Takapihalla ja metsässä on aineksia ruoanlaittoon, jos osaa etsiä – Uutuuskirja tutustuttaa lukijansa villivihanneksiin ja sieniin Ville Haapasalon kanssa

Mihin voikukassa on ainesta? Millaisia maukkaita teeaineksia löytyy suoraan luonnosta? Tietokirjailija Petri Pietiläisen, valokuvaaja Juha Metson ja näyttelijä-juontaja Ville Haapasalon ruokakirjassa on paljon vinkkejä villivihannesten, villiyrttien ja sienten hyödyntämiseen.

Tietokirjailija Petri Pietiläinen on jo noin viidentoista vuoden ajan hakenut salaattitarpeet takapihalta itselleen ja vaimolleen.

– Joskus vieraat ovat hämmästyneet siitä, että salaatissa on voikukkia, kertoo Pietiläinen.

Villiyrttisalaattiin voi sekoittaa myös tavallista salaattia, jos siltä tuntuu.

– Kun maistaa ensimmäistä kertaa villivihanneksia, niissä on aika paljon makua ja pureskeltavaa.

Aiheeseen perehdyttää maaliskuussa ilmestynyt Otavan kustantama kirja Sieniä ja villiruokaa Villen tapaan. Kirjan tekivät Pietiläinen, valokuvaaja Juha Metso ja näyttelijä-juontaja Ville Haapasalo.

Mukana on paljon tietoutta villivihanneksista, villiyrteistä ja sienistä monien ruokareseptien kera. Lisämaustetta kirjaan tuovat Haapasalon muistelmat niin virkistävistä villiyrttikylvyistä kuin hurjista kohtaamisista shamaanienkin kanssa yrttiliemineen kaikkineen.

Voikukassa on makua

Villiyrteissä on ainesta salaattien lisäksi moneen muuhunkin. Voikukan ja päivänkakkaran nuppuja voi vaikka paistaa valkosipulin ja chilin kanssa.

– Voikukan nupuissa on kyllä aika vahva maku, sanoo Pietiläinen.

Kirjassa Haapasalo tunnustautuu voikukan ihailijaksi.

– Voikukka on yksi suosikeistani. Maku on tietysti voimakas, niin että totutella täytyy. Tyttäreni on vegaani ja tuntee paljon paremmin villiyrtit kuin minä. Hän kerää voikukkia ja muita luonnonkasveja

salaattien aineksiksi minunkin lautaselleni, kertoo Haapasalo kirjassa.

Ajomatkoilla villiyrtit ja sienet tulivat puheeksi

Pietiläinen sai idean villiruokakirjaan alun perin Metsolta.

– Metso oli tehnyt Villen kanssa useampiakin ruokakirjoja ja Metso tiesi, että minä tiedän villiyrteistä. Meuhkaan hänelle aina näistä. Villekin oli innoissaan, että tehdään vaan, ja minäkin lähdin mukaan, kertoo Pietiläinen.

Pietiläinen ja Metso ovat aiemmin tehneet kaksi kirjaa yhdessä. Vuonna 2019 ilmestyi Peilissä näin naisen ja vuonna 2018 Junnu Vainio – Sellaista elämä on. Kirjaprojekteissaan Pietiläinen ja Metso viettivät yhdessä aikaa ajomatkoilla, jolloin puhetta tuli muun muassa sienistä, joista Metso pitää erityisesti.

Metso on jo ennestään tehnyt yhteistyötä Haapasalon kanssa. Vuonna 2013 Kauko Röyhkä haastatteli Haapasaloa kirjaan ”Et kuitenkaan usko...” Ville Haapasalon varhaisvuodet Venäjällä ja Metso otti kuvat. Sama työryhmä toteutti vuonna 2014 myös jatko-osan Et muuten tätäkään usko... Ville Haapasalon 2000-luku Venäjällä. Myös ruoka-aiheita on käsitelty samalla porukalla vuonna 2015 kirjassa Makujen matka – Georgia. Kalastusteema puolestaan oli esillä Metson, Haapasalon, Ben Henrikssonin ja Hasse Härkösen vuonna 2016 julkaistussa Vimpan päälle kalareissu -kirjassa. Matkailuteema oli esillä vuonna 2017 Haapasalon, Röyhkän ja Metson kirjassa Junamatka Moskovaan.

