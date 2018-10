Mikkelin palkittu malli leviää maailmalla, kun Jyväskylään ja Vantaalle tulee omat poikateatterit — Mikkeliläinen Joonas Veijanen ohjaa niistä toista

Loppiaisena 2019 Mikkelissä ensi-iltaan valmistuu esitys, joka käsittelee sosiaalista mediaa. Aiheensa on some-dystopia.

Mikkelin poikateatterin tapa toimia on hyväksi havaittu, ja palkittu toiminta laajenee muualle Suomeen. Parin viikon kuluttua toimintansa aloittaa Jyväskylän poikateatteri ja ensi vuoden maaliskuussa Vantaan poikateatteri. Tampereella poikateatteria on tehty jo muutaman vuoden ajan.

— Me olemme tiedostaneet pitkään, että poikateatteritoiminnan laajentuminen on tärkeää, jotta sen piiriin saataisiin mahdollisimman paljon nuoria, mikkeliläisten ohjaaja Joonas Veijanen sanoo.

Hän ottaa vastuulleen Vantaan ryhmän perustamisen ja ohjaamisen. Työ Vantaalla ei tarkoita sitä, että Veijanen jättäisi Mikkelin poikateatterin heitteille. Tämän vuoden ryhmä on tehnyt töitä jo puolentoista kuukauden ajan ja aloittanut uuden esityksen valmistelemisen.

— Mikkelin poikateatteri jatkaa toimintaansa normaalisti ja pysyn sen ohjaajana. Ryhmien aikataulut eivät mene päällekkäin, joten voin toimia kummassakin.

Rahoituksen järjestäminen on oleellista ryhmän toiminnan jatkuvuuden kannalta. Mikkelissä poikateatteri on osa lukion ilmaisutaidon opetusta. Vantaalla kaupunki on sitoutunut ryhmän rahoittamiseen ensimmäisen vuoden ajan, jotta työ päästään kunnolla käynnistämään. Jyväskylässä poikateatteri perustetaan osana suurempaa hankekokonaisuutta. Hankerahoituksella poikateatteria tehtiin Mikkelissäkin ensimmäiset kolme vuotta.

Erityispiirteenä sukupuolisensitiivisyys

Ainutlaatuista vuodesta 2008 toimineessa Mikkelin poikateatterissa on ryhmän tapa tehdä sukupuolisensitiivistä teatteria. Veijanen huomauttaa, että termiä ei pidä sekoittaa sukupuolineutraali-sanaan.

— Sukupuolisensitiivisyys on kokijalähtöistä ja tarkoittaa sitä, että jokaisen identiteettiä tuetaan ilman rajoitteita. Sukupuolineutraalius on ylhäältä saneltua ja rajaa perinteiset miehen ja naisen roolit pois. Sukupuolisensitiivisyys mahdollistaa myös ne.

Mikkelin poikateatterin esityksissä heitä kaikkia on nähty, tosiäijiä, tavallisia heppuja ja herkkiä poikia — tietenkin myös naisia.

— Naisroolissa ei ole mitään ihmeellistä. Jos sellainen tulee työskentelyprosessissa esiin niin sellainen tehdään.

Poikateatterissa tehdään prosessilähtöistä teatteria. Se tarkoittaa, että esitys syntyy ryhmän työskennellessä yhdessä, ohjaajan luodessa tekemiselle turvalliset rajat.

— Siinä kaikilla on tilaa vaikuttaa lopputulokseen, tehdä sitä mitä haluaa tai kokeilla uutta turvallisessa ympäristössä.