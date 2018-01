Mitä ihmettä! Presidenttiehdokas lukee tyttökirjoja — Kirjastoseura kysyi ehdokkaiden lempikirjoja, täällä vastaukset ja kirjakuvaukset! Mikä on Paavo Väyrysen lempikirja — Kirjastoseuran kyselyn tulokset saattavat yllättää Tuija Pauhu Kirjallisuuden läänintaiteilija Susanna Kolehmainen kokosi presidenttiehdokkaiden lempikirjoja ja mietti, millaisia ne oikein ovatkaan.

Mikä on lempikirjanne? Mikä on kirjaston merkitys teille?

Suomen kirjastoseura asetti nämä kysymykset vuoden 2018 presidenttiehdokkaille. Kaikki vastasivat kysymyksiin.

Varsinaisia lempikirjoa ei saatu kolmelta ehdokkalta: Sauli Niinistön lempikirjoja ovat kaikki se, mitä hän lukenut elämänsä aikana, Nils Torvalds on kirjafriikki, jolla on aina useita kirjoja lukemisen alla ja Matti Vanhasen lempikirja on aina se, jota hän milloinkin lukee — tällä hetkellä Walter Isaacsonin englanninkielinen uutuuskirja Leonardo da Vinci.



Kirjallisuuden läänintaiteilija Susanna Kolehmainen luki otteita ehdokkaiden lempikirjoista Rantasalmen kirjastossa ja keskusteli kirjoista kuulijoiden kanssa.

— Monen kirjan suuri teema on tuho, jonka ihminen saa aikaan teoillaan — tahtoen tai tahtomattaan. Tuho voi olla Egyptissä, Etelä-Amerikassa tai koko maailmassa,miettii Kolehmainen.

— Monessa kirjassa on myös valtavasti pienempiä kertomuksia, jotka nivoutuvat suuren kertomuksen ympärille. Rikkaita, monitasoisia teoksia. Raikas poikkeus ovat Viisikko- ja Anna-kirjat.



Kolehmainen ilahtuu myös siitä, että kaikki ehdokkaat pitävät kirjastoa tärkeänä sivistyslaitoksena.

Kirjojen luonnehdinnan alussa SK tarkoittaa läänintaiteilija Susanna Kolehmaista.



Demariehdokas valitsi Teemestarin

Tuula Haatainen:

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja, 2012

SK: Tärkeä kirja, hieman erilainen dystopia: kauhu ja pelko on piilotettu lumoavan kielen ja hitaan kerronnan taakse. Kirja kuvaa aikaa ekokatastrofin jälkeen, jolloin maapalloa vaivaa vesipula. Päähenkilö on teentekijä, jonka rituaalien myötä tulee hitaus. Vettä on säännöstelty jo pitkään, mutta teemestarin suvulla on salainen lähde, piilotettu aarre. Tästä syntyvät jännitteet.

Ahdistus olemassa, mutta syvällä. Päähenkilö on elänyt vain vesipulan ja ilmaston lämpenemisen jälkeisessä maailmassa ja kyselee, mitä ovat lumi ja jää. Kun ei ole vettä, ei ole paljon muutakaan. On vain muovihauta, joka on täynnä entisaikojen ihmisten tavaroita.

Muuta: Romaanista tehty näytelmäsovituksia. Itärannan esikoisteos, Kalevi Jäntin palkinto.

Näyte: ”Haluaisin kaivautua muovihaudan pohjaan asti. Ehkä silloin ymmärtäisin entismaailmaa ja ihmisiä, jotka heittivät tämän kaiken pois.”

”Teemestarit uskovat, että on aikoja, jolloin vesi ei halua tulla löydetyksi, koska se tietää joutuvansa kahleisiin, jotka ovat sen luontoa vastaan.”



Haaviston suosikki Etelä-Amerikasta

Pekka Haavisto:

Gabriel García Marquez: Sadan vuoden yksinäisyys, 1967.

SK: Maagisen realismin upea, pursuileva perusteos. Kolumbialainen Macondo on kuvitteellinen kylä, jossa asuvan Buendían omalaatuista sukua seurataan sukupolvien ajan kylän tuhoon saakka. Suvussa syntyy lapsia, joilla on siansaparo, sukupolvesta toiseen toistuvat samat nimet ja samantapaiset kohtalot.

