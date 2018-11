Katja Kähkönen kertoo syntymän ihmeestä vauvoille ja taaperoille taiteen keinoin — Vauva - ja taaperoteatteri AEIOU:n trilogian päätösosa kiertää Savoa

Vuoropäiväkoti Ompun lapsia jänskättää. Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Katja Kähkönen on sulkeutunut nukkumahuoneeseen ja kokoaa sinne kiertueteatterin lavasteita ja tarpeistoa. Perhepäivähoidossa olevia lapsia on tulossa teatterikylään, mukaan on kutsuttu myös kotiäitejä pikkuisineen.

Kähkönen on marraskuun ajan ollut 21 esityksen kiertueella Savossa. Esitykset on suunnattu niille lapsille, jotka asuinpaikastaan johtuen pääsevät vain harvoin nauttimaan esittävästä taiteesta.

Esityspaikkakuntia Etelä-Savossa ovat Hirvensalmen lisäksi Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Savonlinna. Kiertuetta ovat rahoittaneet lastenkulttuurikeskus Verso ja Etelä-Savon taidetoimikunta.

Torstaiaamuna Hirvensalmen Masussa-esityksen yleisöön kertyy kaikkiaan 16 alle kuusivuotiasta lasta.

— Tämä on harmittavasti meillä viikon hiljaisin päivä, sanoo päiväkodin johtaja Kristiina Ukkonen.

Siittiö sinnikkäin löytää polun

Puolen tunnin mittaisessa esityksessä Kähkönen johdattaa katsojansa Masuplaneetalle, jossa munatorvisoittokunta ovuloilottaa. Blop vain ja ”siittiö sinnikkäin löytää polun ja saavuttaa kypsän munasolun”.

Masussa kertoo nimensä mukaisesti sikiön kehityksestä solusta vauvaksi, ja on viimeinen osa slovenialais-suomalaisen AEIOU:n kolmen kehoteemaisen esityksen sarjasta.

Jaakko Avikainen Kromosomitkohan ne siinä taipuvat Katja Kähkösen käsissä?

Sen ensimmäinen osa, Kehoko, kiersi Etelä-Savoa muutama vuosi sitten. Toinen osa, Söhrynä, sai ensi-iltansa 2016. Iso tanssiteatteriteos on nähty Suomessa vain Espoon kulttuurikeskuksessa.

Masussa on hauska ja vähän jännittäväkin esitys. Se kiinnostaa, naurattaa ja pikkuisen ällöttääkin katsojiaan. Mutta ei, ei ollenkaan sillä tavalla, mitä aikuisen mielikuvitus voisi loihtia silmien eteen, vaan lapsen näkökulmasta: ”Mitä nyt tapahtuu? Nyt se rikkoo sen. Y-äk.”

Masussa on taidetta, ei luomiskertomus.

Mitä nyt tapahtuu? Nyt se rikkoo sen. Y-äk.

Esityksen jälkeen Kähkönen on kuumissaan. Hänen esiintymisasunsa on sukelluspuvuista tuttua neopreenia, joka pitää muotonsa ja antaa tilaa liikkeelle, mutta jonka sisällä hikoilee reippaasti.

— Vauvat, joille tämä esitys on pääsääntöisesti suunnattu, vain katsovat. He eivät vielä kommentoi. Yli kolmevuotiaat lähtevät tulkitsemaan. Vauvoille teen esityksen runollisemmin, taaperoille otan mukaan klovneriaa. Sillä tavoin heidän mielenkiintonsa pysyy paremmin yllä.

AEIOU on vauvateatterin edelläkävijä Sloveniassa. Ryhmä koostuu kolmesta, samaan aikaan äidiksi tulleesta naisesta, Kähkösen lisäksi siinä ovat Mateja Ocepek ja Katja Povše. Ryhmän esitykset pyörivät samaan aikaan kahdessa maassa, Suomessa ja Sloveniassa. Kahdeksan vuotta toiminut Kiertueteatteri on tavoittanut yli 55 000 katsojaa.