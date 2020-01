Leijutustemppu jännittää taikuriakin – Mikkelissä 60-vuotiskiertueellaan esiintyvän Simo Aallon rakkaus lajiin ei horju: ”Luovuus on taikuudessa ääretöntä”

Jo yli 40 vuotta taikurina keikkailleelle Aallolle on tärkeää, että koko perheen taikaesitykset riemastuttavat yleisöä ja haastavat taikuria.

Ensimmäinen taikuri, josta suomalaiset lapset kuulevat elämässään, on hyvin todennäköisesti Simo Aalto.

Jokerilakki, tyhjästä ilmestyvät kyyhkyset ja koirat, yleisöavustajien palkinnoksi saamat ilmapalloeläimet ja taikasanat ”jokeri pokeri box” ovat tulleet lapsi- ja aikuisyleisölle tutuiksi jo 42 vuoden ajan.

— Vastikään yksi katsomossa ollut isä kertoi esityksen jälkeen, että oli toivonut nyt aikuisena vihdoin ymmärtävänsä, miten taikatemput tehdään, kun ei lapsena ymmärtänyt. Mutta ei hän ymmärtänyt nytkään, Aalto kertoo.

Tytär opetti vatsastapuhumista

Tänä vuonna Aalto täyttää 60 vuotta. Sen kunniaksi Jokeri pokeri box -taikashow lähtee juhlakiertueelle, joka starttaa lauantaina Mikkelistä.

Mukana on luonnollisesti Aallon pitkäaikainen avustaja, manageri, firman raha-asioiden hallinnoija ja vaimo Kirsti Aalto. Hänelle tuli 60 vuotta täyteen jo viime vuonna.

En ollut nähnyt taikuria livenä kertaakaan ennen ensimmäistä omaa keikkaani. — Simo Aalto

Juhlaesityksessä on monia Jokeri pokeri box -esitysten tuttuja elementtejä, kuten musiikkinumeroita ja avustajan pyytämistä yleisöstä. Hurjimpana uutuutena Simo Aalto mainitsee leijutustempun.

— Ne ovat niin vaikeita, että vaatii pitkän kokemuksen, että niitä uskaltaa tehdä. Se jännittää ja nostaa omaa sykettä hyvällä tavalla, Aalto kertoo.

Aalto tekee uuden aluevaltauksen myös sisällyttämällä esitykseen vatsastapuhumista. Sitä Aalto on treenannut tyttärensä, vatsastapuhumisen ammattilaisen Sari Aallon kanssa.

Sosiaalisen median taikuri

Simo ja Kirsti Aalto kiertävät Suomea 150 esityksen vuositahdilla. Lastentarhanopettajan työt 80-luvun lopulla taikuuteen vaihtaneen Simo Aallon rakkaus alaan ei osoita laantumisen merkkejä.

— Se on vieläkin herkkua. Luovuus on taikuudessa niin ääretöntä, kun vertaa mihin tahansa muuhun taiteenalaan. Esimerkiksi näyttelijälle joku tekee käsikirjoituksen, lavastuksen ja ohjauksen, mutta me teemme kaiken itse alusta alkaen, Aalto sanoo.

Timo Heikkala / Studio Timo Heikkala Oy Simo Aallon repertuaariin kuuluu myös aikuisille suunnattuja taikaesityksiä. Crazy Joker -esitys näki päivänvalon vuonna 2016.

Temppujen kehittelyn ja harjoittelun, lavasteiden valmistamisen sekä itse esiintymisen lisäksi Aalto julkaisee Youtube-kanavallaan opetusvideoita helpoista taikatempuista. Tarkoituksena on kasvattaa Suomeen uutta taikurisukupolvea.

Tiktokissa julkaistut temppuvideot puolestaan ovat houkutelleet Aallon yleisöön uuden kohderyhmän: teini-ikäiset.

Kasarilla taikuustieto oli kiven alla

Aalto arvioi aktiivitaikurien määrän pysyneen Suomessa entisellään 80-luvulta lähtien. Ammattitaikureita on Suomessa vain kymmenkunta. Aalto kuitenkin uskoo taikuuden opettelun helpottuneen huomattavasti esimerkiksi internetin ansiosta.

— 80–90-luvulla oli todella vaikeaa saada tietoonsa taikatemppujen salaisuuksia. Oli taikuri Solmu Mäkelän kirja, ja sitten oli omillaan. En ollut edes nähnyt taikuria livenä kertaakaan ennen ensimmäistä omaa keikkaani, Aalto muistelee.

Siinä missä 80-luvulla taikurit olivat innostuneita lavataikuudesta, nykynuoria tuntuu kiinnostavan etenkin korttitemppujen kaltainen lähitaikuus.

MM-mitalisti haastaa itseään

Koko perheen taikaesityksen rakentaminen ei ole lastenleikkiä.

— Monesti ajatellaan, että lasten temput ovat helppoja, mutta minulla on tulevassakin esityksessä todella haastavia temppuja. Haluan ihan itsenikin takia, että show on korkeatasoinen myös taitopuolella, Aalto sanoo.

Englannissa lastentaikuus on opettavaa, ja siinä muistutetaan esimerkiksi hampaiden harjaamisesta. — Simo Aalto

Korkeasta tasosta kielivät Aallon saamat tunnustukset. Hän on voittanut taikuuden MM-kisojen lähitaikuuden sarjassa kolme mitalia, joista kirkkain on kultamitali vuodelta 2000. Suomessa hänet on palkittu esimerkiksi lastenkulttuurin valtionpalkinnolla ja Vuoden viihdetaiteilijan 2003 arvonimellä.

Opettavaisuus jääköön lastentarhaan

Suomalainen lapsille suunnattu taikuus eroaa tyyliltään monen muun maan taikuudesta – Aallon mielestä hyvällä tavalla.

— Esimerkiksi Englannissa lastentaikuus on opettavaa, ja siinä muistutetaan esimerkiksi hampaiden harjaamisesta ja käydään läpi liikennevalojen merkitystä. En henkilökohtaisesti tykkää sellaisesta. Entisenä lastentarhanopettajana tiedän, että lastentarhassa hoidetaan jo opetuspuoli. Minä keskityn esityksissäni iloon ja riemuun.

Huhtikuun lopulla Aallon pitäisi tehdä vaikutus toisiin taikureihin. Silloin hänet on kutsuttu esiintymään maailman parhaiden lähitaikurien kokoontumiseen Yhdysvaltoihin.

Jokeri pokeri box – Simon suuri synttärishow -kiertue Mikkelin Vanhalla Sotkulla lauantaina 18.1. klo 16.