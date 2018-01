Sairaalaklovnin punainen nenä kutsuu leikkiin Sairaalaklovnien toiminta on esimerkki esittävästä taiteesta, jollaista päästään kokeilemaan myös Mikkelissä. Mari Koukkula Tohtori Tango mittaamassa huumoria. Taidekoordinaattori Heidi Huovinen tarkkailee.

Kari Jagtin titteli on hieno: taiteellinen johtaja.

— Voitte kuvitella, millaista on olla 45 tällaisen esimiehenä, hän huokaa ja osoittaa Mikkelin keskussairaalan auditoriossa touhuavaa Tohtori Tangoa.

Tohtori Tango alias Minnamaria Koistinen ilmoittaa napakasti, että hänellä on huumorinmittaus kesken ja että sen jälkeen on perjantaikonsertin vuoro.

Eletään keskiviikkoa.

Koistinen on sairaalaklovni. Suomessa toimii nelisenkymmentä samanlaista tehtäväänsä koulutettua taiteen ammattilaista. He kiertävät sairaaloiden lastenosastoilla ja auttavat pieniä potilaita hetkeksi unohtamaan sairautensa.

— Toimintamme on maksutonta yliopistollisille sairaaloille, keskussairaalat voivat ostaa palvelujamme, Jagt sanoo.



Sairaalaklovnien toiminta on esimerkki esittävästä taiteesta, jollaista suunnitellaan myös Mikkeliin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, tuttavallisemmin Essote, on saanut yhteistyössä maakuntaliiton kanssa Taiteen edistämiskeskukselta pilotointirahaa esittävien taidemuotojen ja soveltavan taiteen toiminnan kokeiluihin.

Suomessa toimii nelisenkymmentä samanlaista tehtäväänsä koulutettua taiteen ammattilaista.

Art Essoteksi nimettyä hanketta pyörittävät taidekoordinaattorit Riitta Moisander ja Heidi Huovinen.

— Tämän hankkeen tavoitteena on juurruttaa taide osaksi Essoten palveluvalikoimaa, Moisander sanoo.

Se, mitä tänä keväänä kokeillaan, halutaan pysyväksi toiminnaksi, kun uusi Perhetalo ja siihen sijoittuva talvipuutarha valmistuu. Esittävän taiteen lisäksi Art Essotessa suunnitellaan taidelainaamopalvelua osaksi sairaalan palveluita.



Takaisin sairaalaklovneihin. Uutena toimintana sairaalaklovnit ovat alkaneet toteuttaa toimenpiteeseen valmistavaa klovneriaa. Se tarkoittaa, että klovni kulkee esimerkiksi leikkaukseen valmistautuvan lapsen rinnalla koko matkan potilashuoneesta leikkaussaliin ja saattaa piipahtaa myös heräämössä.

Mari Koukkula Lastenteattereissa vaikuttanut Kari Jagt toimii nyt Sairaalaklovnit-yhdistyksessä.

— Kutsumme sitä läsnäoloklovneriaksi. Klovni on aiempaa tiiviimpi osa hoitotiimiä ja työ on aiempaa tarkemmin kohdennettua, Jagt kertoo.

Uusi toiminta on saanut Helsingissä hyvän vastaanoton ja se käynnistyy tänä talvena myös Kuopiossa.

Sairaalaklovnien työtä pyörittää yhdistys, joka rahoittaa toimintansa osin julkisella, osin yksityisellä rahoituksella.