Mäntyharjun kesäasukas Mika Orasmaa kuvasi Tuntemattoman sotilaan — Suomalaisspektaakkelissa taisteltiin koko ajan Suomen kallein elokuva otti tekijöistään kaikki mehut. Mäntyharjussa kesiään viettävän kuvaaja Mika Orasmaan mukaan lopputuloksesta näkyy, miten hyvä yhteishenki kuvauksissa oli. Tommi Hynynen Tuntemattoman sotilaan kuvaukset keskittyivät Vekaranjärvelle, josta Puolustusvoimat tarjosi elokuvan tekoon erinomaiset maisemat.

Mäntyharjun kesäasukas, Valkealasta lähtöisin oleva Mika Orasmaa on kuvannut elokuvia New Yorkissa, Hollywoodissa, Euroopassa ja Kiinassa. 7 miljoonan euron Tuntematon sotilas ei ole hänen urallaan budjetiltaan isoin. Esivalmisteluiltaan ja kuvauspäivissä se on kuitenkin hänen suurin työnsä tähän asti.

— Ennen ensi-iltaa vietin kuukausikaupalla aikaa värimäärittelyssä. Se tehdään ilman ääntä. Kun kuulin elokuvan äänten kanssa ensi-illassa, niin voi veljet, että äijät vetivät upeasti.

Joku sanoikin, että jos armeijassa kaikki tehtäisiin yhtä hyvin, ei olisi mitään ongelmia.

Elokuva-arvioissa on kiitelty Orasmaan kuvaustyötä, mutta hän kiittää näyttelijöitä ja koko työyhteisöä.

— Hieno kuva yksin ei merkitse mitään. Tärkeämpää on, että kuva toimii tarinan kanssa. Näyttelijöiden suoritus niin kameroiden edessä kuin takana on tärkeää. Se näkyy lopputuloksessa.

Elokuvassa taistellaan koko ajan

Aku Louhimiehen ohjaus on kallein suomalaiselokuva. Toisin kuin ulkomaisissa sotaelokuvissa, Tuntemattomassa sotilaassa taistellaan lähes koko ajan.

— Katsoimme Akun kanssa ennen kuvauksia paljon sotaelokuvia. Niissä on tavallisesti kaksi tai kolme taistelukuvausta. Tuntemattomassa sotilaassa niitä on kahdeksan.

Elokuvassa oli yli 4 000 avustajaa. Suurissa taistelukohtauksissa tarvittiin usein toistasataa henkilöä, ja tilanteita kuvattiin jopa 12 eri kameralla.

— Meillä oli iso koneisto, ja joka viikko oli iso taistelukohtaus. Ja aina tiesi, että seuraavalla viikolla oli vielä isompaa tulossa.

Varsinkin kuvausten alkuvaiheessa elokuvan tekemistä kävi seuraamassa myös korkea-arvoista väkeä puolustusvoimista. Heihin Louhimiehen pyörittämä organisaatio teki vaikutuksen.

Juuli Aschan Mika Orasmaa (vasemmalla) ja Aku Louhimies tutkivat elokuvamaastoa Vekaranjärvellä ensimmäisen kerran jo keväällä 2014. Varsinaisissa kuvauksissa elokuva tehtiin tehokkaasti etukäteen tehdyn kuvaussuunnitelman mukaisesti.

Sään kanssa ei tapeltu

Tuntemattomalle sotilaalle varattiin 80 kuvauspäivää, ja Anssi Rauhala piirsi elokuvan kuvakäsikirjoitukseen useita satoja sivuja.

— Se oli kuin valtava sarjakuva. Monessa kohtauksessa oli yli 20 kuvaa.

Kuvausten aikana tekijät ohjaajaa myöten yöpyivät kuvauspaikalla. Orasmaan mukaan kyseessä oli Louhimiehen metodi, johon kaikki pääosan esittäjätkin nurkumatta suostuivat. Etukäteen oli sovittu sekin, että kuvaksia tehtäisiin. Satoi tai paistoi.

— Oli luojan lykky, ettemme joutuneet taistelemaan sään kanssa.

Päivät venyivät, ja Orasmaa vakuuttaa, että näyttelijät olivat kovilla. Hän seurasi kameran takaa liikuttuneena, miten näyttelijäkunta avustajineen antoi kuvauksissa kaikkensa.

— Jätkät roudasivat kookoota suolla ja joessa kaulaa myöten. Kun kuvauspäivä oli ohi, kaikki olivat ihan kuolleita. Jos joku väsyi kantamaan konekivääriä, joku toinen otti sen kainaloon. Miestä autettiin.

Orasmaa on vakuuttunut, että tekijäjoukon henki näkyy myös elokuvassa.

