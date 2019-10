Kolme 1960-luvun mikkeliläisbändiä esiintyy lauantaina Domissa — Luvassa "vanhaa hyvää musiikkia"

Perinteeksi muodostunut kolmen 1960-luvun mikkeliläisbändin yhteiskeikka toteutuu jälleen pyhäinpäivänä 2. marraskuuta.

Esiintyjät ovat The Criminals, Raimond ja The Braggarts ja paikka on viime vuoden tapaan Dom.

Keikkatila on kasvanut viimevuotisesta, sillä soitto soi yläkerrassa, Club Domin puolella. Viime vuoden tapahtumahan myytiin käytännössä kahteen kertaan loppuun ja tungos oli kova siitä huolimatta.

Tapahtuman teema on 60’s night, joka kertookin oleellisen illan musiikillisesta ohjelmistosta.

1960-luvun mikkeliläiset legendat soittavat vanhaa hyvää musiikkia, joka on peräisin pääosin kyseiseltä kultaiselta vuosikymmeneltä.

Pitkään iltaan mahtuu myös uudempaa ja vähän vanhempaakin golden oldies -osastoa. Kaikki bändit ovat opetelleet uutta ohjelmistoa ahkerasti.

Mikkeli-orkesterien kokoontumisajoja on järjestetty jo yli 20 vuoden ajan.

Raimondilla tulee tänä vuonna täyteen 55 vuotta yhteisiä esiintymisiä. The Criminals ja The Braggarts ovat kumpikin aloittaneet vuonna 1962, joten mittarissa on jo 57 vuotta.

The Criminals, Raimond ja The Braggarts Club Domissa lauantaina 2.11. kello 20 alkaen.