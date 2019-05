Vesivahingon vuoksi suljettuna ollut Päämajamuseo aukeaa perjantaina — "Pääasia on, että saadaan kohteet avoimiksi, kun kesä alkaa ja turistikausi käynnistyy"

Vesivahingon vuoksi pitkään suljettuna ollut Mikkelin Päämajamuseo aukeaa yleisölle perjantaina.

— Perjantaina 10. toukokuuta kello 10 museo aukeaa, ja sitten mennään kesään normaalisti, eli Päämajamuseo on joka päivä auki kello 10—17, kertoo Mikkelin kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen.

Helmikuinen vesivahinko johtui Päämajamuseon katolle pakkautuneesta lumesta.

Vettä valui katon läpi näyttelytiloihin kahdessa huoneessa museon toisessa kerroksessa helmikuun 8. päivä. Huoneet olivat Suomen sotia esittelevä huone sekä kulmahuone, jossa esitellään siviilien elämää sodan aikana. Vesivahinko havaittiin nopeasti, joten museoesineet saatiin suojaan, eivätkä ne vahingoittuneet.

Näiden näyttelyhuoneiden lattiat jouduttiin vesivahingon takia avaamaan.

Ei ikäviä yllätyksiä

Karttunen kertoo, että korjaustyöt ovat sujuneet hyvin.

— Viime viiikolla saatiin kuivat mittaustulokset myös kakkoskerroksen sotahuoneesta, jossa kerrotaan talvi- ja jatkossodan tapahtumista. Siellä on nyt laitettu lattiat umpeen ja pinnat tasoiteltu ja maalattu kuntoon.

Tällä viikolla museon henkilökunta on rakentanut näyttelyrakenteita, pystyttänyt vitriinejä ja palauttanut museoesineitä paikoilleen.

Isompia vahinkoja tai muita ikäviä yllätyksiä ei ole kevään aikana tullut vastaan.

— Tietysti vesi on aina ongelma, kun se valuu rakennuksen sisälle ja — niin kuin meidän tiloissa— lattian alle. Aika monta viikkoahan tässä meni tiloja kuivatessa, mutta on selvä, että ne kannattaa kuivata perusteellisesti, ettei mikään ongelma jää sinne muhimaan. Nyt näyttää siltä, että kaikki on kunnossa, ja museo saadaan toimimaan normaalilla tavalla, Karttunen sanoo.

Pakohuonepeli jatkosodan ajassa

Museon kesäaukiolo olisi normaalisti alkanut 2. toukokuuta eli viime viikolla. Isoa menetystä ei siis sen suhteen ehtinyt tapahtua.

— Pääasia on, että saadaan kohteet avoimiksi, kun kesä alkaa ja turistikausi käynnistyy.

Vaihtuvien näyttelyiden tilassa toteutetaan jatkosodan aikaan sijoittuva pakohuonepeli. Perusnäyttelyt ovat ennallaan. Karttusen mukaan isompia muutoksia tapahtuu vasta, kun sodan ja rauhan keskus Muisti avautuu kesällä 2021.