Mikkeli saa kesällä uuden kaupunkifestarin – Mikkeli soi -tapahtumassa esiintyvät esimerkiksi Apulanta, Kaija Koo ja Samuli Edelmann

Mikkelin torilta kajahtaa jälleen elokuussa, kun uusi Mikkeli soi -kaupunkifestari tuo kaupungin keskeisimmälle paikalle valikoiman tunnettuja kotimaisia esiintyjiä.

Kaksipäiväisen tapahtuman käynnistävät perjantaina Apulanta, Arttu Wiskari, Neon 2, Antti Ketonen ja Mamba.

Lauantaina lavalle astuvat Klamydia, Dingo, Mokoma, Kaija Koo sekä Samuli Edelmann & Orkestra Suora lähetys.

Sama konsepti yhdeksässä kaupungissa

Ensi kesänä kotimaassa matkaileva voi törmätä muihinkin Soi-tapahtumiin. Samalla konseptilla järjestetään kaupunkifestarit yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla.

Viime kesänä pidettiin Järvenpää soi- ja Salo soi -tapahtumat, ja Oulun Kuusisaaressa vuorossa on tänä kesänä jo neljäs Kuuska soi -tapahtuma. Muissa kaupungeissa konsepti on käytössä ensimmäistä kertaa.

– Koimme, että nyt on sellainen konsepti, että ei aina tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Samalla konseptilla toimiminen on kustannustehokasta ja kehittää brändiä, ja asiakas saa sitä kautta parempia palveluja, kertoo tapahtumat järjestävän RH Entertainmentin toimitusjohtaja Riki Huhtala.

Keskustaan on helppo piipahtaa

Soi-tapahtumat on tarkoitus järjestää kaupunkien keskustoissa, julkisten kulkuyhteyksien saavutettavissa. Vaikka tapahtuma-alueille tulee ruoka- ja juomamyyntiä, yleisön on Huhtalan mukaan helppo piipahtaa syömässä ja juomassa myös aitojen ulkopuolella keskustan ravintoloissa ja palata sen jälkeen alueelle.

Huhtala toteaa, että kaupungin keskustassa toteutettavan kaupunkifestarin riskit järjestäjälle ovat huomattavasti pienemmät kuin perinteisen suuren festarin.

– Kun lähtee tekemään isompaa tapahtumaa johonkin pidemmälle, se on riski. Silloin tarvitaan tosi kova ohjelmakin, että yleisö tulee paikalle, kun taas kaupungin keskustaan on helppo poiketa ex tempore.

Huhtalan mukaan järjestämisen keveys keventää myös lippujen hintoja. Mikkeli soi -tapahtuman päivälippu maksaa 49,90 euroa ja kahden päivän lippu 89,90 euroa.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Ruisrockin kahden päivän lippu maksaa 185 euroa. Toisaalta Ruissalossa on jo yksistään perjantain aikana enemmän esiintyjiä kuin koko Mikkeli soi -festarilla yhteensä.

MP:n torijuhlasta jäi hyvä mieli

Tamperelainen RH Entertainment on mikkeliläisille ennestään tuttu viime kesänä järjestetystä Mikkelin Palloilijoiden 90-vuotisjuhlasta. Silloin torilla esiintyi esimerkiksi Lauri Tähkä, ja yleisöä riitti.

Huhtala kertoo, että MP:n toritapahtuman saaman hyvä vastaanoton vuoksi yhtiö halusi kehittää Mikkeliin tapahtuman myös tälle kesälle.

Mikkeli soi -kaupunkifestivaali Mikkelin torilla 14.–15.8. K18.