Kirkkopuistossa soivat rakkaudentunnustukset Mikkelille – Kaupunginorkesteri julkistaa syyskauden ohjelmistonsa lauantaina

Mikkelin kaupunginorkesterin konsertti lauantaina on ensimmäinen yleisölle sitten maaliskuun. Tunnelmat ovat innokkaan odottavat, etenkin kun solistiksi I love Mikkeli -konserttiin on saatu Mikkelistä kotoisin oleva, kansainvälistä uraa tekevä oopperalaulaja Timo Riihonen.

– Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen Kati Häkkisen kanssa aloimme suunnitella yhteistä tapahtumaa jo viime keväänä. Tämän konsertin piti toteutua kesäkuussa, mutta koronaepidemia tuli väliin, kertoo orkesterin intendentti Jaakko Antila.

Ohjelma on kaksiosainen, konsertin alkupuoli koostuu tutuista klassisista lauluista ja orkesterinumeroista, jälkipuoli ikivihreistä sävelistä. Antila arvioi konsertin molempien osien kestävän noin 40 minuuttia, niiden välissä pidetään 15 minuutin tauko.

– Kepeällä otteella, helposti kuunneltavaa musiikkia. Sääkin näyttää hyvältä, Antila iloitsee.

Lauantaille on luvassa parikymmentä astetta lämmintä ja puolipilvistä. Se olisi toivottavaa, sillä kova sade tai tuuli voisi estää konsertin toteutumisen.

Kaupunginorkesteri ei ole Kirkkopuistossa juuri esiintynyt. Antila kävi tutkailemassa estradia ja sanoo lavan vaikuttavan lupaavalta.

– Silmämääräisesti se vaikuttaa orkesterille sopivalta, sellaiselta, että soittajat kuulevat konsertin aikana itsensä ja toisensa. Kuulijoita ajatellen ulkotiloissa tarvitaan äänentoistoa, tottakai.

Katsomoksi paikalle tuodaan penkkejä, mutta oman retkituolinkin voi mainiosti ottaa mukaansa.

Syyskausi striimataan

Vesa Vuorela Solisti Timo Riihonen pääsee harjoittelemaan orkesterin kanssa perjantaina. Orkesterin kakkosviulisti Tuukka Lehtonen sijaisti häntä torstain harjoituksessa.

Koronatilanne on elänyt kesän mittaan ja orkesterissa on valmistauduttu tulevaan syyskauteen erilaiset vaihtoehdot huomioon ottaen. Martti Talvela -salin katsomopaikat jyvitetään turvaetäisyyksin ja käytännössä kaikki konsertit striimataan.

– Sillä ennakoidaan mahdolliset tiukemmat koronarajoitukset. Osa konserteista on yleisölle ilmaisia, osa pääsymaksullisia. Tämä on meille uusi avaus ja pääsemme koeponnistamaan, kuinka paljon on aidosti tilausta livestriimaukselle.

Mikkelin kaupunginorkesteri julkistaa syksyn ohjelmistonsa lauantain tapahtumassa. Se tiedetään, että kausi alkaa 11. syyskuuta avauskonsertilla, jossa isä Jyrki Lasonpalo ja poika Erkki Lasonpalo soittavat solisteina.

– Saimaa Sinfoniettalla on syksyllä perinteiset kaksi konserttia, toinen niistä spesiaaliohjelmalla. Jyväskylä Sinfonian kanssa teemme yhteistyötä ja lisäksi tarjolla on yksi kuoro-ohjelma, Antila kertoo muita täkyjä ohjelmistosta.

Hän on luottavainen sen suhteen, että yleisön ja päättäjien tuki kantaa orkesteria kovan kevään jälkeen. Rahoituskysymyksiä on pohdittu useilla paikkakunnilla, viimeksi Kouvolassa, mutta vaakakuppi näyttää yleisesti ottaen kallistuvan kulttuurin puolelle.

– Alan kirous on, että kun taloudessa alkaa tapahtua jotain kummallista, niin liipasimella on aina ensimmäisenä kulttuuri.

Toisaalta, valtionosuusuudistus vaikuttaa lupaavalta.

– Jos esitys menee nykyisellään läpi, niin sinne tulee painotusta vanhus-, nuoriso- ja alueelliseen työhön, ja nehän ovat meidän vahvuuksiamme. Ylipäätään valtion ohjaus on nyt menossa siihen suuntaan, että kulttuuriin panostus kannattaa.

Antila on vakuuttunut siitä, että ihmiset ovat huomanneet, millainen tyhjiö syntyi, kun koronaepidemia esti kesän monipuolisen kulttuurikattauksen toteutumisen. Jotain tosi tärkeää jäi puuttumaan.

I love Mikkeli -konsertti Kirkkopuistossa lauantaina 15.8. kello 14. Vapaa pääsy.