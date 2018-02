Tuntemattomasta sotilaastakin tuttu näyttelijä Matti Ristinen tietää, miten työkeikkojen puute nakertaa itsetuntoa Vapaan näyttelijän työ on epävarmuuden sietämistä, mutta jättää aikaa vietettäväksi kahden pienen tyttären kanssa. Tänä keväänä Ristinen vierailee Mikkelin teatterissa. Jaakko Avikainen Matti Ristinen tekee teatteritaidetta moneen kanavaan ja nauttii freelancerin vapaudesta.

Hän on nelikymppinen kahden lapsen näyttelijäisä Helsingistä, silti monen televisiokatsojan mielessä edelleen sissiluutnantti Lauri Salmi Viipurista. Kun taivas repeää -sarja (1997) teki nuoren näyttelijän kasvoista tutut kertarysäyksellä.

Parissakymmenessä vuodessa Matti Ristisen roolihahmot ovat ylenneet armeijan arvoasteikossa: Aku Louhimiehen ohjaamassa Tuntemattomassa sotilaassa hänen roolihahmonsa on majuri Sarastie.

— Kävin itse armeijan vasta 27-vuotiaana ja silloisen työtilanteen vuoksi lyhyimmän kaavan mukaan. Luulen, että jos olisin suorittanut palvelusajan nuorempana, olisin saattanut jopa jäädä puolustusvoimien palvelukseen. Pidin siitä selkeydestä, millä asioita hoidettiin.

Freelance-näyttelijäksi Tampereen yliopistossa teatteritaiteiden maisteriksi kouluttautunut Ristinen jättäytyi kolmekymppisenä. Ryhmäorientoituneena ihmisenä hän hieman yllättyi siitä, miten hyvin freelancerius hänelle sopii.

Epävarmuuden sietämistä

Vapaan näyttelijän työ on epävarmuuden sietämistä, sen hyväksymistä, ettei töitä ole tarjolla tasaisena virtana.

— Vuosien varrella olen oppinut luottamaan siihen, että tarinoita kerrotaan ja että ihmisiä kiinnostaa kuulla niitä. Kaikki jotka ovat olleet työttömänä tunnistavat sen tunteen, jossa miettii, että enkö mä oikeasti saa mitään töitä. Kyllä se nakertaa itsetuntoa.

Mikkelin keikka tuli sopivaan saumaan.

10- ja 7-vuotiaan tyttöjen isänä Ristisellä ei viime vuosina ole ollut tylsistymisen vaaraa, vaikka työrintamalla on ajoittain ollut rauhallisempaa. Puoliso, näyttelijä Sari Haapamäki kun on kiinnityksellä Helsingin kaupunginteatterissa, ja illat töissä.

— Mä olen ollut todella paljon kotona viime vuosina. Kun tytöistä vanhempi, Armi, täytti vuoden, ajattelin jäädä kotiin vuodeksi. Se venähti lähes kolmeksi. Syksyllä kun nuorempi tytär aloitteli kouluaan, oli töiden suhteen taas hiljaisempi jakso, Ristinen kertoo.

Vapaana näyttelijänä Ristinen tekee televisiotöitä, elokuvia ja vierailee teatteriproduktioissa eri puolilla Suomea. Tänä keväänä hänet nähdään Mikkelin teatterissa Avoin liitto -näytelmässä. Sen ensi-ilta on 3. maaliskuuta.

— Kiinnostavaa harjoitusprosessissa on se, että ohjaaja Liisa Mustonen on opiskellut jo vuosia psykoterapiaa ja työstänyt kanssamme roolihenkilöiden sisäisiä jännitteitä. Yleensä sen joutuu jokainen näyttelijä tekemään omassa päässään.

Yleisölle tarjolla on tuttuja teemoja keski-ikäisten ihmisten perusmallin avioliitosta, verhottuna komedian muotoon. Näytelmän on kirjoittanut pariskunta Dario Fo ja Franca Rame.

— Franca Ramen osuus tekstissä taitaa olla hallitsevampi, sillä naiselle on kirjoitettu todella teräväkielistä tekstiä. Meitä miehiä röykkyytetään oikein kunnolla.

Ristisen vastapelurina näyttämöllä on Marjaana Viitanen Mikkelin teatterista. Juureva ja selväjärkinen ja läsnä tilanteissa, kuuluu Ristisen luonnehdinta.

Metsässä viihtyvä samoilija

Matti Ristinen vietti nuoruutensa Kärsämäellä Pohjois-Pohjanmaalla parin tuhannen asukkaan kunnassa. Kotipaikan tiluksilta löytyi maisema uusimmalle harrastukselle.

— Hankin syksyllä metsästyskortin, monta vuotta asiasta haaveiltuani. Aistin, että luonto on jotain sellaista mikä rauhoittaa mua.

Vapaaehtoisena kansallispuistokummina toimiva Ristinen kertoo metsässä liikkumisen korvanneen nuoren Ristisen palon kapuamiseen korkeille paikoille. Viitisen vuotta sitten vuorikiipeilystä innostunut näyttelijä valmisteli jopa yhden maailman korkeimman vuoren, Gasherbrum I:n valloittamista.

Koiraa tuore metsästyskorttilainen ei ainakaan toistaiseksi ole hankkinut.

— Keskusteluja asiasta on tyttöjen kanssa käyty. Vaimoni epäilee, aivan aiheellisesti, että päivittäinen hoitovastuu jäisi kuitenkin hänen kontolleen.