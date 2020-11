Mikkelin valokuvakeskuksen tuoreet näyttelyt pysäyttävät pohtimaan ilmastonmuutoksen monimuotoisuutta

Mikkelin valokuvakeskus päättää koronavuoden esittäytymiset vaikuttavalla viiden taiteilijan näyttelykokonaisuudella. Teossarjojen yhdistävänä teemana on ilmasto, ei pönöttävänä lopun alun julistamisena, vaan näyttelytilasta toiseen jatkuvana hienovaraisten vihjeiden sarjana.

Tutustumiskierros torstaina avautuviin näyttelyihin käynnistyy luontevasti valokuvakeskuksen aulasta, johon on ripustettu isokokoisia printtejä Perttu Saksan Dark Atlas -sarjasta. Teosten kuvauspaikkana on ollut Afrikka ja kuvien aiheena luvaton bensakauppa. Lopputulos on Saksalle ominaista kuvataidetta.

Vesa Vuorela Mikkelin valokuvakeskuksen vuoden 2020 viimeinen näyttelykokonaisuus avautuu torstaina.

Seinän toiselle puolelle, valokuvakeskuksen pääsaliin on koottu kuvia Pekka Turusen Kun sota on ohi -sarjasta. Turunen on kuvannut muun muassa Neuvostoliiton aikaisia sotilastukikohtia Itämeren ympärillä.

– Tai ei pelkästään niitä, mukana on myös natsiajan paikkoja ja Nato-tukikohta. Niitä tukikohtia on hirveän paljon, pelkästään Virossa jo useita satoja. Itä-Saksassa jokaisen suuren kaupungin liepeillä vaikutti olevan neuvostoliittolainen tukikohta.

Turunen aloitti kuvausmatkat vuonna 2007 aiheesta kiinnostuneen tuttavansa innoittamana. Kuviin liittyvän urakkansa Turunen sai valmiiksi aivan äskettäin. Näyttelyn yhteydessä julkistetaan valokuvakirja, joka kantaa samaa nimeä kuin näyttely.

Jäisiä kuvia Grönlannista

Vesa Vuorela Mikkelin valokuvakeskuksen duunarit Olli Jaatinen ja Mikko Mäkeläinen näyttelyn rakentamistöissä. Seinälle nousemassa Tiina Itkosen teos.

Teoskuvissa heijastuu massiivisten rakenteiden rappio, mutta myös mielikuvituksellinen uusiokäyttö. Vanha lentokenttä kiitoratoineen voi tunnetusti toimia festivaalialueena ja zeppeliinihalli muuntautua perheiden suosimaksi viihdekylpyläksi.

Itä-Saksassa jokaisen suuren kaupungin liepeillä vaikutti olevan neuvostoliittolainen tukikohta. — Pekka Turunen

– Iso osa tukikohdista on purettu pois. Tartossa vanhan lentotukikohdan kiitoradan päähän on rakennettu Viron kansallismuseo, pienenä näpäytyksenä valloittajaa kohtaan.

Näyttelyn kuvat on vedostettu koivuvanerille. Lopputuloksena on värimaailma, joka nostaa mieleen muistoja 1960-luvulla kuvatuista kaitafilmeistä.

– Puun syyt näkyvät kuvan läpi ja jälki on rosoista. Minusta se sopii tähän kokonaisuuteen, Turunen arvioi.

Tyystin toisenlainen väriavaruus on vastassa Galleria I:ssä, jossa on Tiina Itkosen kuvia Grönlannista. Vuosikymmenten ajan kuvausmatkoja maailman suurimmalle saarelle tehnyt Itkonen on onnistunut taltioimaan jotakin olennaista ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Melting away -näyttelyn pääkuvana voi pitää teosta, jossa jäävuori kirjaimellisesti murenee palasiksi katsojan edessä.

Kuvien aihe on ajankohtainen, sillä viimeisimpien tutkimustietojen mukaan Grönlannin suurimmat jäätiköt ovat sulamassa jopa pelättyä nopeammin.

Vesa Vuorela Tuula Närhisen arvoitukselliseen installaatioon kannattaa tutustua lähietäisyydeltä.

Galleria II:ssa on esillä Tuula Närhisen installaatio otsikolla Muovimuotoilua Itämerestä. Närhinen on työstänyt Itämeren rannoilta löytämästään muovijätteestä olioita, jotka ovat palanneet takaisin veteen. Hän tutkii olioitaan piirroksin ja Helsingin edustalla kuvatun videon avulla.

Näyttely täydentyy eri puolille valokuvakeskusta ripustetuilla mikkeliläisen valokuvataiteilijan Mitro Kontturin työstämillä Romulus-metallivalaisimilla.

Ilmastomme-näyttely Mikkelin valokuvakeskuksessa 19.11.–19.12.2020.