Työväen näyttämöpäivien valitsijamies Jarkko Lahti on kovan paikan edessä esityksiä karsiessaan

Hakemuksia tapahtumaan saapui määräaikaan mennessä huima määrä, 51 kappaletta. Aikaa valintansa tekemiseen Lahdella on enää reilut viisi viikkoa.

Hakemuksia tipahti ennätysmäärä, 51 kappaletta. Työväen näyttämöpäivien tuottaja Emmi Nykänen ja valitsijamies Jarkko Lahti ovat innoissaan. Ja syystä. Suomalaisten teatteriharrastus on voimissaan.

Nykänen kertoo näyttämöpäiville hakeneiden joukossa olevan takavuosilta tuttuja ryhmiä, mutta myös ilahduttava määrä ensikertalaisia. Maantieteellisesti ajatellen koko Suomi on edustettuna, hakijoita oli mukavasti myös omasta maakunnasta. Yksi ajan ilmiö on se, että isosta talosta asialle on saattanut lähteä useampi pienryhmä.

Lahden mukaan teatterin ammattikentällä käynnissä oleva iso murros näyttää heijastuvan myös harrastajapuolelle.

— Tietty nomadikulttuuri on nähtävissä. Tulisieluisten tekijöiden, harrastajakirjoittajien tai ohjaajien ympärille syntyy kollektiiveja, jotka eivät välttämättä ole pitkäikäisiä.

Lahden harteilla ovat diktaattorin paineet ja aikanaan niin haukut kuin kiitokset rakennetusta ohjelmistosta kuuluvat hänelle. Peliaikaa ei ole yhtään liikaa. Hakemusten joukosta on valittava 10—13 esitystä marraskuun 12. päivään mennessä.

— Sitä mukaa, kun hakemuksia on tullut, olen pyytänyt niitä nähdäkseni. Osan esityksistä, noin kolmanneksen, ehdin käydä katsomassa paikan päällä ennenkuin valinta on tehtävä.

Moniäänistä teatteria

Työväen näyttämöpäivillä on totuttu näkemään laadukasta teatteria, mutta pelkästä taitokisasta ei ole kysymys. Lahti aikoo valinnoissaan ottaa huomioon esimerkiksi maantieteen, sukupuolijakauman, aihevalinnat ja rohkeuden muotokokeiluihin. Niin, ja tietysti sen osaamisen.

— Moniäänisyys on demokraattisen yhteiskunnan peruspilari. Siitä pitää huolehtia kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Minun valinnoissani se on yhtenä arvona.

Mikkelin näyttämöt on jo katsastettu ja listalle päätyivät samat paikat kuin viime vuonna: teatteri, musiikkiopisto, Tempo, Sotku ja Nanda. Viime vuoden tapaan myös oheisohjelmaa on tulossa, lupaa Nykänen.

Raatilaisena tapahtumassa pari vuotta sitten olleen Jarkko Lahden ensimmäinen tutustuminen näyttämöpäiviin ajoittui 1990-luvulle, kun Ykspihlajan työväen näyttämö esitti Mikkelissä Saision Voitonpäivän.

Ykspihlajassa on tehty laadukasta teatteria yli sadan vuoden ajan, teatteri tunnetaan laajasti, eikä ketään yllättäisi tieto, että hakemus näyttämöpäiville on lähetetty myös tänä vuonna. Lahti kertoo etukäteen tarkistuttaneensa järjestäjiltä, pitääkö hänet jäävätä Ykspihlajan osalta.

— Työnantaja on katsonut, että voin tehdä nämä valinnat, joten on turha mutista nurkissa.

Kokkolan Ykspihlajan vahva teatteriharrastus on ilmiö sinänsä. Porukka on valittu näyttämöpäiville tähän mennessä 13 kertaa. Harrastajateatterikesässä se on palkittu kymmenkunta kertaa.

Oli tällainen sanontakin, että Ykspihlaja on himankalaisten Kanada. — Jarkko Lahti

Työväenliikkeen ja teatterin vahva perinne alueella selittyy Lahden mukaan sillä, että Ykspihlaja on kulttuurien kohtauspaikka.

— Valkoisella Pohjanmaalla ei ole ollut muita punaisia pisteitä kuin Kemi ja Ykspihlajan satamakaupunginosa. Yksipihlaja on edelleen maamme vilkkaimpia teollisuussatamia ja se on aina ollut lähiympäristölleen maailmankatsomuksellisesti liberaali ympäristö. Oli tällainen sanontakin, että Ykspihlaja on himankalaisten Kanada.

Jarkko Lahti tunnetaan erityisesti roolisuorituksestaan Hymyilevä mies -elokuvassa. Hänet palkittiin siitä parhaan miespääosan Jussilla. Freelancerina teatteria tekevän Lahden näkemys hyvästä teatteriesityksestä on selkeä.

— Vilpitön esitys, johon tekijät heittäytyvät. Laskelmointi ei mua hirveästi kiinnosta.

Kun häneltä kysyy esimerkkiä sykähdyttävästä teatteriesityksestä, jonka hän on nähnyt, alkaa perusteellinen pohdinta. Lopulta Lahti vastaa.

— Kom-teatterin Veriruusut oli juuri siinä teatterissa ja juuri siellä nähtynä aika koskettava.

Työväen näyttämöpäivät 25.—27.1.2019