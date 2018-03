Tyhjänpäiväinen pikkuasioista valittaminen sai Marko Rantasen tarttumaan kameraansa — tulokset nähtävillä Galleriarissa Mikkelissä Vesa Vuorela Teos on Marko Rantasen kuvasarjasta Human - Nature / Collector.

Marko Rantasen #firstworldproblems -niminen kuvasarja Galleriarissa Mikkelissä ottaa napakasti kantaa ensimmäisen maailman kuvitteellisiin ongelmiin.

— Tämä sarja lähti käyntiin, kun asuin Tanskassa. Tanskalaiset ovat mittausten mukaan maailman onnellisin kansa, enkä havainnut siellä samanlaista päivittäistä valittamista jossa me suomalaiset olemme niin päteviä.

Rantanen alkoi kuvata fiktiivistä kuvasarjaa, johon hän kehitti keksittyjä ongelmia. Tarinoiden myötä kuvissa on myös huumoria.

— Tämä kuvasarja on muistutus siitä, ettei ihan pienistä kannattaisi valittaa. Omassa työssäni olen nähnyt myös oikeita ongelmia, esimerkiksi kuvatessani Jugoslaviassa sodan päätyttyä tai siinä Nelson Mandelan sellissä, jossa hän vietti 18 vuotta elämästään.

Luontoa koetaan somessa

Kaksiosaisen näyttelyn toinen puolisko kertoo ihmisen kadonneesta luontosuhteesta.

— Nykyään me keräämme parhaat palat luonnosta Instagramiin.

Osa kuvista on vedostettu paksun akryylin alle. Tavoitteena on ollut synnyttää vaikutelma jäästä.

— Emme ole varmoja siitä, onko tulevaisuudessa luontoa, joten koetamme säilöä siitä parhaat palat, ettei naapuri vain saisi niitä.

Haluan muistuttaa, kuinka pienistä asioista onni oikeastaan koostuu.

Rantanen on työskennellyt valokuvaajana parikymmentä vuotta. Hän sanoo tulleensa alalle kisällikoulutuksen kautta eli on toiminut tunnettujen valokuvaajien assistenttina. Taide on vastapainoa arjen kaupalliselle työnteolle. Töissä on aina mukana sanoma.

— Jos pystyisin muuttamaan kuvillani edes yhden ihmisen ajattelua, se olisi kaikkein suurin palkinto. Haluan muistuttaa, kuinka pienistä asioista onni oikeastaan koostuu.



Maaliskuun taiteilija: Marko Rantanen, Galleriari, Kasarminkatu 3, Mikkeli. Avoinna ti-pe klo 10—17 ja la 10—13. Vapaa pääsy.