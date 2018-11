Kauppakeskusten taustamusiikilla on tarkoitus saada asiakkaat viihtymään. Musiikkivalinnoilla pyritään myös vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen.

Olitpa jouluihminen, tai et, yhdeltä et voi välttyä — joulumusiikki alkaa soida liiketiloissa aivan näillä näppäimillä. Mikkelissä vietetään lauantaina virallista joulun avausta ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kauppakeskus Stellassa on joulumusiikki voimasoitossa koko viikonlopun ajan.