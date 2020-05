"Tajusin, että jos teen itsestäni pilkkaa, kiusaajat eivät ehdi" – Koulukiusatusta nuoresta miehestä Iikka Kivestä tuli stand up -lavojen tähti

Juha Sipilä on kuin kömpelö perheenisä. Kun sille kertoo, että tässä rakennetaan legoista sairaalaa, se haluaa väkisin tehdä sinne soten, Iikka Kivi sanoo, ja kuopiolaisyleisö nauraa.

Iikka Kivi ei ole omasta mielestään poliittinen koomikko. Sellaiseksi moni hänet kuitenkin mieltää. Varsinkin, jos sattuu seuraamaan Kiven Facebook-profiilia. Siellä Kivi jakaa ja kommentoi uutisia lähes päivittäin ja ottaa kantaa asioihin – ja saa paljon huomiota.

Stand up -kriitikko, kulttuuritoimittaja Liisa Kukkola oli tuomaristossa, kun Kivi vuonna 2014 voitti lavakoomikkojen Naurun tasapaino -televisiokilpailun.

– Se voitto ja sosiaalinen media ovat tehneet Iikasta nopeasti ison nimen, Kukkola sanoo.

Some on myös syy siihen, että nähdessään Kiven keikalla ensimmäistä kertaa yllättyy: vähän yhteiskuntakritiikkiä, paljon alapäävitsejä.

Kiveä itseään huvittaa, että hänestä puhutaan poliittisena koomikkona.

– En saa politiikasta mitään kiksejä, eikä minulla ole poliittista viiteryhmää. Minusta kaikki puolueet ovat enemmän tai vähemmän yhtä huonoja versioita samasta asiasta, hän väittää kuopiolaisravintolan pöydässä ennen keikkaansa.

Kivi sanoo, että toistaiseksi kukaan keikalle tullut ei ole vaatinut rahojaan takaisin.

– Olen yrittänyt sanoa, että lavakomiikka on eri juttu kuin sosiaalinen media. Lavalla huumori lähtee omasta itsestä. Eikä yleisö ole tullut kuuntelemaan luentoa yhteiskunnan tilasta vaan nauramaan.

Akseli Muraja Iikka Kivi on lavalla törkeämpi kuin somessa. ”Hymyn kanssa voi sanoa kauheita asioita.”

Kivellä on päässään hänelle tunnusomainen villamyssy ja yllään Jurassic Park -t-paita. Somekirjoitustensa perusteella olisi helppo lokeroida Kivi vihervasemmistolaiseksi. Hänen vakioaiheitaan ovat esimerkiksi rasismi ja naisten ja seksuaalivähemmistöjen asema.

Kivi torjuu lokeroinnin.

– Viime kuntavaaleissa äänestin kyllä vihreitä, mutta helvetin pitkin hampain. Inhoan Ville Niinistöä, Kivi sanoo.

Hän täsmentää tarkoittavansa Niinistön poliittista persoonaa. Kivi asuu Oulussa ja harrastaa lintubongausta. Hän ei samaistu cityvihreisiin, joita Niinistö hänelle edustaa. Eduskuntavaaleissa Kivi kertoo äänestäneensä Piraattipuoluetta.

– Ilmastonmuutoksen vastustaminen on tärkeää, mutta vihreiden ydinvoimavastaisuus nyppii tosi pahasti. Sanotaan vain ei, ei ja ei. Pitäisi käyttää uusiutuvia energiamuotoja, joita ei vielä ole. Epäloogisuus ärsyttää, Kivi selittää.

Miksi oululaiskoomikon ajatukset rasismista tai ydinvoimasta sitten kiinnostavat niin monia?

Liisa Kukkolan mielestä selitys on Kiven taustassa. Hän on kertonut julkisesti siitä, kuinka hän innostui opiskelija-aikoinaan Jussi Halla-ahon ajatuksista ja piti itseään maahanmuuttokriitikkona – kunnes muutti mielensä.

– Iikka on kauhean rehellinen, ja hänen tarinansa on mielenkiintoinen. Ja tietysti provosoivat tekstit elävät somessa voimakkaasti, Kukkola pohtii.

Kivi sanoo itse, ettei iso seuraajajoukko Facebookissa ole sattumaa.

– Olen itse rakentanut Facebook-sivustani sellaista. Kirjoittelin provokatiivisia tekstejä nettiin kauan ennen kuin minusta tuli koomikko. Siinä mielessä vain vähän on muuttunut.