Villiyrttien maku vaihtelee poiminta-ajan mukaan

Pitkän linjan villiyrttiharrastajana Pietiläinen kertoo saaneensa lapsensa aikanaan innostettua sienimetsään.

– Villiyrttimetsään he eivät ole kuitenkaan lähteneet. Itse sitten jatkoin ja vaimo on ollut testikappaleena, sanoo Pietiläinen.

Bravuuri on kuusenkerkkäpaisti.

– Se on hyvä, helppo ja erikoisen makuinen, kuvailee Pietiläinen.

Tähänkin on resepti kirjassa.

Pietiläinen on havainnut, että villiyrteissä on loppukeväästä ja alkukesästä poimittuina miedompi maku kuin myöhemmin poimittuina.

– Aloin kokeilla villiyrttien poimimista aika myöhäänkin kesällä teehen. Yllätyin siitä, että sehän toimii.

Aiemmin hän oli syönyt horsmia loppukeväästä ja alkukesästä, mutta Haapasalon innoittamana hän kokeili myös myöhempää ajankohtaa.

– Kannattaa olla avoin mieleltään. Aina välillä on yksi asia suosikkina ja toinen sitten myöhemmin, kertoo Pietiläinen.

Kirjassa Haapasalo kertoo syövänsä yrtit tuoreeltaan, eikä mieluusti kuivaa tai pakasta yhtään mitään. Hän uskoo siihen, että tuoreeltaan yrtit tulee käytettyä, eivätkä ne unohdu.

Villiyrttiteetä voi tehdä itsekin

Kirjassa kerrotaan Haapasalon kokemusten kautta paljon venäläisestä teekulttuurista villiyrtteineen kaikkineen.

– Kyllähän meilläkin jonkin verran villiyrttiteetä juodaan, mutta se ei ole vielä lyönyt itseään läpi, sanoo Pietiläinen.

Toisaalta villiyrttiteen historia on Suomessa yllättävän pitkä. Vuonna 1860 julkaistiin Elias Lönnrotin tekemä Flora Fennica – Suomen kasvisto, joka oli ensimmäinen suomenkielinen tieteellinen

kasvio ja sisälsi myös vinkkejä luonnonkasvien hyötykäyttöön muun muassa rohtoina ja teejuomina. Myös kansanvalistaja Toivo Rautavaara on puhunut kovasti villistä lähiruoasta ja luomuruoasta.

Kirjaprojektin ja Haapasalon yrttinäkemyksen myötä Pietiläinen perinteisten teelaatujen miehenä sai oivalluksen.

– Minä en tiedä, miksi me menemme kauppaan ja ostamme viisikymmentä euroa kilo maksavaa yrttiteetä, kun voisimme tehdä sitä näppärästi itse.

Alkuun tässä pääsee kirjan yrttiteeohjeella, jossa hyödynnetään kuivattuja vadelmanlehtiä, koivunlehtiä ja pihlajanmarjoja.

– Näitä löytyy Suomesta tuosta noin vaan. Yllättävän hyvää tuli.

Ehkä Suomessa hörpitään vielä joskus maitohorsmakombuchaa

Venäjällä puolestaan horsmateellä eli iivananteellä on pitkät perinteet. Kirjassa Haapasalo haaveilee, että ehkä joskus Suomen markkinoilla voisi olla maitohorsmasta tehtyä kombuchaa, sillä sellaista hän on päässyt maistamaan Venäjällä. Tällaisen trendikkään kombuchajuoman pohjana olisi siis teen sijaan maitohorsmaa.

Haapasalo on kiertänyt maailmaa ja osaa arvostaa Suomen luontoa jokamiehenoikeuksineen.

– Nyt kun tämä koronakin on tässä päällä, niin se metsä, luonto ja puhtaus joka Suomessa on, kyllä meidän pitäisi vaan valtavan paljon enemmän arvostaa sitä.