Kirja-arvio: Terhi Rannelan matkakertomukset ovat leppoisaa luettavaa

Terhi Rannela: Kesyt kaipaavat, villit lentävät. Matkapäiväkirjani sivuilta. Karisto 2018, 219 sivua.

Kuin rentouttava teekupponen

Olen viime vuosina nauttinut aina vain enemmän kirjallisuudesta, jota voisi määritellä musiikkitermillä comodo. Tekstistä, joka etenee mukavasti ja turhia kiirehtimättä.

Terhi Rannelan uutuuskirja vaikutti juuri sellaiselta, enkä joutunut pettymään. Hänen tapansa kirjoittaa on kuin henkilökohtaista jutustelua, tarinointia luotetun ystävän kanssa rentouttavan teekupposen ääressä.

Yllättäen löysin kirjoituksista myös näkökulman kirjailijan työhön, ja se teki näistä matkakertomuksiksi nimetyistä tarinoista vielä piirun verran kiinnostavampaa luettavaa.



Kesyt kaipaavat, villit lentävät -kirja koostuu 30 lyhyestä kertomuksesta, jotka linkittyvät toisiinsa pääosin löyhin sitein. Rannela on taustoittanut tekstit omista matkapäiväkirjoistaan ja hyödyntänyt sanomalehti Kalevaan ja Karjalaiseen kirjoittamiaan matka-aiheisia kolumneja. Mukana on myös uusia kirjoituksia.

Matkoja tehdään sekalaisessa järjestyksessä ja lukija saa yllättyä aina uuden luvun aloittaessaan. Ranskalaiselta joulutorilta singahdetaan muitta mutkitta Halldór Laxnessin Islantiin ja pohjoisen Jerisjärveltä kirjailijavierailulle Saksan Hannoveriin.

Rannela on matkustanut paljon, puolisonsa avecina, omilla työmatkoillaan ja lomilla. Hänet on ilmeisen helppo houkutella mukaan ex tempore -reissulle. Kerrottavaa riittää runsaasti.



Rannelan tarinat eivät yritäkään tarjoilla mitään elämää suurempia elämyksiä. Ne ovat leppoisan arkisia havaintoja ja sellaisina alkavat vähän puuduttaa kirjan edetessä. Tasapaksuhkot tekstit olisivat kaivanneet lomaansa mielikuvitusta sähköistävän kliimaksin.

Lopun muita pidempi Hannover-osio jäikin minulta lopulta kesken.

Pidän sittenkin Rannelan maltillisesta kertojan äänestä ja kannustan matkakuumeisia tarttumaan tähän kirjaan ennemmin kuin ylisanoin ladattuun ja tekohilpeään matkaoppaaseen. Kirjailijan työstä kiinnostuneille kertomukset ovat oivaa luettavaa. | Kirsti Vuorela

Hyvää: Viehättävän arkinen kerronta.

Huonoa: Tasapaksuus.

Erityistä: Uusi-Seelanti osoittautui tylsemmäksi matkakohteeksi kuin olen luullut.