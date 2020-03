Comebackin tekevä Mamba soittaa kesällä Mäntyharjussa ja Mikkelissä

Viiden vuoden keikkatauon jälkeen Mamba lähtee kiertueelle kesäkuussa solistinaan mäntyharjulainen Tero Vaara. Mukana on puhallinsektio The New Kallio Horns ja keikoista kaksi osuu Etelä-Savoon. Mamba on estradilla taidekeskus Salmelassa 25. heinäkuuta ja Mikkeli soi -tapahtumassa 14. elokuuta.

Vuonna 1984 Porissa perustettu yhtye ilmoitti loppuvuonna 2014 jäävänsä pitkälle tauolle. Tauko on nyt ohi ja uutta musiikkia julkaistaan jo tässä kuussa.