanna Saloviin. Näytelmässä pieneen Kuuselan kuntaan etsitään uutta lääkäriä ja kuinka ollakaan, ainoaksi hakijaksi ilmaantuu Ahmed Ben Hassan, jonka syntyperä ei kaikille asukkaille oikein taida kelvata.

Yli 70 vuotta VR-teatteria

13 Pieksämäellä VR:n näytelmäkerho valmistaa Arto Paasilinnan Onnellista miestä Marko Lyyran ohjauksessa. Esityspaikkana on kulttuuripappila Sylvin pihamaa ja ensi-ilta 24. heinäkuuta. Esityksiä on kahdeksan.

— Olemme tämän alueen vanhin teatteri, vuodesta 1945 lähtien toiminut, ja vointimme on edelleen hyvä, muistuttaa Virpi Lyyra.



14 Juvalainen ammattilaisryhmä Saimaan teatteri joutuu pitämään välivuoden, sillä rahoitusta ensin kesän esitykselle ei ole järjestynyt.

— Meillä on paikat ja laiva varattuna, mutta joudumme nyt purkamaan tehdyt varaukset, harmittelee ryhmän tuottaja Aapo Juuti.

15 Suomenniemellä kesä alkaa jo pääsiäisenä, sillä Tanja Puustinen-Kiljusen käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä Kahden naisen putkiremppa saa ensi-iltansa 30. maaliskuuta.

— Esitämme sitä äitienpäivään asti. Yleensä meillä on ollut vielä muutamia näytöksiä Suomeniemi-päivien yhteydessä, mutta tänä vuonna se ei onnistu, kertoo Sirpa Halttunen Suomenniemen nuorisoseurasta.

16 Partaharjun kesäteatteri Pieksämäellä aloittaa Kauniin Veeran lukuharjoitukset näillä näppäimillä.

Vesa Vuorela Mimmi Rantala, Olli Jokinen ja Tarja Pyhähuhta ovat estatelaisia.



17 Pappilan pihan kesäteatteri, Pieksämäellä sekin, valmistelee Pekka Töpöhäntää Marja-Liisa Lintusen ohjauksessa. Dramatisointi on Kari Suvalon ja ensi-ilta 14. kesäkuuta.



18 Kangasniemellä Syvälahden tanssilavateatterissa nähdään Ilpo Tuomarilan käsikirjoittama musiikkinäytelmä Muistojeni albumit. Näytelmän ohjaa Tarja Pyhähuhta. Teatteriosuuskunta Estate kantaesittää näytelmän heinäkuun alussa. Tarina kulkee 1950-luvulta nykypäivään ja tapahtumia höystää suomalainen iskelmämusiikki.

19 Jäppilän yrittäjien kesäteatterissa nähdään Markku Pölösen Kauppa-auto, jonka ohjaa Pirjo Särkkä. Näytelmän ensi-ilta on 28. heinäkuuta.



Tästä luettelosta saattaa puuttua lehden levikkialueella toimivia kesäteattereita. Jos niin on, kerro meille puuttuvat tiedot, niin täydennämme ne juttuun.