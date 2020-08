Ristiinassa ja Puumalassa kuvattu Winterblood-video yhdisti kirjailija Helena Wariksen ja Dyecrest-yhtyeen

Kohtuullisen nuoret metallijumalat Ristiinasta eli kokoonpano nimeltään Dyecrest on julkaissut uuden musiikkivideon, jolla soi akustinen versio bändin kappaleesta Winterblood.

Nimi viittaa suoraan ristiinalaisen kirjailijan Helena Wariksen teokseen Talviverinen ja Waris on ollut mukana videon suunnittelutyössä alusta alkaen. Osin joukkorahoituksella toteutetun videon on ohjannut ja käsikirjoittanut Saara Leutola.

Wariksen kanssa Leutola on tehnyt yhteistyötä jo aiemmin, sillä hän on ohjannut kirjailijan teoksiin pohjautuvan lyhytelokuvan Noidantuli. Tuotantoyhtiö Gallacas Films suunnittelee parhaillaan uusia elokuva- tai tv-tuotantoja Wariksen Pohjankontu-trilogiasta.

– Bändin osalta yhteistyö Saaran kanssa alkoi keväällä 2018, kun hän ohjasi meille videon biisiin Fading/Reaching. Tässä Winterblood-videossa yhdistyy kolmen tahon taiteelliset näkemykset, kertoo Dyecrestin rumpali Niko Takala.

Voit katsoa videon alta. Jos et näe videota, pääset siihen tästä.

Akustinen versio ihastuttaa

Sami Romppainen Dyecrest nykykokoonpanossaan.

Melodista metallia paukutteleva Dyecrest innostui sovittamaan Winterblood-kappaleesta akustisen version, kun Leutola ja Waris tarvitsivat materiaalia, joka kelpaisi elokuvan soundtrackille. Kappale lisättiin myös vuonna 2019 julkaistulle The stage is set -EP:lle.

– Ja onneksi lähdettiin tekemään. Winterbloodin alkuperäinen versiokin on kova, mutta jotenkin tähän akustiseen versioon saatiin vangittua se talviverisyyden tunne vielä vahvemmin. Ja videobiisiksihän se sopi kuin nenä päähän. Sydäntä on lämmittänyt tekijäporukassa se, että kehuja ovat vuolaasti saaneet niin biisi kuin videokin, Takala kertoo.

Youtubessa katsottavaa videota on kuvattu muun muassa Puumalan Pistohiekalla ja Ristiinan Astuvansalmella. Näyttelijöinä ovat Peik Carpelan, Pilvi Mäkeläinen ja Minni Lilja.

Gallacas Films Videon maisemat ovat pitkälti samoja, joita olen mielessäni käyttänyt Talviveristä kirjoittaessani, kertoo kirjailija Helena Waris. Kuvassa kirjan hahmoista Troi, jota esittää Peik Carpelan.

Keväälle ja kesälle oli muutamat vedot sovittuina, mutta ne menivät ison Koon takia ohi. — Niko Takala

Savolaishuumoria unohtamatta

Ilmaus kohtuullisen nuoret metallijumalat on bändin omaa savolaishuumoria. Se on väännös ilmauksesta Young Metal Gods, nuoret metallijumalat. Kyse on Euroopan laajuisesta musiikkikilpailusta, jonka Dyecrest voitti vuonna 2003 ja joka oli nuorten miesten ponnahduslauta alan markkinoille.

Homma ei kuitenkaan edennyt kuin Strömsössä, sillä palkinnoksi saatu levytyssopimus amerikkalaisen firman kanssa ei nostanut bändiä tähtiin. Komea kiertue WASPin lämppärinä tuli tehtyä, mutta toisen levyn jälkeen homma hyytyi ja vuonna 2008 Dyecrest jäi virallisesti tauolle.

Se ei estänyt bändin jäseniä jatkamasta musiikin tekemistä. Eräänä päivänä dyecrestiläiset oivalsivat, että he haluavat vielä soittaa yhdessä. Yksi asia johti toiseen ja vuonna 2018 ilmestyi Are you not entertained? -levy. Sille on nyt tulossa jatkoa, työn alla on uutta tuotantoa.

– Toki tälle seuraavalle levylle on kasaantunut myös sellaista pientä näyttämisen halua, että katsokaas vaan, kyllä vanhatkin papat vielä osaa ja jaksaa. Tietynlainen mailan puristaminen kun on saatu touhusta pois, niin on ollut hemmetin mukavaa tämä musahomma, Takala toteaa.

Gallacas Films Pohjankontu-trilogia ilmestyi vuosina 2009- 2013. Kuvassa Minni Lilja.

Keikoille ehkä ensi vuonna

Ainoa miinus mukavassa tekemisessä on tyhjä keikkakalenteri.

– Keväälle ja kesälle oli muutamat vedot sovittuina, mutta ne menivät ison Koon takia ohi. Nyt on ollut vähän hankaluuksia uusien päivämäärien löytämiseksi, varsinkin kun keikkapaikoilla on jo sovittujen keikkojen lisäksi sulkuajalta siirtyneitä keikkoja. Voi olla, että nyt keskitymme loppuvuoden uuden levyn tekemiseen ja lähdemme keikoille vasta keväällä tai kesällä 2021.

Jossakin vaiheessa vuotta 2021 julkaistavan uuden albumin äänityksistä on valmiina yli puolet taustoista. Äänitysprojekti jatkuu elo–syyskuussa 2020.

Dyecrest on äänessä myös Suomen pienet bändit -podcastin uusimmassa jaksossa. Se käsittelee Savon uumenista löytyvää musiikkia ja Mikkeliä siihen on päässyt edustamaan myös Suomirockia soittava Baltix. Jakson voit kuunnella esimerkiksi Spotifysta tai Youtubesta.