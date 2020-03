Mikkelin museotoimen henkilöstövaje helpottaa vähäsen – Suur-Savon museo avautuu keväällä

Marraskuussa Mikkelin kaupungin yt-neuvottelujen takia suljettu Suur-Savon museo avautuu toukokuussa.

Museo on kesäajan yleisölle avoinna tuttuun tapaan, tiistaista lauantaihin kello 10–17. Myös ryhmävierailuaikoja museoon voi kysyä toukokuun alusta alkaen. Mikkelin teatterin 100-vuotisjuhlanäyttely on esillä elokuun loppuun saakka.

Viime syksynä kaupungin kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen kertoi museotoimen henkilöstön yt-neuvottelujen myötä huvenneen niin vähiin, ettei kaikkien museoyksiköiden avoinna pitäminen ollut enää mahdollista. Kolmen ympäri vuoden avoinna olevan museoyksikön sijaan päätettiin avoinna pitää kaksi, Päämajamuseo ja Taidemuseo.

Suur-Savon museon ovet suljettiin 9. marraskuuta.

Museotoimen henkilövaje helpottaa hieman, sillä Suur-Savon museoon on palkattu uusi amanuenssi. Filosofian maisteri Emma Martiskainen aloitti tehtävässä maanantaina.

Viime vuonna Suur-Savon museossa kävi noin 4 200 vierailijaa. Erityisen suosittu oli museoiden yö, jolloin siellä laskettiin liki 2 000 kävijää.

Mikkelin taidemuseossa järjestetään keskiviikkona 4. maaliskuuta Puhetta taiteesta -tilaisuus otsikolla Taide on aktivismia ja aktivismi on taidetta. Tilaisuuden alustajana on kulttuurihäirinnän tuntija, toimittaja Jari Tamminen.

Tamminen on myös kuratoinut Mikkelin taidemuseossa paraikaa esillä olevat näyttelyt Vuostà! Vastaan! ja Häiriköt-päämaja.

Puhetta taiteesta Mikkelin taidemuseossa 4.3. kello 17.30–19.30.