Kirja on runsaudensarvi: yhden tarinan sisällä satoja on pieniä tarinoita, joihin on upotettu Etelä-Amerikan verinen historia ja suuryhtiöiden ikävä toiminta. Hengästyttävä kirja. Ulkopuolisten tulo tuhoaa lopulta koko kylän.

Muuta: Toi kirjailijalle Nobel-palkinnon. Oli valtavan suosittu erityisesti 70—80-luvuilla koko maailmassa, espanjankielisen kirjallisuuden perusteoksia.

Näyte: ”...hän syntyi ja kasvoi takapuolessaan korkkiruuvinmuotoinen rustoinen häntä, jonka päässä oli pieni karvainen tupsu. Se oli siansaparo, jota naisen silmät eivät koskaan nähneet, ja sen tähden hän meni nuorena manalle, kun muuan hänen teurastajaystävänsä ojensi auttavan kätensä ja katkaisi saparon lihakirveellä.”



Huhtasaari ja parodia vallankumouksesta

Laura Huhtasaari:

George Orwell: Eläinten vallankumous, 1945.

SK: Ajankohtainen kirja vallankäytöstä ja sen vaikutuksesta ja siitä, mitä valta tekee niille, jotka sitä saavat. Kirjoitettu Venäjän vallankumouksen parodiaksi, mutta toimii minä päivänä tahansa.

Eläimet ottaa vallan heitä huonosti kohtelevalta farmarilta. Pian ylimmän vallan kaappaavatkin siat, jotka alkavat sortaa toisia eläimiä. Eläinten laatimista säännöistä muuttuu yksi toisensa perään. Siat käyttäytyvät lopulta kuten ihmiset, joita vastaan kapinoivat.

Orwell rakentaa teoksen satiirin hienosti: kepeästi kirjoitettu, mutta pitää sisällään järkyttävän kuvauksen diktatuurin syntymästä.

Muuta: Kirjasta tehtiin 50-luvulla osittain CIA:n rahoittama animaatio, kirjalle uskollisempi versio 1990-luvulla. Suosittu koululukeminen varsinkin Britanniassa.



Näyte: ”Älkää koskaan uskoko, kun teille kerrotaan, että ihmisellä ja eläimillä on yhteiset edut, että toisen hyvinvointi on toistenkin hyvinvointia. Se on kaikki valhetta. Ihminen ei huolehdi minkään muun olennon kuin itsensä eduista.”

”Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta jotkin eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.”



Kyllönen palaa nuortenkirjoihin

Merja Kyllönen:

L.M. Montgomery: Anna-sarja ja Enid Blyton: Viisikko-sarja.

SK: Nuortenkirjaklassikkoja. Kirjasarjat ovat olleet monelle sukupolvelle tärkeitä, niiden pariin voi palata turvallisesti. Viisikko-sarjan hahmoista tulee nuorelle kuin ystäviä. Viisikon seikkailut tuntuvat aikuisesta aika pliisuilta, mutta lapsi löytää jännitystä. Moni muistaa sen, että kirjoissa syödään aina ja eväät ovat yltäkylläisiä. Molemmissa sarjoissa on turvallinen vanhan ajan maailma, vaikka ovat eri aikakausilta. Anna-kirjat, joissa orpotyttö kasvaa vastuulliseksi äidiksi, toimivat myös aikuisena. Anna tulee lukijan sydämeen, häneen on helppo samaistua.

Muuta: Molemmista tehty tv-sarjoja ja filmejä, Anna-sarjasta uusin sarja hiljattain.

Näyte Viisikko Aarresaarella: ”Heidän lähtiessään saarelle oli taivas ollut sininen, mutta nyt se oli melkein musta ja pilvet näyttivät riippuvan hyvin matalalla. Ne ajoivat toisiaan takaa, ja tuuli vinkui niin valtavasti, että alkoi pelottaa.”

”— Ruvetaan syömään. Eihän mitään muutakaan voi niin kauan, kuin myrsky kestää, Dick ulvoi nälkäisenä kuten tavallisesti.”