200 metriä juoksuhautaa

Talvikuvauksia työryhmä teki jonkun verran Kainuussa, mutta suurin osa kuvauksista tehtiin Kymenlaaksossa ja erityisesti Vekaranjärvellä puolustusvoimien alueella.

Orasmaa ja Louhimies kävivät tutustumassa alueeseen jo keväällä 2014, vaikka elokuvan rahoituskaan ei ollut vielä varmistunut.

He halusivat kuvaan nimenomaan aitoa metsää, eivät nykyaikaista metsäpeltoa.

— Sellainen metsä ei näytä ollenkaan luonnonmukaiselta.

Vekaranjärveltä löytyi paljon erityyppistä maastoa, joka sopi 1940-luvun sotamaisemaksi. Lisäksi kuvausryhmä kaivatti alueelle 200 metriä autenttisen näköistä juoksuhautaa.

Kun kuvausten alettua paikalle tuli brittiläinen räjähderyhmä, sen jäsenet olivat puolustuvoimien alueella olevasta maastosta innoissaan.

— Vaikka he joutuivat vähän opettelemaan metsän tuhoamista, ryhmä teki lopulta tosi hyvää jälkeä.

Elokuva huomioitiin myös Guinness World Recordsin nettisivuilla, kun yhdellä otolla kuvatussa kohtauksessa laukaistiin enemmän räjähdyksiä kuin missään muussa elokuvassa aiemmin.

Mika Orasmaa kuvaa nyt Kiinassa

Mika Orasmaa vastaa viestisovellukseen Kiinasta, jossa hän kuvaa parhaillaan kolmatta Iron sky -elokuvaa. Vaikka Iron Sky: The Ark -elokuvalle on varattu kuvauspäiviä viikko vähemmän kuin Tuntemattomalle sotilaalle, elokuvan budjetti on moninkertainen, 25 miljoonaa dollaria.

Belgiassa kuvattu Iron Sky -sarjan toinen elokuva maksoi 19 miljoonaa euroa, ja se tulee levitykseen jo vuonna 2018. Nyt kuvattava kolmas osa nähtäneen valkokankaalla vuonna 2019.

470 hengen työryhmä

Elokuvan rahoitus on Kiinasta, Kanadasta ja Suomesta. Timo Vuorensolan ohjaaman elokuvan pääosissa nähdään muun muassa Kummisetä III:sta, Lahjomattomista ja Geostormista tuttu Andy Garcia, joka näyttelee elokuvassa salaisen Illuminati- järjestön upporikasta pääarkkitehtia William Russelia.

— Työryhmässä on 470 henkilöä. Se on pöyristyttävä määrä. Pelkästään valo- ja kameraryhmässä on 50—60 henkeä, Orasmaa kertoo.

Vain harvat kiinalaisista puhuvat englantia, mutta Orasmaan mukaan mimiikallakin pääsee pitkälle. Hän muistuttaa, että elokuvassa on myös paljon suuria kiinalaistähtiä.

Kaikki työkalut ovat priimaa

Kiina on tällä vuosituhannella alkanut sijoittaa elokuvateollisuuteen. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tekemisen kulttuuri on kehittynyt huimasti.

— Täällä on tämän hetken parasta tekniikkaa, ja studiot ovat ihan valtavia.

Alueelta löytyy muun muassa 10 000 neliömetrin kokoinen elokuvastudio, joka on maailman suurin.

— Olen tehnyt Los Angelesissa mainoksia, ja siellä on tietysti historian havinaa. Täällä Kiinassa kaikki on ihan priimaa linsseistä lähtien.

Työtahti kiinalaisstudioilla on kova. Tavallisesti elokuvia kuvataan seitsemän päivää viikossa.

Paikalliset tekijät ovatkin kiitelleet ohjaaja Vuorensolaa, joka neuvotteli Iron Sky -projektille kuusipäiväiset työviikot.

Juuli Aschan Valkealan lukiosta vuonna 1996 ylioppilaaksi kirjoittanut Mika Orasmaa on Suomen kysytyimpiä elokuvakuvaajia. Tällä hetkellä hän kuvaa ison budjetin elokuvaa Kiinassa.

Mika Orasmaa

Syntynyt Valkelassa 1976. Sukujuuret Mäntyharjussa, kesäpaikka Peruveden rannalla.

Asuu Helsingissä.

Taiteen kandidaatti, elokuvakuvaaja.

Parhaan kuvauksen Jussi-patsaat:

Joulutarina 2007 ja Rare Exports 2010.

Kuvannut muun muassa elokuvat:

Tuntematon sotilas (2017).

Big Game (2014)

8-pallo (2013)

Iron Sky 1,2,3 (2012, 2018, 2019).

Rare Exports (2010).

Skene (2004).