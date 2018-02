Elokuva-arvio: The Post on Spielbergin julistus sananvapauden puolesta Niko Tavernise Washington Postin päätoimittaja Ben Bradlee (Tom Hanks) ja omistaja Kay Graham (Meryl Streep) mittailevat toimituksen käytäviä, pohdiskellen salaisten papereiden julkaisua.

The Post (Yhdysvallat, 2017). Ohjaus: Steven Spielberg. Käsikirjoitus: Liz Hannah, Josh Singer. Rooleissa: Meryl Streep, Tom Hanks, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Bradley Whitford, Alison Brie, Matthew Rhys, Bruce Greenwood. Kesto: 116 min. K-7.

Hippivaatteisiin sonnustautunut mies julistaa megafoniin valtion koneistosta ja sodan rattaista hurraavalle väkijoukolle hienon Washington D.C.-hotellin edustalla. Symbolisesti taustalla ilmassa leijailee sanomalehden sivuja – painetun sanan totuus. Samainen voima, joka on saanut ihmismassa liikkeelle. Ilmassa väreilee muutoksen ilmapiiri.

The Post on takuuvarma ja rullaa ajoittain jännityselokuvan kiihkeydellä.

The Post käsittelee Nixonin presidenttikaudella julkisuuteen vuotaneita salaisia asiakirjoja ja niiden julkistamiseen liittyneitä poliittisia ja eettisiä keskusteluja. Dokumenteista kävi nimittäin hyvin selväksi, että Yhdysvallat oli sotkeutunut Kaakkois-Aasian asioihin sotilaallisesti jo monen presidentin aikana ja pitkittänyt sotaa ilman mitään toivoa voittoon. Se oli johtanut satoihin tuhansiin turhiin kuolemiin.

Elokuvan päärooleissa megatähtiä

Washington Post -lehden perheeltään perinyt Kay Graham (Meryl Streep) joutuu tulikokeeseen. Toimitus saa salaiset paperit käsiinsä. Päätoimittaja Ben Bradlee (Tom Hanks) kannustaa häntä toimimaan oikein, vaikka dokumenttien julkaisu voisi johtaa oikeuden eteen ja tuoreeltaan pörssiin listautuneen sanomalehtiyhtiön tuhoon.

Kuten tavallista Spielberg on ympäröinyt itsensä alojensa huipuilla, joten kaikki on prikulleen kuten pitää. Joidenkin ”kenraaliensa” kanssa ohjaaja on työskennellyt jo vuosikymmeniä. Näyttelijäjoukkokaan ei ole hullumpi. Aivan pikkuroolitkin on täytetty arvostetuilla luonnenäyttelijöillä ja televisosarjojen tähdillä.

The Post on takuuvarma ja rullaa ajoittain jännityselokuvan kiihkeydellä. Tarjolla on muutamia kylmiä väreitä, kun supervaltaa haastava vaatimattoman näköinen paperinivaska juoksutetaan toimituksen läpi kohti painokoneita, samalla kun taustalla John Williamsin musiikki nousee nousemistaan.

Jos käytössä on Streepin ja Hanksin tähtivoimaa, tottakai sitä haluaa käyttää hyväkseen, mutta päähahmojen sisäiset tutkailut ovat kerronnan tylsintä antia, vaikka tulkinta onkin täydellinen.

Elokuva toimii hauskasti myös esiosana vuoden 1976 Presidentin miehet -elokuvalle.| Timo Alho

* * *

Hyvää: Historiallinen jännitysnäytelmä.

Huonoa: Muuttaa tempoa liian usein.

Erityistä: Vain puhelimessa kuultava Nixonin ääni on oikea. Otteet ovat tämän omista salakuuntelunauhoista.