Pilkka oli ratkaisu kiusaamiseen

Kivi huomasi peruskouluiässä olevansa hyvä suustaan. Hän varttui Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla ja oli ollut ala-asteelta lähtien koulukiusattu.

Sitten löytyi joukko samanhenkisiä ”jannuja”.

– Tajusin, että jos teen itsestäni pilkkaa, kiusaajat eivät ehdi. Siitä tuli puolustuskeino.

Kun muut nuoret kokeilivat yläasteella viinan juontia ja kävivät diskoissa, Kiven kaveriporukka opetteli kirjoittamaan sketsejä.

Suunnilleen sama joukko oli asialla silloinkin, kun Ylivieskan lukiossa tehtiin video penkkareita varten. Videosta tuli 40-minuuttinen – ja Kiven sanoin ”helvetin törkeä”.

– Videossa iskettiin kiinni kaikkeen mahdolliseen: opettajien ulkonäköön, puhevikoihin, avioliiton ulkopuolisiin naisseikkailuihin. Vitsit oli kirjoitettu 18-vuotiaan empatiakyvyllä. Yhtään ei mietitty, miltä toisesta tuntuu.

Sanomistahan siitä tuli.

– Sen jälkeen lukiossa otettiin käyttöön ennakkosensuuri. Kaikki, mitä penkkareita varten tehdään, menee opettajien kautta.

Akseli Muraja Iikka Kivi ravintolakeikallaan.

Kivi sanoo, ettei lavalla tai somessa pidä sortua kostamaan ”omaa kärsittyä nuoruutta” muille, vaan kritiikin pitää kohdistua tekoihin.

– Ihmisen teoille saa irvailla, mutta persoona pitää jättää rauhaan. En kirjoittaisi Sipilästäkään mitään oikeasti alentavaa vaan haluan näyttää, että katsokaa, mitä tyhmää tuo teki.

Koulukiusaaminen teki Kivestä kovanahkaisen. Hän sanoo ettei ota itseensä, jos saa nykyisin somekirjoittelustaan kuraa niskaansa.

Hän sanoo tunnistavansa koulukiusaajatyypit myös somessa.

– He yrittävät hallita keskustelua aggressiolla ja negaatiolla. Mutta eivät he pärjää netissä, siellä voittaa se, jolla on parhaat argumentit.

Keskustelu sosiaalisessa mediassa menee joskus jankkaamiseksi. Se on hinta, jos ei halua elää somessa samanmielisten kuplassa.

– Minusta on mielenkiintoista väitellä ihmisten kanssa. Rasistienkin kanssa voi jutella, ja vittumaisilta kirjoittajilta oppii paljon. Minusta ihmisiä pitää kohdella ihmisinä.

Lavalla ei paasata

Kiven mielestä kenenkään ei pitäisi vihata häntä hänen somekirjoittelunsa takia.

– Se joka lyö klovnia turpaan, on itse mulkku. Minähän teen vitsejä. Miten sellaisen voi kokea uhkaavana? hän kysyy.

Mutta Facebookissa Kiven rooli näyttää olevan toisenlainen, hän kirjoittaa ilmeisen vakavissaan – vaikka profiilin nimessä onkin koomikko-titteli.

Eikö klovni-ajatus ole silloin koomikon roolin taakse piiloutumista?

– Onhan se totta, ja yritän välttää sitä automaattipakotienä. Mutta jos joku ärtyy minun näkemyksistäni, voin sanoa, että ei niissä ole paljon omaa. Olen yhteenlaskettu summa ihmisistä ja tilanteista, joita olen kohdannut, ja tämä on vain minun näkemykseni.

Lavalla Kivi haluaa välttää paasaamista. Lisäksi uutisaiheet vanhenevat nopeasti, joten niistä on vaikea kirjoittaa kestävää lavakomiikkaa.

Mieluummin Kivi kertoo juttuja, jotka ovat ”henkilökohtaisempia ja törkeämpiä”.

Kiven Sipilä-rutiinissakin on henkilökohtainen kulma: miehet ovat kotoisin samasta maakunnasta.

– En tiedä, onko reilua kysyä Sipilältä, hyödyttääkö se tahallaan sukulaisiaan. Pohjois-Pohjanmaa on sellainen ristiinnussimisen Eldorado, että toista ei ole. Kaikki siellä ovat sukua toisilleen, Kivi sanoo kuopiolaisyleisölle.

Jutulla irtoaa kunnon naurut.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Sunnuntaisuomalaisessa 9.7.2017.