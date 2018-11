Jesse Haajan lyhytelokuva palkittiin Feel The Reel International Film -festivaaleilla Skotlannissa

Tällä hetkellä Jesse Haaja työstää Rendelille jatko-osaa, joka on tarkoitus kuvata vuoden 2019 aikana.

Mikkeliläisen Jesse Haajan ohjaama Perfect Fit-lyhytelokuva voitti viime viikonloppuna parhaan elokuvan palkinnon Feel The Reel International Film -festivaaleilla.

Skotlannissa perustettu Feel the Reel on kuukausittain verkossa järjestettävä lyhytelokuvien katselmus. Perfect Fit kilpaili festivaalien experimental-sarjassa. Sen käsikirjoituksesta vastaa pääroolissa nähtävä Bianca Bradey yhdessä Haajan kanssa.

Muitakin mikkeliläisohjaajan tuotantoja kiertää maailmalla. Muun muassa hänen ohjaamansa Bloodred Hourglassin musiikkivideo Six Feet Savior on ollut voittoisa Yhdysvalloissa ja Skotlannissa.

Six Feet Savior on kiertänyt kansainvälisiä musiikki- ja lyhytelokuvafestivaaleja yhdessä Haajan käsikirjoittaman ja ohjaaman The Rasmuksen Wonderman -musiikkivideon kanssa.

Tällä hetkellä Jesse Haaja työstää Rendelille jatko-osaa, joka on tarkoitus kuvata vuoden 2019 aikana. Lisäksi hänen työpöydällään on esimerkiksi sarjakuvajätti Marvelin sarjakuvahahmoon perustuva TV-sarja sekä zombie-elokuva Furrow.