Väyrynen valitsi Suomen suosikin

Paavo Väyrynen:

Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen

SK: Olen lukenut Sinuhen useita kertoja, siitä aukeaa aina uusia asioita. Kirjan kieli on runollisen kaunista ja tarina on koskettava, hyvin inhimillinen köyhästä loistoon -tarina. Ihmisen kohtalo on kiinni omista valinnoista. Sinuhen ohella Kaptah-palvelija on merkittävä hahmo.

Taustalla hyväksi tarkoitetun aatteen ja todellisuuden ristiriita, siitä aiheutuva tuho ja sodan järkyttävyys ja turhuus.



Muuta: Sinuhe on valittu useita kertoja yleisöäänestyksessä Suomen parhaaksi kirjaksi, vuonna 2017 Vuosisadan kirjaksi. Se on käännetty 40 kielelle ja siitä on tehty 1954 Hollywood-elokuva ja Suomessa 1982 22-osainen kuunnelma.



Näyte: ”Kaikki palaa ennalleen eikä mitään uutta ole auringon alla eikä ihminen muutu, vaikka hänen vaatteensa muuttuvat ja myös hänen kielensä sanat muuttuvat.”

”Kirkas oli nuoruuteni vesi, suloinen oli hulluuteni. Katkera ja hapan on vanhuuden viini eikä hienoin hunajaleipä vastaa köyhyyteni karkeata leipäpalaa. Kääntykää vuodet, vierikää vastaani menneet vuodet, purjehdi Ammon taivasta lännestä itään, jotta vielä kerran saisin nuoruuteni takaisin.”



Kirjasto on tärkeä kaikille

Näin presidenttiehdokaat vastasivat kysymykseen, mitä kirjasto heille merkitsee:

Tuula Haatainen: ”Kirjasto on suomalaisen kulttuurin ja demokratian kulmakiviä, se on yhdenvertaisesti kaikkien kansalaisten ulottuvilla. Kirjasto tukee nuorten lukutaidon kehittymistä, tästä satavuotiaan Suomen on pidettävä kiinni tulevaisuudessakin.”

Pekka Haavisto: Kirjastot ovat olleet itselleni aina tärkeä paikka - kirjojen lainaamiseen, hiljentymiseen, lukemiseen. Olen todella innostunut siitä, että Helsinki rakentaa uuden pääkirjaston aivan ydinkeskustaan. Pidetään kirjastopalvelut maksuttomina.

Laura Huhtasaari: Huikeita paikkoja! Etuoikeus ja ydinpalvelu kunnissa.

Merja Kyllönen: Kirjastot ovat tasavertaisen kirjallisuuden, kulttuurin tuntemuksen ja sivistyksen matalan kynnyksen pyhättöjä, jossa ei katsota rahapussin sisältöä, vaan kaikilla on mahdollisuus oppiin ja tietoon sitä kautta.

Sauli Niinistö: Välittömästi mieleen tulee tunnelma; kävijä aistii sen heti ja virittyy – mitäköhän nyt löytyy? Kirjastoilla on suuri merkitys aina lukutaidosta sivistyksen ylläpitämiseen.

Nils Torvalds: Minun henkinen kehitys on alkanut Rikhardinkadun kirjaston ylimmästä kerroksesta. Astuin sinne 14-vuotiaana ja rupesin lukemaan kirjoja aakkosjärjestyksessä A:sta alkaen. Sillä tiellä minä olen edelleen.

Matti Vanhanen: Kirjastot ovat kirjallisuuden kulttuurikeskuksia. Lainaaminen on pidettävä kävijöille ilmaisina. En seuraa innoissani sitä, että kirjastoihin tulee saunoja ja niistä tulee kuntosaleja. Omassa nuoruudessani kirjastona toimi kirjastoauto - se keskittyi kirjoihin.

Paavo Väyrynen: Kirjastojen tärkein tehtävä on tarjota ja edistää kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kirjallisuuteen. Peruskirjastopalvelujen pitää säilyä jatkossakin maksuttomina.

Lähde: Suomen kirjastoseura.