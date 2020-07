Bachin musiikkia Hirvensalmella – Painotaiteilija Jouni Somero esittelee Johann Sebastian Bachin teoksia sunnuntaina

Pianotaiteilija Jouni Somero esiintyy sunnuntaina 19. heinäkuuta Hirvensalmen kirkossa. Somero esittää Bach-ohjelman, joka esittelee Johann Sebastian Bachin musiikkia monipuolisella tavalla. Ohjelma kulkee nimellä Bach to You – Bachia sinulle. Somero on julkaissut myös samannimisen levyn, joka keräsi ilmestyessään lähes 70 000 kuulijaa musiikkipalvelu Spotifyssa.

Hirvensalmella kuultavan konsertin ohjelma sisältää pianosovituksia Bachin urkuteoksista, orkesteriteoksista sekä c-molli soolosellosarjasta. Konsertissa kuullaan myös 15 kolmiäänistä sinfoniaa.

Konsertissa Somero myös kertoo sävellysten taustoista. Hän on uransa aikana esittänyt ja levyttänyt runsaasti Bachin musiikkia. Somero esimerkiksi esitti ensimmäisenä suomalaisena pianistina Bachin viimeisen teosjärkäleen Die Kunst der Fuge, jonka hän on myös levyttänyt.

Somero on eniten levyttänyt suomalainen pianisti ja hän on soittanut yli 300 konserttia eri puolella maailmaa. Häneltä ilmestyy syksyllä sadas äänite.

Jouni Somero Hirvensalmen kirkossa sunnuntaina 19. heinäkuuta kello 14.